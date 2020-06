Jotta avoimet suhteet toimisivat, tärkeää on kommunikointi ja selkeät sopimukset kolmansien osapuolten suhteen. Aina se ei onnistu, ja silloin syntyy yksisarvisia.

Mitä jos tulisit aina toisena?

Monet avoimissa suhteissa elävät kokevat, ettei yksi ihminen voi täyttää kaikkia tarpeita. Silloin käännytään kolmansien puoleen. Kolmannelta osapuolelta haetaan suhteeseen yhteistä kokemusta, seksuaalista seikkailua ja joskus myös draaman tai taistelun tuntua.

Kun avoimissa parisuhteissa ei ole enää kyse vain kahdesta ihmisestä, asiat monimutkaistuvat. Mitä enemmän on ihmisiä, sitä enemmän on yhteen sovitettavia toiveita, tunteita ja aikatauluja. Ja sitä enemmän tarvitaan kommunikaatiota. Yhtä kaavaa toimivalle avoimelle suhteelle ei ole, vaan sopimukset ja säännöt rakennetaan suhteen osapuolien tarpeiden mukaan.

A rakastaa B:tä, mutta panee C:tä. B tietää suhteesta ja panee itsekin D:tä. A puhuu seksistään B:n kanssa C:lle ja seksistään C:n kanssa B:lle. Se hämmentää C:tä välillä.

Yllä esitetyn yhtälön ”C” on Kaisa, 30. Hän oli avoimessa parisuhteessa olevan miehen seksikumppani usean vuoden ajan. Haastateltavat eivät esiinny jutussa omilla nimillään aiheen arkaluontoisuuden takia.

Avoimilla suhteilla tarkoitetaan tässä jutussa sellaisia, joissa vain kahden ihmisen välillä on rakkautta. Kyse ei siis ole polyamorisesta suhteesta, jossa yksi ihminen voi rakastaa useampaa kumppania. Avoimissa suhteissa on ensisijainen suhde, joka perustuu rakkaudelle. Sitten on toissijaisia suhteita, jotka perustuvat useimmiten seksille.

Jo alussa esimerkkitapauksen Kaisalle kävi selväksi, että mies puhuu hyvinkin avoimesti seksistä ja kokemuksistaan muiden seksikumppaneidensa kanssa. Fiilistelee, makustelee, haluaa jakaa. Alkuun se tuntui Kaisasta erikoiselta ja epämiellyttävältäkin, ja hän kuittasi miehelle, ettei aivan kaikkea tarvitse mehustella.

Mies puhui myös kumppanilleen Kaisasta. Hän saattoi ilmoittaa tälle, että menee Kaisan luokse harrastamaan seksiä, ja kertoi sitten, millaista se oli. Kaisa pohtii nyt jälkikäteen, että olisi ehkä tuntunut hyvältä, jos mies olisi kysynyt lupaa hänestä puhumiseen.

”Etten olisi vain jotain avointa ilmaista materiaalia niiden suhteeseen.”

Mutta avoimuus opetti. Henkilökohtaisten asioiden kertominen ja muiden seksikumppaneiden fiilistely auttoivat Kaisaa ymmärtämään, mistä hänen ja miehen välisessä suhteessaan oli kyse. Se tarkensi sitä, että mies ei ollut innoissaan vain hänestä.

”Pikkuhiljaa rupesin tajuamaan, että tämä asetelma on ihan oikeasti tämä: mä olen toissijainen tässä.”

Too much information tai ei, Kaisa on onnellinen siitä, että miehen ja hänen välillään oli jatkuvasti hyvä, kunnioittava keskusteluyhteys.

”Ei ollut olo, että olen pelkkä pantava torso.”

Sittemmin Kaisa on tutustunut myös miehen puolisoon. Vaikka ensimmäinen kohtaaminen oli vaivaannuttava törmääminen vesijuoksuradalla Yrjönkadun uimahallissa alastonuintipäivänä, jolloin molemmat esittivät, etteivät tunnista toisiaan, myös heidän välilleen on kehittynyt ystävyys. On tullut kutsuja teelle ja ollut puhetta siitä, että naiset voisivat joskus keskenäänkin puhua tapahtuneista. Siitä, miltä kaikki on tuntunut. Tähän asti jutut ovat aina kulkeneet miehen kautta.

Koronan jyllätessä lähikontaktien välillä ovat monet avoimet suhteet muuttuneet väliaikaisesti monogaamisiksi, kun pariskunnat lukittautuvat tartuntauhan takia kahdestaan koteihinsa. Silloin viimeistään kolmannen osapuolen rooli konkretisoituu, kun kukaan ei olekaan iholla.

”Toissijaisena oleminen, on se kyllä vähän perseestä. Jossain kevyessä muodossa se voi olla kivaa ja seikkailullista, mutta tuleehan siinä herkästi sellainen ulkopuolisuuden kokemus.”

Kaisalle seksiin liittyy miltei aina tunteita, varsinkin jos samaa ihmistä näkee useamman kerran. Myös seksisuhteista muodostuu hänelle siis ihmissuhde, joka vaikuttaa esimerkiksi itsetuntoon.

Siksi voi olla vaaraksi, jos kolmannella osapuolella ei ole toista suhdetta. Avoin suhde oli Kaisalle hyvä tapa viettää aikaa ja toteuttaa seksuaalisuutta samalla, kun etsii omaa ensisijaista suhdetta. Suhteeseen ripustautumista täytyi kuitenkin varoa, sillä se olisi voinut etäännyttää löytämästä jotakin muuta.

”Mä koitin jollain tapaa säännöstelläkin sitä suhdetta, jotta en olisi liikaa tuudittautunut siihen ja koettanut täyttää läheisyydenkaipuutani vain sillä. Halusin pysyä itsenäisenä ja oikeasti vapaana löytämään jotain isompaa itselleni.”

A:n libido on hänen kumppaninsa B:n libidoa suurempi, ja siksi heille sopiva suhdemuoto on avoin suhde. C:n, D:n tai kenenkään muunkaan kanssa ei kuitenkaan vietetä aikaa muuten, kuin seksin merkeissä. Yöksi ei jäädä.

Johannes, 30, on seurustellut nyt viiden vuoden ajan, ja suhde on ollut alusta asti avoin. Johanneksen edellinen suhde oli suljettu, eikä se tuntunut hyvältä. Hänen täytyy saada seikkailla.

”Mä näen seksin siten, että se voi olla kahden toisiaan rakastavan ihmisen välistä, erityistä, tunnepitoista, luottamusta lujittavaa, tai sitten se voi olla kahden tuntemattoman ihmisen välistä nautintoa ja hauska harrastus. On tärkeää, että sellaista kasuaalia hauskaa voi edelleen olla.”

Avoimet suhteet taistelevat omistamista vastaan ja vapauden puolesta. Vapauden salliminen voikin olla suuri rakkaudenosoitus: toiselle halutaan niin paljon hyvää, että toivotaan hänen nauttivan elämästä myös suhteen ulkopuolella. Monet ajattelevat vapauden myös lisäävän rakkautta ja läheisyyttä, kun kumppanin takia ei tunne olevansa kahlittu. Rakkaus on rajatonta.

Johanneksella ja hänen kumppanillaan on kolmansien osapuolien suhteen tarkat säännöt. Toisen kavereita ei panna ja omiin eksiin ei kosketa. Kondomia käytetään aina penetroidessa ja testeissä käydään usein. Kolmansien kanssa ei käydä kahvilla tai viestitellä muusta kuin seksistä. Yöksi ei ikinä jäädä.

Jossain kohtaa Johannes nimittäin huomasi, että seksikumppanin vieressä nukkuminen on liian intiimiä, ja menee jo parisuhteen puolelle.

Sääntökirjan tärkein sääntö on, että kaikesta puhutaan. Ennen kuin treffit kolmannen kanssa sovitaan, puhutaan. Ennen kuin häntä nähdään, puhutaan. Ja myös ensimmäisenä asiana, kun jonkun luota lähdetään, puhutaan: usein heti oven suljettuaan Johannes soittaa kumppanilleen ja kertoo, miten meni.

Kommunikaation tulee olla selkeää ja suoraa myös kolmannelle osapuolelle. Seksikumppanin täytyy tietää, että Johannes on avoimessa suhteessa ja tieto täytyy olla hänellä jo ennen kuin he tapaavat. Kun suhteen merkitykset ovat kaikille osapuolille selkeät, satuttamisen riski pienenee.

Johannes on huomannut suosivansa seksikumppaneina sellaisia, jotka ovat itsekin avoimessa suhteessa. Silloin hän on itsekin kolmas osapuoli, ja asetelma on selkeä: näkeminen on toisellekin pelkkää seksiä, koska tunteet ovat toisaalla. Seksi ei kuitenkaan ole näissä tapaamisissa aina se paras juttu.

”Heidän kanssaan ollaan useinkin seksin jälkeen puhuttu omista kumppaneistamme ja siitä, miten upeat parisuhteet meillä on. Sellaiset hetket ovat lempijuttuja avoimessa suhteessa. Että voi olla seksiä, ja sitten voi täydellisessä yhteisymmärryksessä vain fiilistellä meidän rakastavia poikaystäviä.”

Suhteet, joissa on useita henkilöitä, kuten avoimet suhteet ja polysuhteet, ovat yleisempiä homoilla kuin heteroilla.

Johanneskin on sen huomannut, etenkin ulkomailla matkustaessaan. Hän uskoo, että kyse on normien kyseenalaistamisesta. Kun on elämässään kyseenalaistanut yhden järkähtämättömän normin, kuten heteroseksuaalisuuden, on helpompaa kyseenalaistaa myös toinen, kuten monogamia.

Paksu sääntökirja ja rajat, joissa pysytään, suojelevat paria tietenkin myös ihastuksilta. Haastatteluista kävi ilmi, että mustasukkaisuuden tunteet liikkuvat pääsääntöisesti rakkaussuhteen sisällä, eivätkä siitä kärsi kovinkaan paljoa kolmannet osapuolet. Seksikumppanin muista seksikumppaneista saatetaan tuntea mustasukkaisuutta, mutta ei niinkään ensisijaisesta kumppanista.

Vaikka Johannes itse osaa erottaa seksin ja tunteet toisistaan, välillä pelko ottaa vallan. Joskus se, että kumppani lähtee harrastamaan seksiä jonkun toisen kanssa, aiheuttaa Johannekselle epävarman olon ja jopa fyysistä pahoinvointia. Silloin hän pyytää poikaystäväänsä soittamaan, puhumaan kivoja ja kertomaan, miten paljon rakastaa häntä. Sen jälkeen on paljon helpompi sanoa, että mene vain pitämään hauskaa.

”Pystyy luottamaan siihen, että se ei ole löytämässä ketään parempaa eikä ole kyse siitä, että mun kanssa ei olisi ihanaa.”

Pelko siitä, että jommastakummasta tulisi avoimen suhteen myötä kolmas pyörä, on läsnä, mutta myös kohdattavissa ja käsiteltävissä. Moni ajatteleekin, että aivan samanlainen ihastumisen vaara on olemassa myös suljetussa suhteessa.

”Jos suhde olisi suljettu, pelottaisi, että mua vetäisi joku koko ajan siitä pois, koska mun pitäisi tukahduttaa sitä jotain tarvetta itsessäni. Se voisi johtaa katkeruuteen sitä kumppania kohtaan, tai pettämiseen.”

A ja B olivat avoimessa suhteessa, kun B vietti muutaman intensiivisen päivän C:n kanssa. B ei kuitenkaan halunnut kertoa suhteesta A:lle. Pian suhde paljastui ja A loukkaantui verisesti. Nyt C suostuu olemaan kolmas osapuoli vain siinä tapauksessa, jos seksiä harrastetaan ydinsuhteen molempien osapuolten kanssa samanaikaisesti.

Susanne, 28, tapasi viisi vuotta sitten ulkomailla asuessaan miehen, joka oli avoimessa suhteessa. Mies ja Susanne viettivät muutaman seksintäyteisen päivän yhdessä, mutta päättivät kuitenkin olla kertomatta naiselle suhteesta. Mies arveli sen, että kyseessä oli juuri Susanne, satuttavan naista. Susanne ja mies tiesivät, että kyseessä oli vain seksisuhde ja molemmat rakastivat omia kumppaneitaan. Miksi vaivata naista turhaan?

Pian Susanne muutti samaan kaupunkiin ja yhteisöön parin naisen kanssa ja kuukauden päästä oli jo ystävystynyt häneen. Hän oli luvannut, ettei tapahtuneesta kerrota naiselle. Nainen avautui Susannelle suhteestaan mieheen, heidän ongelmistaan. Lopulta omatunto pakotti paljastuksen ulos ja Susanne kertoi seksistä. Asia paisui koko laajaa kaveriporukkaa jakavaksi. Vaikka he olivat nuoria ja ehkä turhankin dramaattisia, kokemus jätti jäljet.

”Seksistä pitäisi tulla vain hyvä mieli. Ei ainoastaan siinä hetkessä, vaan siitä pitäisi myös jäädä hyvä mieli.”

Siksi Susanne ei lähde nykyään enää kolmanneksi osapuoleksi, jos seksi ei tapahdu molempien suhteen osapuolten kanssa. Hän ei halua vahingossakaan aiheuttaa tilanteita, joissa saattaa satuttaa jotakuta tai hajottaa kahden ihmisen välisen suhteen. Hänellä on toinen tehtävä.

”Mä olen unicorn. Sellainen eksoottinen lisäys, joka vierailee heidän suhteessaan tuomassa jännitystä.”

Unicorn-sanaa käytetään englannin kielessä kuvaamaan pariskunnan yhteistä seksikumppania. Unicorn, suomeksi yksisarvinen, on useimmiten naispuolinen biseksuaali. Nimitys juontaa juurensa siitä, että tällaisia seksin osapuolia ajatellaan olevan vaikea löytää.

Susanne kokee unicornina olemisen helpoksi, kun voi vapauttaa itsensä emotionaalisesta vastuusta. Tapahtunutta ei välttämättä tarvitse purkaa kenenkään kanssa, se on ydinparin tehtävä. Kolmannen tehtävä on Susannen mielestä tuoda parille jokin yhteinen kokemus, jota he voivat muistella vielä pitkään tapahtuneen jälkeenkin. Häntä ei haittaa vertailu tai se, että seksin harrastamisen jälkeen pari toteaisi, että kokemus oli kiva, mutta kahdestaan on parempi.

”On ihan kiva olla sellainen hyvän mielen lähettiläs.”

Paradoksaalista kyllä, mutta parhaimmillaan kolmas osapuoli yhdistää paria. Yhteiseen sänkyyn tuotu kolmas osapuoli on jaettu kokemus, jonka avulla mustasukkaisuus voi kadota kokonaan.

Syntinen, moraaliton, halpa, helppo. Vaikka seksuaalinen vapaamielisyys on viime vuosikymmeninä lisääntynyt, tulee monille yhä kolmansista osapuolista mieleen lähinnä negatiivisia asioita.

Haastateltavat pitävät omaa ikäluokkaansa avoimena erilaisten suhdemuotojen suhteen, mutta vanhemmille tai isovanhemmille avoimista suhteista ei kerrota. Suomalaisten seksielämää seuraavan Finsex-tutkimushankkeen vuoden 2015 kyselytutkimuksen mukaan kaikenikäisistä miehistä 63 prosenttia ja naisista 56 prosenttia hyväksyi seksin ilman rakkautta. Pari-kolmekymppisissä sen hyväksyi jopa 80 prosenttia vastaajista.

Vaikka Susannekin pitää ihmisiä avarakatseisina, hän ei roolistaan juurikaan huutele. Puhuminen saatetaan ottaa leuhkimisena tai sitten ihmiset pitävät häntä uhkana, vaikka taka-ajatuksena ei lainkaan ole toisen kumppanin varastaminen.

Viime kesänä Susanne päätyi pienillä festivaaleilla pariskunnan huoneeseen. Oli mukavaa, mutta se, mitä siitä seurasi, ei ollut. Useampi ihminen lähestyi häntä seuraavina päivinä, koska halusi itsekin harrastaa seksiä Susannen kanssa. Aneltiin ja painostettiin.

”Siitä tuli tosi paska fiilis. Täytyi selitellä ihmisille sitä, että en halua.”

Avoimen suhteen kolmannen osapuolen tuleekin tunnistaa omat rajansa, olla rehellinen itselleen omasta roolistaan sekä valmis kommunikoimaan vaikeistakin asioista. Eräs haastateltava koki, että kolmantena oleminen on vahvistanut häntä ihmisenä, toiselle se on tuonut itseluottamusta.

Monille avoimet suhteet ovat vaihe. Tarpeellinen ja upea, mutta ohimenevä. Kun seikkailut on seikkailtu, omat tarpeet kirkastuvat.

”Mulla on sellainen olo, että olen jo tarpeeksi monessa liemessä keitetty, ei ole sellaista kokeilunhalua enää. Olen tosi onnellinen kaikista kokemuksista, mutta on myös kirkastunut, että itse asiassa saatan ollakin yllättävän monogaaminen ihminen”, toteaa Kaisa.

Juttua varten on haastateltu lisäksi 24-vuotiasta miestä sekä 28-vuotiasta miestä. Jutun lähteenä on käytetty myös Dossie Eastonin ja Janet Hardyn kirjaa The Ethical Slut.