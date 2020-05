Disneyn omistama animaatiostudio Pixar on tehnyt ensimmäisen elokuvansa, jonka päähahmo on homoseksuaali. Asiasta kertoo muiden muassa sanomalehti The New York Times.

Yhdeksänminuuttinen lyhytanimaatio on nimeltään Out, ja se julkaistiin perjantaina Disney Plus -suoratoistopalvelussa. Se kertoo tarinan Greg-nimisestä miehestä, joka on muuttamassa nimeämättömään kaupunkiin miesystävänsä Manuelin kanssa. Samaan aikaan Greg tuskailee paljastaa vanhemmilleen olevansa homoseksuaali.

Out on yksi seitsemästä Sparkshorts-sarjan animaatiosta, joissa pyritään Pixarin johtajan Jim Morrisin mukaan löytämään ”uusia tarinankertojia sekä tutkimaan niin uusia kerrontatekniikoita kuin tuotannon työtapoja”.

”Nämä elokuvat ovat jotain, mitä emme ole ennen tehneet Pixarilla. Ne tarjoavat yksilöllisille taiteilijoille mahdollisuuden näyttää kyntensä kokeilevammassa elokuvanteossa”, Morris sanoi Pixarin verkkosivulla.

Disney Plus -palvelun piti saapua Suomeen tänä kesänä, mutta Cnet-sivuston mukaan julkaisu lykkääntyy Suomessa ja muissa Pohjoismaissa syyskuuhun. Disney Plus vahvistaa asian verkkosivullaan.

Palvelu keskittyy Disneyn elokuviin ja sarjoihin, joita ei suurilta osin ole saatavilla muissa palveluissa. Disneyn suoratoistopalveluun kuuluvat esimerkiksi Tähtien sota -elokuvat ja oheissarjat, Disney-animaatiot sekä Pixarin, National Geographicin ja Marvelin sisällöt.

Disney ja Pixar ovat viime aikoina ottaneet harppauksia hahmojen monipuolisuudessa luomalla seksuaali- tai muita vähemmistöjä edustavia hahmoja. Disneyä on kritisoitu liian yksipuolisesta hahmovalikoimasta.

Maaliskuussa Yhdysvalloissa julkaistussa Onward-animaatiossa nähtiin naispuolinen kyklooppipoliisi Officer Spector, jonka annettiin ymmärtää olevan homoseksuaali. Tämän vuoksi elokuva kiellettiin joissakin Lähi-idän maissa.

Joulukuussa 2019 Star Wars: The Rise of Skywalker -elokuvassa nähtiin kahden naisen välinen suudelma. Vaikka yhtäällä kohtausta ylistettiin, toisaalla – kuten Singaporessa ja Arabiemiirikunnissa – kohtaus sensuroitiin, kertoi muiden muassa CBS News -kanava.

Viime vuoden Toy Story 4 -elokuvassa kaksi äitiä veivät ja hakivat lapsensa päiväkodista. Lisäksi viime vuoden Marvel-elokuvassa Avengers: Endgame nähtiin pienessä roolissa homoseksuaali hahmo, kertoo The New York Times.