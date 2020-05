Elokuvaohjaaja David Lynch on aloittanut Youtubessa säälähetykset, joissa on hän kertoo, mikä sää on kuvaushetkellä Los Angelesissa.

Videoilla Lynch istuu hämärässä työhuoneessaan, katsoo ikkunasta kirkkaaseen päivänvaloon ja kertoo montako pilveä taivaalla on, ulkoilman lämpötilan ja onko aurinkoista. Videot ovat napakoita, noin puolen minuutin mittaisia.

”Täällä Los Angelesissa on kaunis aurinkoinen aamu. Hyvin tasaista. Yksi tai kaksi pilveä lipuu ohtse.”

Taustalta kuuluu linnun laulua.

Ensimmäinen säävideo julkaistiin David Lynch theatre -kanavalle 11. toukokuuta. Tai siis, ensimmäinen vuosiin – Lynch on tehnyt vastaavia videoita aiemminkin. Videoita ilmestyi hänen kotisivuilleen vuonna 2008 ja säätiedotettä lähetettiin myös paikallisella Indie 103.1 -radiokanavalla.

Videon miljöö oli jo tuolloin jokseenkin sama.

David Lynchin säävideoissa ei varsinaisesti ole minkäänlaista tolkkua. Ne ilmestyvät epäsäännölliseen aikaan ja kertovat paikallisen sään videon kuvaushetkellä. Silti ne ovat viihdyttäviä ja jokseenkin rauhoittavia. Kuten hänen ja Mark Forstin hittisarja Twin Peaks, joka oli surrealistinen kuvaus pikkukaupungin omituisista tapahtumista, jotka alkavat Laura Palmerin murhasta.

Lynchin säävideot ovat loistava jatko poikkeustilaviihteen repertuaariin, johon mahtuu tällä hetkellä jo äänikirjallisuutta Daniel Radcliffen lukemana, live-konsertteja kotisohvalla ja yhdet jos useammatkin juhlat Instagramissa.