Poikkeusolojen myötä etäisyys niin pomojen ja työntekijöiden kuin julkimoiden ja tavisten välillä on kaventunut.

Pääsemme tirkistelemään toistemme koteihin enemmän kuin koskaan. Koteihin, jotka vain puoli vuotta sitten tuntuivat saavuttamattomilta. Muusikko Paula Vesala päästi seuraajat omaansa viime perjantaina ”Kotini on linnani” -bileiden muodossa, sosiaalisessa mediassa siis. Maria Veitola ja Anna Puu treffailevat viikoittain after work -hengessä Instagramissa.

Lue lisää: Paula Vesala järjesti Instagramin kovimmat juhlat – ”Ihmettelen, miksei tämmösiä ole koko ajan”

Tirkistely saa meidät tekemään itse rajausta sille, mitä me muille haluamme kodistamme näyttää. Valikoituuko Teams-kokouksen tausta sattumalta? Tuskinpa.

Joku on sanonut kirjahyllyn olevan sielun peili. Korona-aikana se on ehkä enemmän peilikuva siitä sielusta jonka toivomme olevan totta, tai ainakin haluamme muiden uskoa olevan totta.

Päätimmekin tiirailla, mitä somekuviin taltioituneet hyllyt pitävät sisällään. Teknisistä rajoitteista eli surkeasta resoluutiosta johtuen erotimme lähinnä kirjat, joiden kannen suunnittelija oli mieltynyt isoihin fontteihin.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on julkaissut Instagramissaan kuvan, jossa hän illallistaa puolisonsa Antonio Floresin kanssa kirjahylly taustallaan. Se pursuilee kirjallisuutta, hyvää ja huonoa.

Silmiinpistävää on Haaviston mieltymys runoihin.

Tunnistamme hyllystä ainakin edesmenneen Arto Mellerin runokokoelman. Runoutta on enemmänkin. Hyllyssä komeilee Dante Alighierin Jumalainen näytelmä -runoelma. Se on 1300-luvulla ilmestynyt klassikko, jossa matkataan tuonpuoleiseen. Sen on kääntänyt Eino Leino.

Hyllystä paistaa kirkkaan keltaisena myös muusikko Bob Dylanin teos Writings and Drawnings. Nimensä mukaisesti kirjasta löytyy Dylanin lyriikoita sekä piirrustuksia. Ulkoministeriltä ei voisi odottaa enempää, onhan Dylan käsitellyt lyriikoissaan aktiivisesti poliittisia epäkohtia.

Huomionarvoista lienee myös kaksi Kalevalaa, jotka kiinnittävät toimituksen huomion. Vihreitähän monesti pidetään vähän epäisänmaallisina, joten kaksi kansalliseeposta tuo hienon persukierteen Haaviston hyllyyn.

Korona-aikaan kirjahyllynsä edessä esiintyi myös kirjatoukaksi itseään tituleeraava Suomen entinen pääministeri Alexander Stubb. Hänet haastateltiin Helsingin Sanomien Professori Stubb -nimisessä jutussa, jossa hän muun muassa kertoo tulevasta Digital Democracy or Digital Dictatorship -kirjastaan.

LUE MYÖS: Professori Stubb

Stubbin kirjahyllystä on luettavissa muidenkin julkkisten kirjahyllyissä usein toistuva teema: heidän kirjallinen makunsa noudattelee hyvin paljolti heidän stereotyyppistä julkisuuskuvaansa. Stubb tunnetaan urheiluhulluna poliitikkona, joten hänen kirjahyllyssään on urheilua ja politiikka.

Kirjahyllystä löytyy kahden menestyneen jalkapalloilijan elämäkerrat: David Beckhamin My side ja Pelén The Autobiography. Jalkapallon ystävä siis! Hyllyyn mahtuu myös juoksemiseen, triathloniin ja fitnessiin keskittyvää kirjallisuutta.

Hyllyssä lojuu myös brittiläispoliitikko Tony Bennin teos More Time for Politics: Diaries 2001-2007. Poliittiset teokset eivät jää siihen. Valikoimasta löytyy myös muun muassa Roy Jenkins, Bill Clinton, Barack Obama ja Colin Powell.

Säröt stereotypiaan ovat kiinnostavia. Stubbin hyllystä pistävät silmään myös feministikirjailija Virginia Woolfin Orlando- ja Mrs. Dalloway -teokset. 1900-luvulla julkaistu Orlando on aikakauteensa nähden hyvinkin moderni teos sankarista nimeltä Orlando, joka vuosisatojen saatossa kasvaa miehestä naiseksi. Se on ensimmäisiä englanninkielisiä trans-ihmisestä kertovia kirjoja.

Toimittaja Maria Veitola esitteli Instagram-sivullaan ”hallitusviisikon” nimillä koristeltua paitaansa kirjahyllynsä edessä. Itsekin kaksi teosta julkaistu Veitola omaa myös kattavan valikoiman kirjallisuutta.

Hyllystä löytyy printtituotteiden taittoon keskittyvä Turning pages, huomaamatta ei voi myöskään olla Tove Janssonia ja Oprah Winfreyta. Hyllystä löytyvät myös Mika Waltarin klassikkoteos Sinuhe egyptiläinen ja vuonna 2018 julkaistu Hanya Yanagiharan Pieni elämä. Se käsittelee neljän miehen elämää 30 vuoden ajalta. Teoksen on kuvattu ”mässäilevän äärimmäisellä väkivallalla”.

Kirjahyllyn vierestä pilkottaa Veitolan oma naama. Seinällä pinkki taideteos, jonka mallina on ollut Veitola itse. Sen tekijä on Katja Tukiainen.

Miapetra Kumpula-Natri (sd) kertoi huhtikuussa etätyöstään meppinä, eli julkaisi kuvan äänestystilanteesta.

Taustalla kirjahyllyssä näkyvät oikeastaan kaikki ne aihealueet, joilla suomalaispoliitikon – varsinkin vasemmistolaisen – voisi olettaakin fleksaavan, eli näyttävän että osaa ja pystyy myös intellektuellin elämänsä puolesta.

Demarin täytyy aluksi tietenkin tunnustaa olevansa syvästi suomalainen (Juhani Ahon Rautatie, Mika Waltarin pienoisromaaneja, Seitsemän veljestä...), eikä todellakaan mikään Neuvostoliiton ihailija (Hannah Arendt: Totalitarismin synty, Maon Kiina, Ruplan maa...)

Sen jälkeen on hyvä kertoa kuinka woke on – tarpeeksi (World without borders, Snowden, Kuudes sukupuutto...), muttei liian (ei mitään liian päräyttävää trans-, queer-, tai neljännen aallon feminismikirjallisuutta vaan ihan vaan Kaari Utriota)

Ihastuttava särö demaripoliitikon hyllyssä on Stephen Hawkingin Grand Design. Ei ihan mikä tahansa opus. Teos käsittelee kvanttimekaniikkaa ja lähtökohtaisesti korkealentoista fysiikkaa.

Ville Niinistö (vihr) kokousti europarlaventin teollisuus- ja tutkimuslautakunnan kanssa kotoaan. Etäyhteyden videokuvaan kaivattiin ilmeisesti kamerakännykkää, jonka telineenä käytettiin kirjoja. Niistä päällimmäiseksi oli päässyt Pajtim Statovcin vuonna 2019 ilmestynyt, Finlandia-palkittu Jugoslavian hajoamissotia ja rakkautta yhdistelevä Bolla. Kirjapinossa nähdään myös Rooman tasavallan historiaa käsittelevä Rubicon.

Näyttelijä Aku Hirviniemi on onnistunut hyödyntämään poikkeustilan eri mahdollisuudet sosiaalisessa mediassa. Tikotok-sovelluksessa ja Instagramissa aktiivinen Hirviniemi on totisesti päästänyt seuraajat osaksi arkeaan.

Hirviniemen videossa nähdään seinällä ikonisen Pulp Fiction -elokuvan juliste, jonka kuvassa poseeraa Uma Thurman. Hyllystä pilkottaa myös Star wars -vinyyli ja avaruustutkija Esko Valtaojan teos. Ja tietysti Tuntematon sotilas, jonka vuoden 2017 filmatisoinnissa Hirviniemi näytteli.

Kirjahyllyn sisältö totisesti kertoo esittelijästään vähintään jotakin.

Trendikäs hittiteos Bolla antaa lukijastaan kuvan ajan hermoilla pysyttelevänä kirjadiggarina, kun taas klassikot hyllyssä tuovat kuvaa vannoutuneesta lukijasta, jolle kirjallisuus on ollut osa elämää vuosien ajan.

Kysymykseksi jää, että onkohan poliitikoilla jokin sanaton sopimus, jonka mukaan kirjahyllystä on välttämätöntä löytyä ainakin yksi politiikkaa käsittelevä teos, mielellään mahdollisimman näkyvällä paikalla.