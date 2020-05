Greenpeace julkaisi somevideon, jossa parodioidaan Fortumin yhtiökokouksessa esitettyä videotaltiointia Fortumin toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin puheesta.

Video ehti olla sosiaalisessa mediassa noin viikon ennen kuin se poistettiin.

Greenpeacen mukaan Facebook oli ilmoittanut järjestölle, että video on poistettu Fortumin asianajajan vaatimuksesta. Greenpeacen sanoo, että Fortumin asianajaja oli vaatinut videon poistamista, koska se rikkoo tekijänoikeuksia.

Fortumin yhtiökokous järjestettiin 24. huhtikuuta ajan hengen mukaisesti poikkeusoloissa. Toimitusjohtajan puhe esitettiin videotallenteella. Tästä tallenteesta Greenpeace muokkasi oman versionsa, joka julkaistiin järjestön somekanavissa virallista yhtiökokousta seuraavana päivänä.

Greenpeacen video julkaistiin lisäksi virtuaalisen mielenilmauksen yhteydessä tapahtuman Facebook-sivulla samana päivänä, kun Fortum kokoontui viralliseen yhtiökokoukseen. Tältä sivulta videota ei syystä tai toisesta poistettu.

Parodiavideon näet tästä.

Greenpeacen järjestämään mielenilmaukseen osallistuneet mielenosoittajat vastustivat muun muassa sitä, että Fortumin yhtiökokous päätti hylätä yhtiöstä pienen palan omistaman WWF:n tekemän ehdotuksen Pariisin ilmastokokouksen mukaisten toimien kirjaamisesta yhtiöjärjestykseen. Lisäksi mielenosoittajien mukaan Fortumin päätös avata hiilivoimala Datteln 4 ei ole linjassa yhtiön kunnianhimoiselta kuulostavan ilmastopuheen kanssa.

Fortum on jo pitkään kamppaillut ilmastopuheen ja -toimien välisen ristiriidan parissa. Yhtiön Twitter-sivuillekin kirjattu motto kuuluu ”kohti puhtaampaa maailmaa”.

Tästä huolimatta Fortum ilmoitti syyskuussa 2017 ostavansa 50 prosenttia saksalaisesta Uniperista, jonka tuotantokapasiteetista yli neljännes on kivi- ja ruskohiiltä. Uniper myös taisteli onnistuneesti sen puolesta, että Saksassa avattaisiin vielä yksi hiilivoimala, Datteln 4. Hanke on kiistanalainen. Saksan hallitus on linjannut, että maa sulkee hiilivoimalat viimeistään vuonna 2038. Silti Dortmundin liepeille rakennetun Datteln 4:n on tarkoitus käynnistyä kesällä.

Tästä voit lukea lisää Fortumin päätöksestä sekä virtuaalisesta mielenilmauksesta.

Greenpeacen tiedottajan Mari Vaaran mukaan parodiavideon tarkoitus on ”tuoda esiin totuus” Lundmarkin sanojen takana.

Greenpeacen videolla parodioidaan Lundmarkin yhtiökokouksessa pitämää puhetta. Alkuperäisellä videolla Lundmark esittelee toimitusjohtajan katsauksen Fortumin toiminnasta yhtiökokoukselle. Lundmark puhuu esimerkiksi päästöjen vähentämisestä ja hiilen käytön luopumisesta osana Fortumin strategiaa.

Greenpeacen videolla Lundmarkin puheen päälle on lisätty toinen ääniraita. Videon alkuun on lisätty teksti ”rehellinen yhtiökokous”. Lisäksi videolle on jätetty kaksi muutaman sekunnin pätkää Lundmarkin alkuperäisestä puheesta.

”Olemme parodian keinoin käsitelleet sitä, että valtionyhtiö on avaamassa hiilivoimalaa keskellä ilmastokriisiä. Mielestämme tämä on ristiriidassa Fortumin aikasempien puheiden ja imagon kanssa”, sanoo Greenpeace Suomen maajohtaja Hanna Paulomäki.

Paulomäen mukaan video on pieni osa laajempaa mielenilmauksen kokonaisuutta. Paulomäki pitää erittäin kyseenalaisena sitä, että valtionyhtiö pyrkii hiljentämään ympäristöjärjestön kaltaisia kriittisiä ääniä.

Video ehti olla internetissä noin viikon, kunnes Facebook poisti sen. Video poistettiin sekä Greenpeacen Facebook- että Instagram-sivuilta. Fortumin asianajaja oli pyytänyt Facebookilta videon poistamista tekijänoikeusrikkomuksen nojalla.

Tavoitimme Fortumin viestintäpäällikön Elina Kokon puhelimitse.

Kokko ei halunnut keskustella asiasta suoraan, vaan sanoi palaavansa asiaan myöhemmin sähköpostitse. Kokko ei vastannut videoa koskeviin sähköpostilla esitettyihin kysymyksiimme. Sen sijaan hän välitti Fortumin kommentin, jonka mukaan yhtiö reagoi sitä koskevaan materiaaliin ”sosiaalisen median periaatteidensa mukaisesti”.

Kokon välittämän kommentin mukaan yhtiö saa usein palautetta, joka muistuttaa sitä ”vastuusta eurooppalaisena energiayhtiönä”.

”Käymmekin aktiivista vuoropuhelua järjestöjen kanssa. Ratkaisut löytyvät yhdessä rakentavalla vuoropuhelulla”, Kokko kirjoittaa.

Paulomäki sanoo, että Greenpeacen oman lakineuvonantajan mukaan parodiavideo ei ole sen tyyppinen, että se loukkaisi tekijänoikeussäädöksiä. Greenpeace on lähettänyt Fortumin asianajajalle kirjeen, jossa se vaatii videon palauttamista.

Euroopan parlamentti hyväksyi uudet tekijänoikeussäännöt maaliskuussa 2019. Direktiivin sääntöjen mukaan valtioiden on taattava vapaus ladata ja jakaa internetissä teoksia, kun kyseessä on lainaus, arvostelu, selostus, karikatyyri, parodia tai pastissi.