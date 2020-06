Maanantaina Twitteriin ilmestyi kuva, jossa suositun yhdysvaltalaisen Bon Appétit -aikakausilehden ja -sivuston päätoimittaja Adam Rapoport oli pukeutunut niin kutsuttuun brown face -asuun. Twiitin mukaan Rapoport oli pukeutunut kuvassa puertoricolaiseksii.

Twiittiin oli liitetty Instagram-päivyts seitsemän vuoden takaa. Variety-sivuston mukaan Rapoport oli kuvassa halloween-asuun pukeutuneena.

Keskustelu leimahti.

Youtube-kanavallaan suosiota niittäneen ruoka- ja hyvinvointisivuston ”koekeittiössä” työskentelevä kokki ja ravintoloitsija Sohla El-Waylly kertoi Instagram-sivuillaan, ettei Rapoportin sortava käytös rajoitu ainoastaan vanhaan Instagram-kuvaan.

El-Wayllyn mukaan Bon Appétitin omistama aikakausilehtien kustantamo Condé Nast on ylläpitänyt systemaattista syrjintää muita kuin valkoisia työntekijöitä kohtaan esimerkiksi palkkajärjestelyillä.

”Tämä on vain merkki siitä systemaattisesta rasismista, joka rehottaa koko Condé Nastissa”, El-Waylly kirjoittaa Instagramin tarinaominaisuudessa.

”Minut on työnnetty videoihin moninaisuuden esittäjänä”, hän jatkoi.

El-Wayllyn mukaan hän ja keittiön muut ei-valkoiset työntekijät ovat esimerkiksi tehneet videoita korvauksetta. El-Wayllyn mukaan valkoisille työntekijöille on maksettu työstä korvaus.

Keskustelun äidyttyä Rapoport kertoi irtisanoutuvansa tehtävästään päätoimittajana.

Rapoport kertoi asiasta maanantaina Instagram-päivityksessään.

”Siirryn pois tehtävästäni Bon Appétitin päätoimittajana voidakseni reflektoida työtä, jota minun on tehtävä ihmisenä ja antaakseni Bon Appétitin siirtyä parempaan paikkaan”, Rapoport kirjoittaa päivityksessään.

Rapoportin mukaan keskustelun herättänyt kuva oli kuudentoista vuoden takaa. Entinen päätoimittaja pahoitteli ja pyysi anteeksi, ettei ole onnistunut puolustumaan työssään ”inklusiivista visiota”.

”Olen pahollani virheistäni ja asemasta, johon olen saattanut BA:n tomittajat.”

Varitety-sivuston mukaan Condé Nast -kustannusyhtiön edustaja oli kieltänyt El-Wayllyn väitteen siitä, ettei muille kuin valkoisille maksettaisi korvausta videoiden tekemisestä.

Condé Nast on suuri yhdysvaltalainen aikakausilehtien kustannusyhtiö. Sen alaisuuteen kuuluvat esimerkiksi muotilehti Vogue, aikakausilehti The New Yorker sekä musiikkiin keskittyvä Pitchfork.

Muut koekeittiön työntekijät osoittivat Instagram-päivityksissään solidaarisuuttaan El-Wayllya kohtaan. Esimerkiksi ruokatoimittajat Molly Baz kirjoitti Instagramin tarinaominaisuudessa, ettei aio esiintyä sivuston videoilla, ennen kuin työstä maksetaan tasa-arvoisesti kaikille. Myös muut koekeittiön työntekijät sanoivat Instagram-päivityksissään seisovansa Bazin ja El-Wayllyn rinnalla.

Lisäksi Bon Appetitin parissa aikaisemmin työskennellyt kuvaaja Alex Lau kertoi twiitissään, että yksi pääsyistä hänen irtisanoutumiselleen oli, etteivät valkoiset esimiehet taipuneet Laun ja muiden ei-valkoisten työntekijöden ajamiin muutostoivomuksiin koskien työpaikan tasa-arvokäytäntöjä.

Vain viikkoa ennen Rapoportin eroa, Bon Appetit oli julkaissut Instagram-sivuillaan kuvan, jolla lehti otti osaa viime viikkojen aikana leimahtaneeseen Black Lives Matter -protestointiin.

”Ruoka on aina ollut poliittista”, päivityksessä luki.

Kansainvälisiksi kasvaneet protestit saivat alkunsa, kun poliisi tukehdutti kuoliaaksi mustaihoisen George Floydin Yhdysvaltojen Minneapolisissa.

Helsingin Sanomat kirjoitti tällä viikolla, että monet kansainväliset yritykset haluavat osoittaa tukevansa kansanliikettä, joka vaatii loppua mustien kokemalle poliisiväkivallalle ja rasismille.

Viesteistä uhkaa kuitenkin tulla niin sanottua ”vastuullisuuspesua”, jos teot eivät vastaa sanoja, sanoo Oulun yliopiston brändimarkkinoinnin professori Saila Saraniemi HS:n haastattelussa.

Tämä leima iskettiin alkuviikosta yhdysvaltalaisen suosikkiruokasivuston maineeseen.