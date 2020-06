Viimein se tapahtui. Tyttöystäväni vastasi kyllä – voimme katsoa Twin Peaks: The Return (2017) -sarjan.

Olimme jo pari vuotta sitten aloittaneet katsomaan kyseistä sarjaa, mutta silloin David Lynchin korkealentoinen sekoilu oli kumppanilleni liikaa. Sarja jäi puolivälissä kesken, vaikka yritin turhaan vakuuttaa, että lopussa langat kyllä solmitaan yhteen ja kaikkiin kysymyksiin vastataan. Näin olin kuullut ystäviltäni.

Tällä kertaa teimme kaiken oikein. Katsoimme muistin virkistämiseksi vanhan Twin Peaksin (1990–1991) ja elokuvan Fire Walk With Me (1992) ennen kuin siirryimme uuteen. Sarjan hitaan tempon ja näennäisen päämäärättömyyden vuoksi sohvan toiselta laidalta kuului väliin syviä huokauksia.

Sitten alkoi tapahtua. Jäljellä oli vain neljä jaksoa, ja juoni alkoi tihentyä. Loppuratkaisut olivat käsillä. Pian kaikki kävisi järkeen.

Sitten, ilman ennakkovaroitusta, sarja oli eräänä iltana poistunut HBO Nordicin valikoimasta.

En pidä suoratoistopalveluista. Olohuoneessani on yksi hylly täynnä kirjoja, toinen äänilevyjä. Lisäksi omistan kaksi laatikollista dvd-levyjä. Säilytän niitä sänkyni alla, koska muualla ei ole tilaa.

En kerro tätä leveilläkseni vaan havainnollistaakseni avuttomuuteni.

Kirjoja, levyjä ja elokuvia ostavat kaltaiseni neuroottiset, turvallisuushakuiset ihmiset, jotka näkevät öisin painajaisia siitä, että ne viedään heiltä.

Perimmäinen syy sille, että vuoraan kotini kulttuurituotteilla, on siis pelko.

Älkää ymmärtäkö väärin. Nämä esineet tuovat minulle suunnattomasti iloa joka päivä. Ne eivät suinkaan ole ”konmaritettavaa” ryönää, josta olisi parempi hankkiutua eroon. En usko, että viihtyisin vitivalkoisessa blogikodissa.

Pelko on kuitenkin syy, miksi tavarat pysyvät lähelläni – ja pelko hieman kierosti myös painostaa ostamaan lisää.

Kuvitellaan, että löydän entuudestaan tuntemattoman yhtyeen, jonka musiikista kovasti pidän. Ostanko levyn vai kuuntelenko musiikkia Spotifysta? Ostan tietysti levyn, koska en uskalla luovuttaa päätösvaltaa musiikinkuuntelustani muille.

Mikäli olisin omistanut uuden Twin Peaksin fyysisenä tallenteena, tällaista ei olisi ikinä voinut tapahtua. Ostamisen hetkellä päätösvalta sarjan katsomisesta ja viime kädessä sen olemassaolosta siirtyy minulle. HBO Nordicin kohdalla näin ei tapahdu, vaikka tässäkin tapauksessa raha kyllä vaihtaa kuukausittain omistajaa.

Suoratoistoon luottava saa kulttuurituotteen vain puoliksi – ja senkin lainalla.

Kirjailija Antti Nylén pohtii Gustave Flaubertin Bibliomania-suomennoksensa (2012) yhteydessä julkaistussa esseessä ihmisen suhdetta kirjoihin. Nylénin mukaan kirja on yhtä aikaa ”maailmallinen artefakti ja sielullis-kulttuurinen idea”. Toisin sanoen kirjalla on ruumis ja sielu.

Se on samanaikaisesti fyysinen esine ja ”sisältö”, tekstin muodostama universumi.

Sama jako pätee muihinkin kulttuurituotteisiin. Suoratoistopalvelusta elokuvan katsova saa käyttöönsä vain ”sisällön”. Spotify ei mahdollista levynkansien hypistelyä tai oheisliitteiden tutkiskelua.

Mutta sisältö on tärkein, eikö vain? Ja jos Spotifyn valtavan levykatalogin käyttöönsä ilman mainoksia 9,99 euron kuukausimaksulla, eikö sitä voi pitää hyvänä diilinä? Ei ole tavatonta, että uusi vinyylilevy maksaa kolminkertaisesti Spotifyn kuukausimaksun.

Tarjous on houkutteleva, mutta fyysisen taideteoksen omistaminen muuttaa suhdetta siihen. Se on silloin sinun eri merkityksessä kuin Spotifyn musiikki tai kirjaston kirja, jonka fyysinenkin olemus on tovin sinun.

Kukaan ei voi viedä minulta Pet Shop Boysin Actuallya (1987), mutta jos se poistetaan Spotifysta, sinun mielipidettäsi ei kysytä. Tämä tieto tuo turvaa.

Ei tilanne silti auvoisa ole. Omistaminen tuo mukanaan vastuun, joka taas synnyttää pelon. Jokainen omakotitalon, jälkikasvua tai kissan omistava tietää, mistä puhun.

Kadehdin niitä, jotka luottavat suoratoistopalveluihin. Te elätte reunalla. Nautitte nyt, sillä huomista ei välttämättä ole. Olen varma, että nukutte yönne paremmin, koska sänkynne alla ei ole mörköä. Minulla niitä on kaksi.

Kulttuurituotteiden, lähinnä kirjojen, tuomasta turvasta on tänä keväänä saatu myös toisenlainen esimerkki. Kolumnisti Jyrki Lehtola kirjoitti toukokuun lopussa Ilta-Sanomissa julkisuuden henkilöiden kirjahyllyistä, jotka ovat viime kuukausina taustoittaneet videopuheluita ja somekuvia.

Lehtolan mukaan tämä on tapa erottua rahvaasta, koska ”korona-aikana ei ole päässyt poseeraamaan sponsorishampanja kädessä oven avajaisiin”.

Nyt-liite kirjoitti myös julkkisten kirjahyllyistä toukokuun puolimaissa.

Lehtola menee askeleen pidemmälle väittäessään, että kirjahyllystä on tullut uusi piilokuva. Hänen mukaansa ensin vaikuttaa siltä, että julkkis on kuvattu hyllynsä edessä. Tarkemmin katsoessa huomaa kuvan muuttuneen niin, että ”kirjahylly on edessä ja kohde hyllyn takana suojassa, kertomassa, että en ole paha, ahne, pinnallinen, koska omistan kirjahyllyn”.

Ideoista ja ajatuksista viis, Lehtolan näkemyksessä julkkiksille olisi tärkeää vain kirjojen materiaalinen perusta. Sekin voi tuoda turvaa, mutta pelko vaanii aina kintereillä. Tässä tapauksessa se vain saattaa kohdistua eri asiaan.