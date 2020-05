Ei silloin ollut oikeasti helle.

Sana ”seksihelle” julkaistiin ensimmäisen kerran tasan kymmenen vuotta sitten, 18. toukokuuta, minuutin yli kahdeksan illalla.

Julkaisija oli Ilta-Sanomat, sanan keksijä olin minä.

Helteettömyydestä huolimatta säätieteellinen tausta tapahtumalle on selvä. Alkukuu oli ollut viileä. Edellisen viikon lopulle tullessa päivien maksimilämpötilat olivat nousseet alle kymmenestä asteesta kahteenkymmeneen.

Kevättä oli rinnassa, ja tunnelma oli odottava. Tuona tiistaina, koleahkon alkupäivän jälkeen lämpötila nousi hiljalleen iltapäivää ja iltaa myöten, houkuttelevasti.

Sitten se tapahtui.

Noin viideltä iltapäivällä lämpötila oli Forecan tilastojen mukaan 20,1 astetta.

Silloin puhelimeni soi.

Edellisenä keskiviikkona olin istunut Ilta-Sanomien aamureportterina, ja työaikani oli alkanut muistaakseni kuudelta. Aamusta alkaen alkoi näyttää, että päivästä tulisi ehkä kevään kaunein.

Esimieheni huikkasi lempinimeäni käyttäen:

”Vesu hei, näyttää tulevan aika kaunis päivä.”

”Niin näyttää”, murahdin.

Olin katsellut ulos jo jonkin tovin miettien, että voisihan tällaisen päivän viettää muuallakin kuin työpöydän ääressä. Esimieheni ehdotti minulle, että voisikohan tässä päivän päälle tehdä vaikkapa hellejutun.

Sanoin, että tuskinpa tämä helteeksi yltyy, mutta kyllähän minä toki sääjutun teen.

Helle. Siitä otsikoijat pitävät. Mutta sille on kiusallisen tarkka tieteellinen määritelmä. Helle on silloin, kun lämpötila varjossa on vähintään 25 astetta.

Aloin miettiä, että olisikohan vielä olemassa joku tehosana, jota ei helteen kanssa olisi käytetty. Sitten sain ajatuksen.

Seksihelle! Sellaisesta en ikinä ollut kuullut, vaikka seksi on sekoitettu melkein mihin tahansa muihin ilmiöihin.

Nopea googlaus vahvisti arvioni: seksihellettä ei löytynyt edes hakukoneella.

Kirjoitin tietokoneruudulla avoinna olevaan Facebookiin oitis päivityksen: ”Ja kesän tavoite: vähintään kerran on saatava otsikkoon sana seksihelle.”

Seuraavana tiistaina tilaisuus yhtäkkiä koittikin. Työpäivä oli loppumassa, kun työkaverini Pauliina Leinonen soitti.

”Ajattelin, että sinä osaat arvostaa tätä: Finlandia-talon vieressä nurmikolla on pariskunta harrastamassa seksiä ja ihmisiä on ympärillä vaikka kuinka paljon.”

Kävimme dialogin.

”Oikeasti? Hei, kun lopettavat, mene haastattelemaan heitä!”

”Enkä mene. Mene itse, pervo!”

Ajattelin, että aina kaikki hauska pitää tehdä itse.

Kuvaajaa en saanut mukaan, sillä kuvatoimituksen mielestä oli tärkeämpiäkin hommia meneillään, mutta he lykkäsivät minulle kameran kouraan.

Pauliina odotti paikalla pyyntöni mukaan, valmiina auttamaan.

”Tuossa ne nussijat ovat. Joko voin häipyä?” hän totesi lämpimästi. Annoin luvan ja kiitin avusta.

Pariskunta oli lopettanut toimensa, joten lähestyin heitä kohteliaasti. Haastattelu oli lyhyt mutta lämminhenkinen. Jouduin tosin kysymään herraosapuolelta, voisimmeko muotoilla parissa sitaatissa pari sanaa hieman toisin.

Näin juttuun päätyi sana ”rakastella”. Myös miehen itsestään käyttämä luonnehdinta ”hyvinvarustettu” oli alun perin toisenlainen ja konkreettisempi.

Voit lukea jutun tästä linkistä.

Riensin takaisin toimitukseen, latasin kuvan kortilta kuvatoimitukselle ja sanoin nettideskin uutispäällikölle Valtteri Varpelalle, että nyt olisi mukavan kesäinen ja lämmin juttu tarjolla.

Kerroin aiheen, ja hän totesi, että jos sen kirjoitat asiallisesti, tehdään vaan. Koska työvuoroni oli loppunut ja oli kiire avaamaan ovi bänditreeneihin, kirjoittelin jutun tekstiviesteinä bändikämpältä.

Juttu julkaistiin tuota pikaa netissä, ja se oli ihmisten mielestä sen verran kiinnostava, että huomasin aamulla sen päätyneen myös printtilehden kanteen. Harmikseni seksihelle oli kansiotsikossa muuttunut ”helleseksiksi”.

Erohan on merkittävä: helleseksi on seksiä, jota harrastetaan helteellä. Seksihelle sen sijaan on mielentila, jolloin rakastellaan. Miellyttävä sää on eduksi.

En suinkaan arvannut, että sana jäisi elämään. Seksihelle mainittiin ainakin Nyt-liitteessä ja televisiossa. Lisäksi kesän mittaan tunnettu meteorologi, sääkirjailija Seija Paasonen otti asiaan kantaa.

Jostain syystä vuonna 2013 seksihelle ryöpsähti uuteen nousuun, todennäköisesti hipsterien syystä.

Ensin Helsingin Suvilahden graffitiseinälle ilmestyi iso Seksihelle-teos. Sana alkoi tupsahdella esille milloin missäkin.

Pekka Pouta kertoi haastattelussa, että meteorologien saunaillassa oli tehty seksihelteelle säätieteellinen, joskin kansanomainen määritelmäkin.

Viime vuodet sana on elänyt omaa elämäänsä. Seksihellettä on käsitelty lukuisissa eri medioissa.

Olen pyynnöstä kirjoittanut asiasta.

Minua on myös haastateltu aiheesta.

Seksihelteestä on tehty lauluja.

Jopa ulkoministeriö on esitellyt seksihellettä Suomen-esittelyvideossaan.

Aikoinaan Kallion Sirdie-pubissa tapasin ravintola Siltasen Sexyhelle-klubin pitäjän. Hän lupasi tarjota olutta, jos piipahdan paikalla.

Olen törmännyt jopa Seksihelle-pitsaan Rovaniemellä Kauppayhtiö-ravintolassa. En maistanut, sillä en tapaa syödä mansikoita pitsassani.

Kerran Sanomatalon lähipubin Bierhaus Münchenin baaritiskillä huomasin, että vieressä oli Pekka Pouta keskustelemassa oluiden hienouksista baarimestarin kanssa. Heidän lopetettuaan mainitsin, että taidat olla Pekka Pouta.

Hän myönsi asian, ei mitenkään innostuneena. Luultavasti häntä lähestytään baaritiskillä samoin sanoin aika usein.

Jatkoin kertomalla, että olen se ihminen, joka keksi seksihelteen. Poudan ilme muuttui ei vain hänen nimensä veroiseksi vaan melkeinpä aurinkoiseksi.

Paiskasimme kättä ja jatkoimme tahoillemme.