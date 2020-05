”Jos sinulla on vaikeuksia selvittää, oletko minun vai Trumpin puolella, et ole musta,” sanoi demokraattien todennäköinen presidenttiehdokas Joe Biden yhdysvaltalaisen The Breakfast Club -radio-ohjelman haastattelussa.

Bidenin kommentti kirvoitti kriittisen keskustelun sosiaalisessa mediassa. Myös presidentti Donald Trump osallistui kritiikkiin julkaisemalla videon virallisilla Facebook-sivuillaan.

Radio-ohjelman juontaja Charlamagne tha God (alkuperäiseltä nimeltään Lenard Larry McKelvey) totesi haastattelun päätteeksi viitaten Yhdysvaltain tuleviin presidentin vaaleihin:

”Marraskuuhun on pitkä aika. Meillä on teille lisää kysymyksiä.” Tähän Biden vastasi kenties nasevaksi tarkoittamallaan kommentilla, joka lähti oitis viraaliksi.

Kommenttia pidettiin sopimattomana Bidenin ja tha Godin väliseen keskusteluun. Kritiikkiä esitettiin muun muassa siitä, ettei Biden valkoisena miehenä ole oikea henkilö arvostelemaan sitä, kuka on musta ja kuka ei.

Biden pahoitteli myöhemmin kommenttiaan ja pyysi virallisesti anteeksi. The Guardianin mukaan Biden pahoitteli, ettei hänen pitäisi ”ottaa mustien ääniä itsestäänselvyytenä”.

Kuitenkin myös presidentti Donald Trumpin kampanjaryhmä ehti kritisoida kommenttia tyylillään.

Trumpin virallisella Facebook-sivulla julkaistiin nimittäin video, jossa arkunkantajat pitelevät olallaan ruumisarkkua, jonka kylkeen on lisätty Bidenin nimeä kantava kampanjalogo.

Myös video lähti oitis viraaliksi. Juttua kirjoittaessa videota on kommentoitu yli 96 000 kertaa.

Video on koronaviruksesta johtuvien poikkeusolojen aikana meemiytynyt klippi, jolla ghanalaiset arkunkantajat tanssivat hautausseremoniassa pidellen olallaan ruumisarkkua.

”Arkkutanssi” tuli kuuluisaksi jo vuonna 2017, kun se esitettiin ensimmäistä kertaa BBC:n dokumentissa, kertoo The Guardian. Myöhemmin arkkutanssivideon taakse lisättiin edm-artisti Vicetonen ja Tony Igyn kappale Astronomia, ja meemi syntyi.

Koronaviruksen aikaan videota on käytetty muistuttamaan ihmisiä varotoimien noudattamisen tärkeydestä.

Trumpin virallisilla Facebook-sivuilla jaetun videon alkuun on leikattu pätkä The Breakfast Club -radio-ohjelman haastattelusta ja Bidenin kritisoidusta kommentista. Tämän jälkeen video leikkaa klippiin, jossa miehet tanssittavat arkkua. Arkun kylkeen on lisätty Bidenin nimi.

Sosiaalisessa mediassa presidentin julkaisemaa videota pidettiin jopa rasistisena ja täysin sopimattomana sekä vähintäänkin arveluttavana.