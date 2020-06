”Loma, viimein saa tehdä mitä huvittaa, mistä alottais?” Mies toteaa ja seuraavaksi makoilee pitkästyneenä eri puolilla asuntoaan.

Videolla näkyvä mies on Vantaan Ylästön koulun musiikinopettaja Jan Nyberg, jolla on nuorten suosimassa Tiktok-sovelluksessa yli 70 000 seuraajaa. Ensimmäisen videonsa hän teki lokakuussa.

”Sekin oli sellainen seikkailu. Meillä oli koulussa sellainen ääni ja kuva -projekti. Tiktok näkyy nuorten keskuudessa, ja menin vähän kurkkaamaan mikä siellä on meininki. Tein yhden videon sitten. Tottakai oppilaat löytää aika nopeasti, jos joku löytää niin sana alkaa leviämään.”

Nyberg julkaisee lähes päivittäin videoita, aihealueina ovat koulumaailma ja tietysti musiikki. Nuorten suosima sovellus koukuttaa.

”Niitä on tosi kiva tehdä. Sekään ei ole sellainen tavoite, että haluaisi huikeasti seuraajia. Ehkä se on tavallaan just rehellistä sisältöä vähän pilke silmäkulmassa, niin sitten tuntuu jotenkin vetoavan nuoriin.”

Nybergin seuraajamäärät lähtivät nousuun, kun hän oli julkaissut vasta muutaman videon tilillään. Koulumaailmaan sijoittuvat videot vetosivat yläasteikäisiin.

”Veikkaan, että se oli se, kun tein pienen huumoripläjäyksen tuosta ulkovälkästä mitä kaikki yläkoululaiset niin rakastaa, kun pitää lähteä syksyllä tuonne sateeseen.”

Kyseisellä videolla Nyberg esiintyy opettajana, joka pakenee takaisin sisälle ulkovälitunnin ajaksi. Sitä on katsottu tähän mennessä yli 434 000 kertaa. Musiikinopettaja pitää Tiktokia siitä kivana kanavana, että se mahdollistaa vuorovaikutuksen nuorten kanssa. Aivan kuten työ opettajanakin. Toki eroja on.

”Sitten kun on nimimerkin takana, niin se kommentointi on ehkä vähän vapaampaa. Jos miettii luokkia, niin siinä menee aikaa että oppii tutustumaan oppilaisiin kunnolla. Toki se tutustuminen on syvempää. Kun on nimimerkin takana, niin varmaan ujommatkin uskaltaa kysyä kysymyksiä ja muuta.”

Nyberg aloitti peruskoulun opettajana vuonna 2017. Vuosi myöhemmin hänen Kalevala-rap-aamunavauksestaan tuli viraalihitti Youtubessa. Video syntyi, kun Nyberg halusi kokeilla onko Kalevalan runomitassa yhtymäkohtia rap-musiikin kanssa. Parin lainin jälkeen syntyi teksti ja pidempi versio.

”Alun perin sen piti tulla vain sellainen huumorijuttu, mutta sit just ennen ku aloitin ajattelin, et vitsi, pakko kuvata kavereille, sen verran pöhkö idea. Sitten joku pyysi, että laita se video Youtubeen. Laitoin ja se lähtikin vähän leviämään. Nopeammin kuin ajattelin, toki kivaa pöhinää.”

Nyt Nybergin videota on katsottu Youtubessa yli 604 000 kertaa ja hän on julkaissut kanavallaan myös muita videoita, joilla hän räppää.

Toukokuussa 2020 Nybergin seuraajat nostivat hänen omakustanteena tuotetun Nuoriso-singlensä myös Spotifyn Suomen 50 viraalisinta -listalle. Nybergin mukaan ”viidakkorumpu lauloi”.

”Jos joku levy-yhtiö julkaisee biisin, niin aika isot markkinointikoneistot on kans takana. Aika kiva, että omalla työllä on pystynyt saamaan hyvän startin itsekseen.”

Nyberg on toki tehnyt rap-musiikkia aiemminkin. Kalevala-aamunavaus julkaistiin vuonna 2018, mutta rap on ollut osa elämää jo yläkouluiässä. Silloin musiikkiin purettiin omaa elämäntilannetta.

”Se oli enemmänkin sellaista, että latas jonkun kappaleen, meni jonnekin metsään ja räppäsi sen päälle”.

Nuoriso-kappaletta on kuunneltu Spotifyssa lähes 60 000 kertaa. Youtubessa videota on katseltu yli 14 000 kertaa. Tiktokiin ladattuun ääneen on tehty yli 700 videota. Vastaanotto oli hyvä.

”Rap-genre on siinä mielessä haastava, että jos on opettaja niin en tiedä onko lähtökohtaisesti hirveän uskottava. Mutta on kiva olla esikuvana siinä, että jos tekee mieli tehdä rap-musiikkia, niin mikä estää? Pitää tehdä sitä mistä tykkää miettimättä, että mitä muut kelailee.”