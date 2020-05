Sosiaalisessa mediassa leviää nyt kuvakaappaus, joka ensi vilkaisulla näyttää asukkaan ja taloyhtiön puheenjohtajan väliseltä chat-keskustelulta.

Kuvaan tallentuneessa keskustelussa ”taloyhtiön puheenjohtaja” syyttää asukasta rikoksesta. Kaikkeen tähän liittyy pitkä ja vaikeaselkoinen Facebook-päivitys ja tarina naapureiden hyljeksimästä yksinhuoltajaisästä.

Juttua kirjoittaessa Facebook-päivitys oli kerännyt yli tuhat kommenttia ja sitä oltiin jaettu liki kaksi tuhatta kertaa.

Kuvakaappauksen, siinä näkyvän keskustelun tai koko tarinan aitoutta on kuitenkin vaikea varmistaa. Päätimme kuitenkin yrittää, ja selvitimme myös toisen sosiaalisessa mediassa heränneen kysymyksen – tekikö ”taloyhtiön puheenjohtaja” itse jonkin rikoksen salakuvatessaan viattoman kasvienystävän ”gannapis”-viljelmää?

Sosiaalisessa mediassa viraalisti leviävän kuvakaappauksen perusteella ”taloyhtiön puheenjohtaja” olisi syyttänyt asukasta asuntonsa saunaan tekemästä ”gannapis viljelmästä”.

Kuvassa näkyvien viestien mukaan viljelmä on tullut puheenjohtajan tietoon työmiehen kautta, kun kiinteistössä on suoritettu ”vesilinjan tarkistus”. Viesteissä taloyhtiön puheenjohtaja sanoo tehneensä asiasta tutkintapyynnön poliisille. Lisäksi taloyhtiön puheenjohtaja kertoo laittaneensa aisasta tiedon kaikille talon asukkaille talon yhteisessä ”whasup” -keskusteluryhmässä.

Kannabisviljelmästä syytetty asukas vastaa viestiin. Hän sanoo olevansa viljelmästä tietämätön, ja kertoo viettäneensä viikon mökillä lastensa kanssa.

Keskustelu jatkuu. Toisessa viestissään taloyhtiön puheenjohtaja kertoo tehneensä rikosilmoituksen poliisille. ”Rikosilmoitus on tehty ja poliisi on matkalla, huoltomies otti valokuvat joten todisteet on kiistaton”, viestissä sanotaan.

Chat-keskustelulta näyttävän kuvakaappauksen viereen on lisätty valokuva saunan lauteille asetetusta viherkasvista. Keskustelun perusteella kuvan viherkasvi on väitetty kannabisviljelmä.

Kuvapäivitys on hämmentänyt sosiaalista mediaa viikonlopun ajan, eikä vähiten chat-viesteissä käytettävien liki hupaisten sanankäänteiden vuoksi.

Twitterissä leviävän kuvakaappauksen yhteydessä on lisäksi jaettu linkkiä, joka johtaa lauantaina julkaistuun Facebook-päivitykseen. Päivityksessä kerrotaan tarinaa leskeksi jääneestä kahden pojan yksinhuoltajaisästä, joka peri Etelä-Helsingissä sijaitsevan ylimmän kerroksen asunnon kuolleelta isältään.

Päivityksen on kirjoittanut Aki Nylund. Somessa Nylund tunnetaan pitkistä, polveilevista kertomuksistaan.

Nylundin kirjoittaa perjantaina julkaisemassaan päivityksessä, että kyseessä on tarina hänen ystävästään, joka on toistuvasti tullut taloyhtiönsä hyljeksimäksi. Päivityksessään Nylund kertoo seikkaperäisesti, miten ystävä – josta käytetään nimeä ”Timo” – on kohdannut elämässään esimerkiksi isän ja vaimon kuoleman kaltaisia vastoinkäymisiä. Kaiken lisäksi ”Timoa” on taloyhtiön muiden asukkaiden toimesta syytetty rappukäytävien roskaamisesta ja lasten aiheuttamasta melusta ja sotkusta.

Tarinasta voi päätellä, että talon muiden (lapsettomien) asukkaiden on tarkoitus savustaa perhe ulos asunnostaan. Tapahtuvat huipentuvat kannabisviljelmäksi luullusta huonekasvista tehtyyn rikosilmoitukseen.

Maanantaina tarinaa kommentoi Twitterissä myös tutkija Matias Nurminen.

Nurminen on mukana kokemuspuhetta ja mallikertomuksia tutkivassa Kertomusten vaarat -projektissa. Projektin sivujen mukaan Kertomuksen vaarat tarkastelee esimerkiksi sitä, miten sosiaalisessa mediassa jaettuja kertomuksia käytetään yhteiskunnallisen ja poliittisen ”hyötykäytön kysymyksiin”. Projekti kehottaa seuraajiaan ilmiantamaan epäilyttäviltä kuulostavia somepäivityksiä.

Nurmisen twiittien mukaan Nylundin somepäivityksistä vinkataan usein Kertomuksen vaarat -projektille.

Nurmisen mukaan päivityksen noudattelevat usein samaa kaavaa. Nurminen kirjoittaa twiitissään, että Nylundin päivityksissä uhreiksi joutuvat vähäosaiset, usein lapset, joita hyväosaiset polkevat. Sankari on usein Nylund itse, joka joko uskaltaa puuttua havaitsemaansa epäkohtaan tai tuoda sen esille somepäivityksessä, kuten ”gannapis viljelmä” -päivityksessä.

Perjantaina julkaistun päivityksen tarinaa vesittävät esimerkiksi epämääräiset viittaukset tapahtumien ajankohtiin. ”Timon” isä on kuollut muutamia vuosia sitten ja vaimo ”viitisen vuotta sitten”. Lisäksi talon takkalinjaan on uusittu huippuimuri niin ikään viisi vuotta sitten ja ”Timo” on vaimon kuoleman jälkeen vajonnut vuodeksi ”syvään kuoppaan”.

Tarinan todenperäisyyttä on siis todella syytä epäillä.

Vaikka päivitys ei todennäköisesti perustu tositapahtumiin, herätti se kiinnostavan keskustelun siitä, minkälaiset oikeudet taloyhtiöllä ja sen puheenjohtajalla on suhteessa asukkaan yksityisyyden suojaan.

Kysyimme Kiinteistöliiton neuvontalakimies Tapio Haltialta, saako taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja kuvata asunnossa huoltotarkastuksen yhteydessä, ja millaisissa tilanteissa on syytä harkita rikosilmoitusta.

Haltian mukaan tapausta määrittävät huoneistoon pääsyn osalta yhtäältä asunto-osakeyhtiölaki ja toisaalta, kotirauhansuojan sekä salakatselun osalta, rikoslaki.

Taloyhtiöllä on oikeus tarkastaa huoneiston kunto, mutta asuntokäynnistä pitää sopia tai ilmoittaa asukkaalle etukäteen. Haltian mukaan asukkaalla on tulisi olla tieto käynnistä etukäteen.

Asunto-osakeyhtiölaki sallii huoneistoon menemisen, mutta kuvaamiseen tarvitaan Haltian mukaan lähtökohtaisesti asukkaan lupa.

”Jos kuvataan niin silloin sen pitäisi liittyä tehtävään, kuvasta on rajattava pois yksityisyyteen liittyvä”.

Kannabiksen kasvattaminen on kuitenkin rikoslain mukaan säädetty rangaistavaksi teoksi. Joten, jos tarkastuksen yhteydessä selviää, että asukkaalla on asunnossaan kasvattamo voi tarkastuksen tekijä tehdä rikoilmoituksen oman harkintansa mukaan.

”Jos tullaan huoneistoon ja siellä on kasvattamo, muovit lattialla, lamput palaa ja kastelujärjestelmä toimii, niin kunnossapitotarkastusta suorittava henkilö voi harkita ilmoituksen tekemistä. Kyse voi tällöin olla myös huoneiston huonosta hoidosta tai sen käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä. Näissä tapauksissa hallitus voi antaa varoituksen”.