Taru sormusten herrasta -kirjojen esiosa Hobitti eli sinne ja takaisin herää tänään henkiin audiomuodossa. Lukijana toimii Klonkun valkokangasroolista tuttu Andy Serkis.

Lukumaraton on alkanut ja voit seurata sitä esimerkiksi tästä:

Ihan tavanomaisesta audioprojektista ei ole kuitenkaan kyse. Luvassa on yhtäjaksoinen striimaus, joka alkaa tänään kello 13 Suomen aikaa. Tarkoituksena on, että kahdentoista tunnin maratonin aikana Serkis lukee kirjan kannesta kanteen. Toki esimerkiksi wc-tauot ovat sallittuja. Serkis tiedotti poikkeuksellisesta tilaisuudesta sekä Twitter-tilillään että Instagramissa.

Hobitti-striimi on osa hyväntekeväisyyskampanjaa, joka kerää varoja Britannian kansalliselle terveysjärjestölle NHS:lle sekä lapsille suunnatulle Best beginnings -nimiselle hyväntekeväisyysjärjestölle. Varoja kerätään Gofundme-sivuston kautta, jonne myös striimin linkki ilmestyy. Hyväntekeväisyyskampanjan tavoitteena on kerätä 100 000 englannin puntaa, eli vajaat 115 000 euroa. Tavoite on jo melkein täyttynyt, jutun kirjoitushetkellä varoja on kerätty 87 000 puntaa.

Kirjoitimme aiemmin tällä viikolla myös toisen fantasiakirjan heräämisestä uudessa audiovisuaalisessa muodossa. Harry Potter ja viisasten kivi -teosta julkaistaan jatkossa viikoittain yhden kappaleen verran osana Harry Potter at home -verkkokokonaisuutta. Ensimmäisen kappaleen luki kirjojen elokuvaversioden pääroolista tuttu Daniel Radcliffe. Kirjan kappaleet tulevat kuunneltaviksi myös suoratoistopalvelu Spotifyhin.

Hobitti eli sinne ja takaisin -teos kertoo Bilbo Reppuli -nimisestä hobitista jolle Gandalf-niminen velho antaa poikkeuksellisen tehtävän, joka johdattaa hobitin vaaralliselle matkalle. Alkuperäisteos julkaistiin vuonna 1937.

Näyttelijä Andy Serkisin esittämä Klonkku on yksi elokuvien ikonisimpa hahmoja kaikessa epämiellyttävyydessään. Hahmo rakennettiin valkokankaalle liikkeenkaappaustekniikalla, jota hyödynnettiin myös esimerkiksi Star Wars: The Rise of Skywalker -elokuvassa, jossa Serkis esitti Snoken roolin.

Sitä, kuullanko Klonkkua lähetyksessä omassa originaalissa puhetyylissään, ei toistaiseksi ole kerrottu. Serkisin julkaisussa esiintyvä Klonkku vihjailee kyllä lupaavaan suuntaan.