Helsingin Sanomat uutisoi 13. maaliskuuta, että Mieli Suomen Mielenterveys ry:n ympärivuorokautisen päivystyspuhelimen suomenkieliseen palveluun oli tullut jo 50 koronavirusaiheista soittoa.

Nyt, toukokuun ehdittyä jo puoliväliin aiheesta on tullut yksi uusista vakioteemoista ainakin nuorten keskustelupalvelu Sekasin-chatissa.

Selvitimme koronaviruksesta johtuvien poikkeusolojen vaikutuksia suomalaisten nuorten mielenterveyteen sekä eristäytymisen vaikutuksia hoitoon hakeutumiseen.

Mielenterveystyön johtava lääkäri Tommi Väyrynen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöstä (YTHS) sanoo, että hoitoon hakeudutaan nyt harvemmin.

Väyrysen mukaan yhteydenotot ja hoidon tarpeen arviointi ovat huhtikuussa vähentyneet noin 30 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna lukuun ottamatta suunterveyden palveluita.

Mielenterveysongelmien vuoksi yhteydenottoja oli huhtikuussa 15 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

”Poikkeusolot ovat ehkä saaneet opiskelijat arvioimaan hoidon tarvettaan toisella tavalla. Lisäksi eristäytyminen ja etäopetukseen siirtyminen ovat osalla opiskelijoista vähentäneet koettua stressiä, mutta osalla vaikutus on ollut päinvastainen.”

Netissä, mielenterveyden hoidon tukipalveluissa yhteydenotot ovat sen sijaan lisääntyneet.

Sekasin-chatin tiimipäällikkö Miguel Reyesin mukaan yhteydenottoja on tullut poikkeusoloissa selvästi enemmän verrattuna vuoden alkuun.

Sekasin-chat perustettiin kolme vuotta sitten. Se on valtakunnallinen keskustelukanava, jossa ammattilaiset ja vapaaehtoiset vastaavat nuoria koskettaviin huoliin. Päivystys on auki joka päivä puolille öin. Keskustelut käydään anonyymisti.

HS seurasi yhden arki-illan Sekaisin-chattia, tästä voi lukea lisää.

Tammikuussa Sekasin-chattiin tuli Reyesin mukaan yhteydenottoja 11 300 ja maaliskuussa 13 211.

Reyesin mukaan yhteydenottojen lisäksi myös chatissa työskentelevien vapaahehtoisten ja ammattilaisten määrä on kasvanut poikkeusoloissa. Kun monet ovat lomautettuna, aikaa riittää. Tämä tarkoittaa sitä, että yhä useampi palveluun soittavista nuorista myös saa apua.

Tammikuussa ”läpi päässeitä” eli sellaisia, jotka saivat puheyhteyden vapaaehtoiseen tai ammattilaiseen oli 13 prosenttia soittajista. Maaliskuussa sama luku oli 17 prosenttia.

”Me saadaan viidesosa jonosta sisään. Nousu on ollut huima auttamispuolella, mutta jono kasvaa.”

Huhtikuussa yhteydenottoja tuli kaiken kaikkiaan hiukan vähemmän kuin maaliskuussa (11 176), ja 28 prosenttia pääsi läpi eli sai puheyhteyden.

Reyesin mukaan yleisin puheenaihe asettui alkuvuonna palvelun määrittämään kategoriaan ”paha olo”, johon sisältyy esimerkiksi ahdistuneisuus, masentuneisuus ja pelot. Kaikkiaan 25,36 prosenttia puheluista käsitteli pahaa oloa.

On kuitenkin hyvä muistaa, että esimerkiksi vakavasti masentuneilla poikkeusolot eivät ole tuoneet arkeen minkäänlaista muutosta, sanoo Reyes.

”On nuoria, jotka ovat jo pitkään olleet eristäytyneinä koteihinsa.”

Väyrysen mukaan nuorten parissa poikkeusolot ovat joissain tapauksissa johtaneet esimerkiksi vuorokausirytmin sekoittumiseen. Pitkällä aikavälillä tämä voi johtaa masentuneisuuden muiden mielenterveyden häiriöiden lisääntymiseen.

Vuorokausirytmin sekoittuminen on näkynyt konkreettisesti Sekasin-Discordissa.

Discord on erityisesti videopeliyhteisölle suunnattu sosiaalisen median alusta. Discordin Sekasin-serverin admin eli ylläpitäjä Luukas Valkonen kuvailee palvelua netin nuorisotaloksi, joka on kaikille avoin. Käyttäjinä on nykyään paljon myös sellaisia, jotka eivät pelaa.

Valkosen arvion mukaan palveluun on liittynyt poikkeusolojen aikana huomattavasti enemmän uusia käyttäjiä kuin esimerkiksi vuoden alussa. Lisäksi poikkeusolojen aiheuttamat muutokset näkyvät siinä, että kirjautuneita käyttäjiä on aikaisempaa enemmän esimerkiksi puolen yön ja aamu kahdeksan välillä.

Valkosen mukaan käyttäjien keskusteluista on voinut päätellä, että monet menevät nukkumaan vasta koulupäivän jälkeen.

”Ennen koronaa keskusteluiden vilkkain aika serverillä oli selvästi kello 16 ja puolenyön välillä. Nyt monet käyttävät palvelua myös koulupäivän ohessa, kun ovat muutenkin koneella”, Valkonen sanoo.

Viestien määrä on poikkeusolojen aikana lisääntynyt Valkosen arvion mukaan noin 25 prosenttia.

Yleisimmät keskustelunaiheet ovat pysytelleen kutakuinkin samankaltaisina: Ihmissuhdeongelmat, mielialanmuutokset ja itsetuhoisuus puhuttaa nuoria. Uutena aiheena keskusteluihin on tullut etäkouluun liittyvät teemat, kertoo Valkonen.

YTHS:n puolella suurin poikkeusolojen tuoma muutos mielenterveyden palveluihin on niin ikään etävastaanottojen lisääntyminen. Väyrysen mukaan etävastaanotot otettiin YTHS:n palveluissa käyttöön vuosi sitten ja helmikuusta huhtikuuhun niiden määrä mielenterveyden sektorilla kasvoi 39-kertaiseksi.

Opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä Nyyti ry:n toiminnanjohtaja Minna Savolainen on huolissaan siitä, että avohoidossa olevien hoitosuhteet ovat poikkeusolojen vuoksi saattaneet katketa. Savolaisen mukaan tilanne on erityisen hankala niille nuorille, joilla on ollut vaikeaa jo ennen poikkeusoloja.

”Ongelmat tahtoo pahentua, jos hoitoon pääsy pitkittyy”, Savolainen sanoo.

Hän kuvailee tilannetta kuin tikittäväksi aikapommiksi. Kun poikkeusoloista kenties joskus siirrytään kohti aikaisemmin normaaleiksi katsottuja olosuhteita, on hoidon tarve kenties moninkertaistunut. ”Koronaviruksesta johtuva tilanne voi lisätä mielenterveysongelmiin apua tarvitsevien määrää, eivätkä entuudestaan sairastuneet eivät välttämättä ole saaneet tarvitsemaansa hoitoa”, sanoo Savolainen.

Nyytin ry:n toiminta tarjoaa opiskelijoille ryhmächattejä ja Savolaisen mukaan myös niissä yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet poikkeusolojen aikana.

Ryhmächattien keskustelujen perusteella nuoria huolettaa nyt itsenäisen opiskelun, opintojen etenemisen ja aikatauluttamisen lisäksi huoli toimeentulosta.

Monelle opiskelijalle kesätyöt ovat olleet merkittävä tulonlähde. Nyt hommat ovat joko vaakalaudalla tai koronavirustilanteen vuoksi peruuntuneet.

Nuoret kaipaavat nyt vertaistukea. Poikkeusolot, sairastuminen ja huoli läheisten sairastumisesta huolettavat Savolaisen mukaan monia. Silti ihmiset saattava mielessään vähätellä omaa ahdistustaan, koska kaikki muutkin näyttävät pärjäävän samassa tilanteessa. Ryhmächattien vertaistuen avulla voi huomata, että moni muu kamppailee juuri nyt aivan samanlaisten ajatusten kanssa.

Savolainen arvioi, että myös Sekasin-cahtin ja Nyyti ry:n tarjoamien ryhmächattien anonymiteetin suoja madaltaa yhteydenottamisen kynnystä. Savolainen kannustaa nuoria hakeutumaan epäröimättä avun piiriin.