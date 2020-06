Glee-sarjasta tuttu näyttelijä Lea Michele julkaisi Twitterissä tekstin, jonka yhteydessä hän ilmaisee tukensa Black lives matter -liikkeelle.

Teksti liittyi George Floydin kuolemaan johtaneeseen tapaukseen, jossa Minneapolisin poliisi piti kiinniottotilanteessa polveaan Floydin kaulalla yhdeksän minuutin ajan, jonka jälkeen Floyd menehtyi. Tällä hetkellä poliisia syytetään toisen asteen murhasta.

”George Floyd ei ansainnut tätä. Tämä ei ollut yksittäistapaus ja tämän on loputtava”, Michele kirjoitti.

Valitettavasti ele meni pahasti pieleen, kun näyttelijän aikaisemmat kollegat alkoivat jakaa negatiivisia kokemuksiaan työskentelystä Michelen kanssa.

Keskustelun aloitti entinen Glee-kollega Samantha Ware, joka vastasi twiittiin ja kertoi Michelen tehneen kuvauksista Warelle ”maanpäällisen helvetin”.

”Uskoakseni kerroit kaikille, että jos saisit tilaisuuden, paskoisit peruukkiini, puhumattakaan muista traumaattisista mikroaggressioista, jotka saivat minut kyseenalaistamaan uran Hollywoodissa”, Ware twiittasi.

Rachel Berryn roolista tunnettu Michele työskenteli Waren kanssa sarjan viimeisellä tuotantokaudella.

Michelen alkuperäiseen twiittiin on tullut paljon kommentteja Waren ulostulon jälkeen. Kommenttien mukaan Michelen aloitusta yhdenvertaisuudesta pidettiin tekopyhänä. Michelen käyttäytyminen muita kohtaan on myös leimattu rasistiseksi.

Tapaus sai lisää kierroksia, kun muita Michelen entisiä kollegoita vastasi twiittiin.

Yksi heistä oli sarjan taustanäyttelijä Jeff Hull.

”Olin ennen Gleen taustanäyttelijä tai ”torakka” joksi sinä meitä kutsut. Muistatko, kun kävelit hius-/maskeerausvaunuun ja huomasit, että tavanomainen paikkasi oli varattu, sen jälkeen nostit hepun ylös hiuksistaan ja sanoit hänen olevan paikallasi. Se oli tyylikästä sinulta.”

Taustanäyttelijänä toiminut Imia Fleur nosti ketjuun oman kokemuksensa työskentelystä Michelen kanssa.

”Röyhtäisit suoraan kasvoilleni ja astuit jalalleni ilman anteeksipyyntöä tai edes huomioinut läsnäoloani. Tuotantoryhmän jäsen näki tilanteen ja sanoi olevansa pahoillaan. Niin ylimielistä ja törkeää!”

Myös Glee-sarjassa pitkään näytellyt Heather Morris otti osaa keskusteluun. Morris kertoi tekstissään, ettei toivo vihan leviävän. Morrisin mukaan työskentely Michelen kanssa oli epämiellyttävää.

Morris halusi kuitenkin tehdä selväksi, ettei olettamus siitä, että Michelen käytös olisi ollut rasistista, ole hyväksi.

”Mutta vika on myös meissä. Se, että annoimme sen jatkua niin pitkään puhumatta siitä, on jotain sellaista mitä opettelemme muun yhteiskunnan mukana. On epäsuorasti sanottu, että hän on rasisti ja koska en voi puhua hänen uskomuksiensa puolesta, luulen että me vain oletamme, ja tiedätte mitä tapahtuu, kun oletamme”, Morris kirjoitti.

Morrisin kirjoitusta on pidetty ristiriitaisena, koska se samaan aikaan sekä syyllistää että tukee Micheleä.

Michele julkaisi myöhemmin julkisen anteeksipyynnön Instagramissa. Tekstissä hän kertoo, että palaute on laittanut hänet miettimään käytöstään.

”Oli kyseessä etuoikeutettu asemani ja näkökulmani, joiden vuoksi minut koettiin tunteettomaksi tai epäasialliseksi aikanaan tai kypsymättömyyteni ja oma tarpeettoman vaikea käytökseni, pahoittelen toimintaani ja kärsimystä, jota olen aiheuttanut”.

Michele mainitsi kirjoituksessaan, ettei muista muille tekemiään ilkeyksiä, mutta pyrkii ”kasvamaan”.

Koko tekstin voi lukea alta.

Michelen anteeksipyyntö on saanut jokseenkin negatiivisen vastaanoton.