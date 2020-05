Perjantaina vaaleatukkainen nainen kamppailee Instagramin kanssa puhelimeni näytöllä ja kiroaa sitä, että meni päivittämään sovellusversionsa. Pian yhteys toimii, ja nainen saa seurakseen bruneten, pinkkiin pukeutuneen naisen.

”Nyt mä oon kateellinen, onks sulla margarita siinä?”

He esittelevät toisilleen lasiensa sisältöä. Toisen lasissa on roseeviiniä ja toisen edellä mainittu margarita. Tunnin ajan he vaihtelevat ajatuksiaan, ja minä seuraan omasta kännykästäni sanomatta heille sanaakaan. Tunnelma näytölläni on kepeä mutta intiimi, tuntuu siltä kuin tirkistelisin salaa toisen kotiin ja kuuntelisin heidän keskustelujaan viereisestä pöydästä. Tuntuu kummalliselta päästä näkemään multasäkit tuntemattoman ihmisen keskeneräisellä parvekkeella, ilman televisiokameroita ja alkutunnaria.

Erikoisen tilanteesta tekee se, että ruudulla esiintyvät naiset ovat muusikko Anna Puu ja toimittaja Maria Veitola. Kyseessä on Instagram-live, jonka aikana he keskustelevat siitä, onko turvallista halata vanhempiaan äitienpäivänä, onko Anna Puu vienyt taulunsa kehystettäväksi ja ottiko hän taululleen noutotilauksen.

”Tietenkin”.

Maria Veitola esittelee selkänsä takaa vaaleanpunaista taulua, jonka hän kertoo olevan omakuva itsestään. Taulu on yksi hänen vanhimmistaan. Sen on tehnyt taiteilija Katja Tukiainen. Kuvassa nähdään suurisilmäinen Veitola, jolla on vihreät rajaukset ja suusta valuu Veitolan sanojen mukaan ”tikkarimöhnää”.

”Tää oli Korjaamolla jossain näyttelyssä, mut mä ostin sen itelleni sieltä. Siellä oli toinenkin musta, mut sit mä ajattelin et onks vähän överiä jos mä ostan ne molemmat, ei mulla ois kyl ollut rahaakaan, mut must toi on ihana”.

Televisiossa olemme päässeet toisten koteihin esimerkiksi MTV:n Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa. Parisuhteita käsitellään toisten kodeissa Neloselta näkyvässä Kimpassa-sarjassa, jossa Mikko Kuustonen ja Hanna Brotherus vievät katsojat julkisuudesta tunnettujen parien koteihin. Nyt olemme päässeet vieläkin lähemmäksi, kiitos poikkeustilan.

Kun valtava tv-kamera vaihtuu pelkkään puhelimeen ja ympärillä pyörivä tv-ryhmä on poissa, pääsemme kärpäsenä kattoon osaksi sellaisten ihmisten elämää, jotka ovat aiemmin voineet tuntua kaukaisilta jumalhahmoilta, joilla ei mitenkään voi olla multasäkkejä parvekkeella tai mielessään sellaisia kysymyksiä, joita me itse olemme miettineet perhejuhlista. Se on upeaa.

Veitolalle ja Puulle lähetys ei ole ensimmäinen, vaan kuulumisia on vaihdettu ensimmäisiä kertoja livelähtyksenä jo maaliskuussa after work -hengessä.

Tänään heidän lähetyksensä kestää tunnin ajan, tilaisuutta he mainostivat tällä viikolla muusikko Paula Vesalan ”Linnan juhlien” etkoina.

Kyllä vain, Vesala järjestää kotonaan pukujuhlat, joiden teema on ”kotini on linnani”. Tilaisuutta säestää Lenni-Kalle Taipale ja puukuja on tarkoitus arvostella Mert Otsamon toimesta.

Haluan ehdottomasti olla mukana, joten valmistaudun olemaan ruudun ääressä kello kahdeksan. Laitan puhelimeni lataukseen. Odotellessani seuraavaa lähetystä huomaan Anna Puun ilmoittaneet Instagramissa, ettei saanut lähetystään tallennettua.

Vähän yli kahdeksan saan ilmoituksen – Vesalan juhlat ovat alkaneet. Keltaisen puutalon edessä seisova artisti toivottaa vieraat tervetulleiksi, ja esittelee lähetyksen kuvaajan Laura Haimilan mustan puvun.

Näytöllä artisti poksauttaa pullon kuohuvaa ja pyytää linjoilla saapuvia kertomaan, mikäli he ovat pukeutuneet tilaisuutta varten. Tunnelma on arvokas mutta tuttavallinen, samaan tapaan kuin sukulaisen ylioppilasjuhlissa, vain kermakakku ja juhlavieraat uupuvat.

Vesala istuu vaaleanpunaiselle nojatuolille, jonka edessä on kultaisen lintujalan omaava pöytä. Sen päällä on miksauslaite. Otsamoa kehotetaan kommentoimaan, onko Vesalan istuma-asento kunnossa. Vesala on pukeutunut valkoiseen kirjavaan pukuun, jonka oikeassa olkapäässä on kerrosteltu kangaskoriste, joka hohtaa sinapinkeltaisena. Sen on suunnitellut Tiia Vanhatapio.

Pian Vesala alkaa laulaa Olavi Virran Hopeinen kuu -kappaletta, jota Taipale säestää pianon ääressä. Seuraavaksi kuullaan Cats-musikaalin Memory ja skoolataan liven seuraajien kanssa. Heistä yksi on pukeutunut viininpunaiseen pitkään pukuun ja liittyy lähetykseen. Pian he laulavat hetken yhdessä Over the rainbow -kappaletta.

Maria Veitola huutelee kommenteissa, ettei pääse kuokkimaan ja vitsailee saaneensa porttikiellon. Pian hän on liittynyt lähetykseen, ja esittelee pinkin pukunsa, jossa olkapäissä on toppauksia muistuttavat puhvit ja muuten tiukat hihansuut. Päähänsä hän laittaa lilan hatun ja kaulaansa huivin. Sitten hän tanssahtelee hetken puolikkaalla ruudullani.

Vieraita saapuu vierailemaan lähetyksen toinen toisensa perään – Kirsi Yiljoki, Aku Hirviniemi, Sonja Kailasaari. Vesala esittelee ”Jazz-huonettaan”, jossa on harmaa sohva ja sen päällä oranssi sohvatyyny. Seinällä on mustavalkoinen teos viiksekkäästä miehestä.

”Ihmettelen, miksei tämmösiä ole koko ajan”, Vesala pohtii lähetyksensä aikana, ja samaa ihmettelen minäkin. En millään haluaisi illan loppuvan.

Lähetykseen liittyy näyttelijä Pekka Strang, joka istuu autossa ja vitsailee alkaneensa Uber-kuskiksi. Hänen seurakseen saapuu näyttelijä Samuli Niittymäki, jotka pitävät yhdessä puheen.

Alan pohtia, onko lähetyksessä jotakin samaa Joulupukin kuumalinjan kanssa, jossa lapset soittelevat pukille suorassa lähetyksessä. Siinä osa soittajista esittää lähetyksessä jonkin kappaleen, ja samanlaisia performansseja nähdään tässäkin. Karvaisen pukin sijaan tilalla on Vesala ja tonttupianisti on korvattu Taipaleella. Joulukuusen sijaan lattialla on kaksi kukkaistutusta. Tässä lähetyksessä soittajia ei tosin jännitä, eivätkä he oletettavasti soita vanhempiensa puhelimesta.

Lausuttuaan isänmaasta Strang ja Niittymäki riisuutuvat auton ulkopuolella ja autoon jätetty kamera näyttää kaksikon suuntaavan veteen uimaan. Seuraavaksi Malla Malmivaara esittää vakuuttavasti Yön kuningattaren aarian ja Vesala näyttää seuraajilleen Lommin tanssitaiteilijoiden tekemän videon.

Lähetykseen liittyy Vesalan fani, joka pyytää artistia esittämään Moulin Rouge -musikaalin Come what may -kappaleen.

”Me ei ehitty treenaa sitä!” Vesala parahtaa, mutta alkaa sitten tapailla kappaletta Taipaleen säestyksellä. Näen ruudullani hymyilevät kasvot ja lasittuneet silmät. Tilanteen herkkyys päästää melkein liian lähelle, mutten voi olla katsomatta. Pelkään rikkovani pelkästään katseellani ikimuistoisen hetken.

”Kiitos ku oot olemassa ja kiitos ku teet musiikkia. Tää eristyksissä oleminen on rankkaa, mut musiikki pitää mun sielun elossa niin sanotusti”.

Vesala lähettää virtuaalihalauksen.

Sitten lähetykseen saapuu Hanna Pakarinen, jonka kanssa Vesala alkaa vertailla kokemuksiaan Idols- ja Popstars-laulukilpailuissa. Tilanne on absurdi, mutta nautinnollinen. Hetken he mukailevat Tuulet puhaltaa -kappaletta, ja olo on kuin olisin nuotiotulen äärellä, ystävien seurassa.

Kahden tunnin intensiivisen seuraamisen jälkeen on sanottava, että Vesalan juhlat ovat yksi vuoden eeppisimpiä kulttuuritekoja. Tässä ei ole kyse pelkästään julkkiksista, vaan rempseistä keskusteluista, upeista esityksistä sekä kohtaamisista.

Samaistuttavista yhteysongelmista, kun vajaan kahden tunnin jälkeen Mert Otsamo saadaan viimein mukaan lähetykseen, erillisen videopuhelun välityksellä.

Viimeisen kahden tunnin aikana olen ehtinyt unohtaa poikkeustilan, epäonnistuneet suojamaskikaupat, rajoitukset ja hallituksen tiedotustilaisuudet, vaikka olen viettänyt iltani tuntemattomien seurassa, sanomatta heille sanaakaan.

Kun lähetyksen viimeisenä kappaleena kuullaan Finlandia, olen kiitollinen valitsemastani tavasta viettää perjantai-iltani Paula Vesalan seurassa, vaikka Finlandian kitarasoolo meinaakin jäädä ensin kuulematta, yhteysongelmien vuoksi.