Kun me emme pääse muusikoiden luokse, he tulevat meidän luoksemme.

Onneksi.

Yksi tapa ovat striimaukset. Hyvä esimerkki oli We Jazzin sunnuntainen lähestys Vallilan levykaupasta. Basisti Ville Herralan, saksofonisti Timo Lassyn ja rumpali Teppo Mäkysen soittoa kuunnellessani tunsin hetken taas olevani osa jazzyhteisöä.

Toinen suuri ilo ovat virtuaaliesitykset. Yksi parhaista näkemistäni on Umo Helsinki Jazz Orchestran ja brittiläis-nigerialaisen soul-laulajan Ola Onabulén esitys Onabulén Never Known -kappaleesta.

Biisi huipentuu Onabulén ja saksofonisti Jouni Järvelän huikeaan duetointiin. Katsokaa vain, miten fiiliksissä Onabulé ja Järvelä ovat!

Mutta miten se on mahdollista, kun laulaja on Lontoossa, fonisti Helsingissä ja muut muusikot omissa kodeissaan kuka missäkin?

”Siinäpä se haaste sitten onkin”, Järvelä nauraa, kun kysyn häneltä asiaa puhelimitse.

Musiikin tekeminen etä-äänittämällä on ollut ”hieman eriskummallinen”, mutta ”erittäin opettavainen ja kiehtova prosessi”, hän muotoilee.

Poikkeusolojen myönteinen puoli onkin Järvelän mukaan siinä, että se on antanut mahdollisuuden keskittyä uusiin menetelmiin. Tilausta on löytynyt myös orkesterin jäsenten taidoille miksaajina, videokuvaajina ja -editoreina. Niistä voi olla hyötyä myös tulevissa live-esiintymisissä, Järvelä arvelee.

Haastattelussa nousee esille erityisesti kaksi asiaa, joiden ansiosta virtuaalivideo onnistui.

Ensimmäinen on Umon pitkä kokemus. Valtavien harjoitusmääriensä ansiosta orkesteri pystyy simuloimaan yhteissoittoa silloinkin, kun muusikot eivät kuule toisiaan.

Näin Järvelä kuvaa soittotilannetta:

”Yritin kuvitella, millainen musiikin kokonaisuus olisi todellisuudessa ja tehdä soolooni toimivan kaaren. Vaikka en kuullut mitä Ola laulaa, näin partituurista, mihin kohtiin on fiksua soittaa ja mihin kohtiin on hyvä jättää tilaa.”

Totta! Tallenteella Järvelä ja Onabulé täydentävät toisiaan aivan kuin heidän välillään vallitsisi telepaattinen yhteys.

Toinen onnistumisen edellytys on äänitysten jälkikäsittely eli perinteinen miksaus ja musiikin vireen korjaaminen tietokonesovelluksella.

Mitä ihmettä? Soittavatko Umon muusikot nuotin vierestä, kun musiikkia joudutaan parantelemaan jälkikäteen?

”Eivät”, Järvelä selittää.

Vireen korjaaminen liittyy hänen mukaansa ”yhteissoinnin edellyttämiin ominaisuuksiin”. Puhaltimien vire on niin sanottu luonnonvire, kun taas komppisoittimet ovat niin sanotusti tasavireisiä. Se tarkoittaa, että esimerkiksi pianon intervallit eivät itse asiassa ole puhtaita. Me vain luulemme niin, koska korvamme on tottunut tasaviritykseen.

Livetilanteessa puhallinsoittajat löytävät parhaan vireen harjoittelemalla ja kuuntelemalla toisiaan. Esimerkiksi pasunisti tietää, että duurisointu kuulostaa paremmalta, kun terssin laskee hivenen matalaksi suhteessa muihin. Trumpetisti tietää puolestaan, että soinnusta tulee ”rapeampi ja kiiltävämpi”, kun hän soittaa kvintin hiukan korkeaksi.

Tämä ei kuitenkaan toimi silloin, kun soittajat eivät kuule toisiaan.

”Se, mitä poteroissa soittaminen jättää puuttumaan, sitä voidaan hieman täydentää jälkikäteen”, Järvelä kiteyttää.

Näitä asioita hän on viime aikoina pohtinut yhdessä pasunisti Kasperi Sarikosken, trumpetisti-videontekijä Teemu Mattssonin ja rumpali-miksaaja-koordinaattori Markus Ketolan kanssa.

Musiikin striimaus ja tallentaminen eivät ole ainoita taitoja, joita Umo on ottanut ketterästi haltuun.

Kun orkesteria uhkasi puolitoista vuotta sitten osa-aikaistaminen, se pani luovuutensa peliin monin tavoin. Enää ei hiottu pelkästään musiikkia, vaan myös strategiaa ja varainhankintaa.

Nyt Umo Helsinki Jazz Orchestran tulos on voitollinen jo kolmatta vuotta. Viime vuonna konserteissa kävi lähes 33 000 kuulijaa, mikä on reippaasti yli tavoitteen.

Sitten Umokin törmäsi koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilaan. Uusi taiteellinen johtaja Ed Partyka jäi jumiin Itävaltaan. Umo ei silti lamaantunut. ”Koko organisaatioon syntyi iso yhdessä tekemisen meininki”, kertoo Umon toiminnanjohtaja Eeva Pirkkala.

Kevään 10 peruuntuneesta konsertista suurin osa saatiin siirrettyä syksyyn ja talveen. Umo on myös tuottanut nopealla aikataululla sarjan duokeikkavideoita sekä muodostanut keskuudessaan pienempiä kokoonpanoja, jotka ovat valmiita esiintymään sitten kun alle 50 hengen kokoontumiset ovat mahdollisia.

Syksyllä Umo aloittaa Kaapelitehtaan treenitilassaan pienen yleisön konserttisarjan, joka striimataan verkkoon. Videoitakin on tulossa lisää, yksi Onabulén, yksi Berliinissä asuvan laulajan Efrat Alonyn ja yksi yhdysvaltalaisen rumpalin John Hollenbeckin kanssa. Kiinnostavalta kuulostaa myös saksofonistien toteuttama opetusvideo.

Lopuksi Järvelä vääntää rautalangasta, miten 16 soittajan koronapoikkeusolojen videotallenne syntyi:

Ensin rummut, basso ja kosketinsoittimet soittivat kappaleesta pohjaraidan. Tätä raitaa kukin soittaja kuunteli samalla, kun hän soitti kotonaan omaa osuuttaan. Joitakin yleisohjeita musiikin fraseerauksesta ja dynamiikasta oli sovittu etukäteen.

Syntynyt kokonaisuus lähetettiin laulajalle, joka lauloi oman osuutensa raakamiksauksen päälle.

Sen jälkeen tehtiin vielä hienosäätöä. Se ei onnistunut pelkästään tietokoneella. Tarvittiin myös Järvelän tarkkaa korvaa. Lopuksi Markus Ketola hioi miksauksen ennen kuin ääni yhdistettiin videokuvaan.

Entä miltä Never Known lopputulos kuulostaa Järvelän korvissa.

“Liki siltä, mitä oletinkin. Olen tyytyväinen”, Järvelä sanoo.

Umon tulevia keikkoja:

Pe 12.6. klo 13: Music of Ennio Morricone & Nino Rota.

Pe 12.6. klo 15: Helsingistä, rakkaudella – Helsinki-aiheista musiikkia Helsinki-päivän kunniaksi. Konsertit ovat katsottavissa maksutta Helsinkikanava.fi:ssä, savoykeikat.fi:ssä sekä UMO Helsinki Jazz Orchestran YouTube-kanavalla.

La 12.12.2020 klo 19 Savoy-teatteri: Ola Onabulé ja Umo Helsinki Jazz Orchestra. Liput 15/37/47/67 euroa, Lippupiste. Jos ostetut liput huhtikuun peruuntuneeseen konserttiin saa palauttaa tai käyttää sellaisenaan.

