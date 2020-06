Laulu täyttää Korkeavuorenkadun kuilumaisen sisäpihan. Kitarakomppi ja viulusoolo kaikuvat kiviseinissä ja nousevat ikkunoiden ääressä ja parvekkeilla istuvien kuulijoiden luo. On raukea sunnuntai-iltapäivä ja Stringbreakers-trio pitää pihakonserttia evakkoasuntoni pihalla.

Kolmen kuukauden ”korona-kooman” jälkeen musiikki kuulostaa taivaalliselta!

Stringbreakers eli viulisti Silva Kallionpää, kitaristi Kalle Outila ja laulaja Maria Gertsjak pitivät sunnuntaina pihakonsertin Korkeavuorenkadulla.

Jos haluaa kuulla elävää musiikkia, konserttia ei välttämättä tarvitse järjestää itse, kuten minä tein sunnuntaina. Koko Jazz Club Hakaniemessä, Tenho Kalliossa ja Favela Töölössä ovat jo aloittaneet keikat. Ja vaikka kesän suuret tapahtumat, kuten Pori Jazz, Flow ja Juhlaviikot on peruttu, pienemmistä piknik-konserteista on lupa haaveilla.

Koska sisä- ja ulkotiloissa saa tällä erää pitää enintään 50 hengen yleisötilaisuuksia ja keikoille otetaan rajattu määrä ihmisiä, ainakin klubeille kannattaa mennä hyvissä ajoin. Varminta on ostaa liput etukäteen, jos se on mahdollista.

Myös isommat konsertit ovat mahdollisia, sillä ”tarkemmilla ehdoilla säädeltyjä 500 hengen yleisötilaisuuksia” on myös lupa järjestää. Näillä säännöillä mennään ainakin heinäkuun loppuun asti.

Mutta uskaltaako keikoille mennä? Miten välttää se, että jazzkonsertista ei tule uutta Naistenpäivän konserttia, tuota surullisen kuuluisaa koronalinkoa Musiikkitalossa maaliskuussa?

Kysyin asiaa Helsingin yliopiston tautiekologian tutkijatohtori Tuomas Aivelolta, joka on paitsi arvostettu korona-asiantuntija, myös kokenut konserteissa kävijä – ja sitä paitsi kotoisin Porista.

Aivelo antoi täsmäohjeet turvallisiin elämyksiin niin klubilla, konserttisalissa kuin puistopiknikilläkin.

Vaikka tässä vaiheessa niin minä kuin muutkin taitavat olla lopen kyllästyneitä koronaan, tartunnan riski ei ole ohi. ”Kun muilla ihmisillä rajoitukset helpottavat, riskiryhmät joutuvat olemaan entistä varovaisempia”, Aivelo muistuttaa.

Edelleen pitää siis pestä käsiä, yskiä kertakäyttöliinaan tai hihaan, pitää muihin 1–2 metrin turvaväliä ja pysyä kotona, jos on flunssan oireita.

”Onneksi on kesä ja voidaan olla ulkona. Se auttaa”, Aivelo sanoo.

1. Klubit

Pienillä klubeilla tartuntariski on suurin. ”Mitä vähemmän tilaa keikkapaikalla on yhtä ihmistä kohti, sitä suurempi riski on altistua virukselle”, Aivelo sanoo. Ravintoloissa pitääkin muistaa pitää turvavälit, jättää esimerkiksi joka toinen paikka tyhjäksi.

Jameihin liittyvät kannustushihkaisut ikävä kyllä lisäävät tartuntavaaraa, samoin kuin keskustelu kovalla äänellä.

Tilan ilmastoinnilla voidaan kuitenkin Aivelon mukaan vaikuttaa asiaan: ”Jos ikkunat ovat auki, ilma vaihtuu ja tartuntariski pienenee”, hän toteaa.

Kasvomaskin käyttö klubilla ei ole Aivelon mielestä huono idea: ”Jos kaikki käyttäisivät hengityssuojaimia, vaikutus olisi jo huomattava. Se on kuitenkin melko epätodennäköistä, koska hengityssuojain soveltuu huonosti yhteen oluen juomisen kanssa.”

”Siksi sanoisin, että jos käyt keikalla baarissa, ei ehkä ole järkevintä mennä seuraavan viikon sisällä tapaamaan yli 80-vuotiasta isoisää”, Aivelo sanoo.

2. Konserttisalit

Konserttisalissa koronaviruksen tartuntariski on Aivelon mukaan huomattavasti pienempi kuin klubilla. Tilaa ja ilmaa on enemmän.

Aalto-yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Helsingin yliopisto julkaisivat äskettäin tutkimuksen, jonka mukaan koronaviruksen tartuntariski on erittäin suuri esimerkiksi sisätilassa pidetyllä parin tunnin keikalla, jossa yleisö seisoo tiiviissä rykelmässä ja vielä huutaa tai laulaa

”Tilanne jazzkonsertissa, jossa istutaan penkeillä turvavälien päässä toisista, on kuitenkin täysin toinen”, Aivelo muistuttaa. Näin on varsinkin silloin, kun konsertin järjestäjä huolehtii kuulijoiden turvallisuudesta.

Vaarallisimpia hetkiä konserttitilanteissa voivatkin olla alku, väliaika ja loppu, kun ihmiset jonottavat narikkaan tai tungeksivat baariin.

”Viranomaisten ohjeistukset eivät ole kovin tarkkoja, mikä antaa järjestäjille tilaa tehdä järkeviä ratkaisuja. Tartunnan riskiä vähentää myös se, jos ruuhkaisemmat tilanteet eivät kestä kovin kauaa”, Aivelo sanoo.

Näin on toimittu esimerkiksi Savoy-teatterin turvavälikeikoilla, joissa 750 istumapaikalle otetaan alle 170 ihmistä. Lippuja myydään yhdelle, kahdelle ja neljälle hengelle. Keikat kestävät reilun tunnin, niillä ei ole väliaikaa, tarjoilut tuodaan suoraan paikoille, eikä narikka ole käytössä.

3. Puistokonsertit

Ulkoilmassa pidetyissä konserteissa koronatartunnan riski on kaikkein pienin, ainakin jos kuulijoiden väliin jää 1–2 metrin turvaväli ja jonotustilanteita vältetään.

”Jossakin Kirjurinluodon Lokkilavan edessä lääniä riittää pariskuntien ja pienten porukoiden istuskella vilteillä. Sanoisin, että silloin riski on melkein olematon”, Aivelo sanoo.

Suurin riski ulkoilmakonsertissa voikin hänen mukaansa olla matka konserttiin junassa, linja-autossa tai autossa. ”Kasvosuojaimet ovat näissä tilanteissa käteviä”, hän muistuttaa.

Konsertteja on perinteisesti pidetty myös Helsingin edustan saarissa. Muodostaako lauttamatka vaaran?

”Suomenlinnaan mennessäni valitsisin istumapaikan kannelta. Aerosolit lentävät tiehensä, kun merituuli puhaltaa kasvoille”, Aivelo sanoo.

4. Entäs backstage?

Paitsi yleisön, myös esiintyjien turvallisuuteen pitää kiinnittää huomiota.

”Periaatteessa muusikolla olisi kaikki mahdollisuudet ajautua supertartuttajaksi. He usein liikkuvat keikkapaikasta toiseen, kohtaavat paljon erilaisia ihmisiä sekä laulavat, puhaltavat tai puhuvat ison ihmismassan edessä”, Aivelo muistuttaa.

Juuri sellaisista ihmisistä voi tulla todennäköisiä taudin levittäjiä.

Keikkajärjestäjien velvollisuus onkin Aivelon mukaan huolehtia siitä, että esiintyjien riski saada tartunta minimoidaan. Jos esimerkiksi samassa konsertissa esiintyy useampia yhtyeitä, jokaiselle tulisi Aivelon mukaan järjestää oma, erillinen pukeutumishuone.

”Taiteilijat tekevät omasta puolestaan varmasti kaikkensa tartunnan ehkäisemiseksi. Heillähän kyse on myös toimeentulosta”, Aivelo toteaa.

Kalle Outila ja Maria Gertsjak

Vadelmaveneellä, makeemmilla vesillä, Hankoon, Helsinkiä pakoon soudan Hankoon, laulaa Maria Gertsjak vahvalla, notkealla äänellään. Konsertti on alkanut varovasti, melkein hengitystä pidätellen. Mutta vähitellen soittamisen ilo ottaa vallan. Silva Kallionpään viulu väliin komppaa ja ottaa välillä solistin roolin. Tutut kappaleet saavat uuden jazzahtavan, folkiin kallistuvan soundin. Kalle Outilan kitara pitää paketin kasassa.

Ylimmän kerroksen ikkunassa tyttö kuvaa konserttia kännykällä. Yläparvekkeella huiskuttaa nuoripari, alemmalla parvekkeella istuu mummu antiikkituolissa kuuntelemassa. Kourallinen kuulijoita taputtaa pihalla. Hetken me olemme yhteisö, joka hengittää samaan tahtiin.

Yhtäkkiä saan kyyneleet silmiini ja tiedän, että karanteeniaika aika on ohi. Kesä on edessä ja se lupaa kaikkea hyvää.

Ti 9.6. klo 19.30 Bar Favela (Mechelininkatu 13): Pseudotieteelliset tiistaijazzit, Mikko Innanen, saksofonit ja Aleksi Heinola, rummut.

Ti 9.6. klo 19 Koko Jazz Club (Hämeentie 3): Alexi Tuomarila, piano. Liput 15/18 euroa Tiketti.

Ke 10.6. klo 19 Koko Jazz Club: Verneri Pohjola, trumpetti, Tuomo Prättälä, piano, Antti Lötjönen, basso ja Mika Kallio, rummut. 27/25 euroa.

To 11.6. klo 18 Koko Jazz Club: Aili Ikonen & Jukka Perko Avara: Dusty. Liput 29/26 euroa.

