Ajatus siitä, että Suomi olisi orjakaupan ja kolonialismin historiassa sivustakatsoja on harha.

Ohjaaja Jouko Aaltonen tarkastellut Suomen osuutta orjakaupan historiaan kirjassa Orjia ja Isäntiä ruotsalais-suomalainen siirtomaaherruus Karibialla.

Näin sanoo elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Jouko Aaltonen, joka on yhdessä Seppo Sivosen kanssa kirjoittanut kirjan Orjia ja isäntiä – ruotsalais-suomalainen siirtomaaherruus Karibialla.

”Se on harha. Emme ole olleet ulkopuolisia”, Aaltonen sanoo.

Kysymys orjuudesta on jälleen ajankohtainen, sillä touko-kesäkuun vaihteessa Ison-Britannian Bristolia halkovaan Avonjokeen mulahti Edward Colstonin muistomerkki.

Lontoossa töhrittiin Winston Churchillin patsas ja kaupungin pormestari, työväenpuoluetta edustava Saqid Khan perusti työryhmän, jonka on määrä tutkia muistomerkkien, patsaiden ja paikan nimien sopivuutta. Belgian Antwerpenissä poistettiin kuningas Leopold II:n (1835–1906) patsas. Tiistaina Kristoffer Kolumbuksen patsas jouti mielenosoittajien toimesta veteen Yhdysvaltain Virginian osavaltio pääkaupungissa Richmondissa.

Sisällissodan aikaisien etelävaltioiden johtajien patsaiden poistoa toivoi myös Yhdysvaltain edustajain huoneen puhemies, demokraattien Nancy Pelosi. Patsaita on yhteensä yksitoista ja ne sijaitsevat kongressin hallintorakennuksessa. Pelosi on aikaisemmin ehdottanut patsaiden poistoa jo vuonna 2017. Silloin yksi vastamielenosoittaja kuoli Charlottesvillen protesteissa, kun valkoisen ylivallan kannattaja ajoi autolla väkijoukkoon.

Nyt patsaita kaadetaan ympäri maailmaa, joko Black Lives Matter -aktivistien tai viranomaisten toimesta. Helsingin Sanomien mukaan Yhdysvaltain etelävaltioiden sotapäälliköiden patsaita on jo siirretty turvaan.

Patsaita kaatavat protestoinnit ovat osa kansainvälisiksi kasvaneita mielenosoituksia, jotka saivat alkunsa, kun poliisi tukehdutti kuoliaaksi mustaihoisen George Floydin Yhdysvaltojen Minneapolisissa.

Suomessa pronssisia miehiä ei toistaiseksi ole kaadettu, mutta pitäisikö? Mikä on Suomen sija kolonialismin ja orjakaupan historiassa? Onko meillä patsaita, jotka joutaisivat jokeen tai katuja joiden nimissä kaikuu sorron historia?

Suomea osataan harvoin yhdistää orjakauppoihin. Suomella ei ole siirtomaahistoriaa, ja kotimaisessa tarkastelussa muistetaan lähinnä se, että myös suomalaisia vietiin orjiksi.

Itä-Suomen yliopiston historian professori Jukka Korpela tutkii historiallisia venäläisiä asiakirjoja eli kronikoita kirjassaan Idän orjakauppa keskiajalla: ihmisryöstöt Suomesta ja Karjalasta. Korpela selvittää orjan ja orjakaupan historiallisia määritelmiä ja kertoo ”idän orjakaupasta”. Kirja kattaa ajanjakson viikinkiajalta 1600-luvulle ja isonvihan osalta 1700-luvun alkuun, ja sen mukaan suomalaisia vietiin orjiksi Venäjälle Lapista ja Pohjanmaalta saakka.

Idän orjakaupan lisäksi Suomen linkit orjuuteen koostuvat suomalaisten harjoittamasta saamelaisten pakkosuomalaistamisesta, modernista orjuudesta eli ihmiskaupasta sekä Suomen sotahistorian vanki- ja keskitysleireihin liittyvästä orjuudesta.

Vuonna 2018 Historioitsijat ilman rajoja -yhdistys julkaisi raportin, jossa se pyrki osoittamaan Suomen yhteyden kolonialismiin ja oikoi harhakäsitystä viattomuudesta. Raporttia kirjottaneen työryhmän mukaan Suomea ei historianopetuksessa sidota osaksi globaalia tarinaa tarpeeksi tiukasti, jolloin syntyy käsitys Suomen osattomuudesta kolonialismiin.

Jos ajatellaan orjuutta siinä muodossa, jossa tällä hetkellä useissa länsimaissa käydään kiihkeää keskustelua, Suomen rooli orjakaupan historiassa liittyy Ruotsin vallan sekä erityisesti Kustaa III:n aikaan eli 1700-luvun loppuun.

Kustaa III nousi Ruotsin kuninkaaksi vuonna 1771. Hän halusi tehdä Ruotsista suurvallan ja päätti turvautua orjakauppaan saadakseen valtakunnan taloudellisesti jaloilleen. Kustaa III:n hallintokauden aikana – jolloin Suomi siis oli itäinen osa maata – Ruotsin alaisuuteen ajautui pieni Saint-Barthélemyn saari Karibialta. Saarelta välitettiin välitettiin orjia Kuubaan, muille Karibian saarille ja Yhdysvaltoihin.

Kustaa III:n patsas sijaitsee Tukholman Skeppsbron rannassa, kuninkaanlinnan kupeessa.

Jos haluaisimme heitellä patsaita jokeen, pitäisi siis kenties aloittaa sieltä. Suomalaisten suorittama isku patsaan luo saattaisi toki heikentää suhteita länsinaapuriin, ja ehkä sen viskaaminen jorpakkoon on muutenkin enemmän ruotsalaisten omalla vastuulla.

Suomen roolista orjakaupan historiassa kirjan kirjoittaneen Aaltosen mukaan Ruotsin orjakauppaan liittyi silti useita henkilöitä, jotka olivat suomalaisia tai suomalaistaustaisia.

Yksittäisten henkilöiden osuuksia tärkeämpää on kuitenkin ymmärtää Suomen taloudelliset kytkökset orjakauppaan ja kolonialismiin.

”Suomeen tuotiin orjatalouden tuotteita. Eivät Turun porvarit kahvia ja tupakkaa olisi saaneet ilman orjatalouden tulosta”, sanoo Aaltonen.

Orjalaivat olivat iso bisnes ja aluksia petsattiin suomalaisella tervalla. Marjahilloihin ripoteltiin sokeria ja tuulessa kuivateltiin puuvillalakanoita, joiden tuotannossa oltiin käytetty orjatyövoimaa.

”Hyvin todennäköisesti myös suomalaista metallia käytettiin orjien ketjujen valmistamiseen”, Aaltonen sanoo.

Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta sanoo, että patsaiden jokeen kaataminen ja Suomen osuus orjakaupan historiaan ovat kaksi eri keskustelua.

Maailmanpolitiikan professori Teivo Tevaisen mukaan patsaiden kaataminen ja Suomen osuudesta orjakaupan historiaan ovat kaksi eri keskustelua.

Suorin yhteys Suomen osuudesta orjakauppaan liittyy Teivaisenkin mukaan taloudellisiin tuotantoprosesseihin.

”Talousprosessit tuppaavat häilyttämään sellaiset moraaliset vastuukuviot”, Teivainen sanoo. Tämän vuoksi myös Suomen on ollut helppoa ottaa kolonialismin ja orjakaupan historiassa sivustakatsojan rooli.

Muun muassa patsaiden merkityksiä pohtivan Maalmanpoliittinen kansalliskävely -kirjan kirjoittaneelle Teivaiselle ei heti tule mieleen suomalaista muistomerkkiä, joka joutaisi kumoon. Kenties suorin merkki Suomen roolista orjakaupan historiassa ovat Helsingin oopperatalon liepeillä sijaitsevat sokeritehtaan vanhan muurin jäännökset. Myös Aaltonen mainitsee Aurajoen rantaan kiinnitetyn Turun ensimmäisen sokeritehtaan muistolaatan.

Oleellista on ymmärtää, huomata ja muistaa Suomen rooli ja osallisuus orjakaupan historiassa, vaikka näkyviä monumentteja ei olekaan.

Auran sokeritehdas pysyi Aurajoen rannassa vuoteen 1961.

Teivaisen mukaan patsaiden kaatamisessa on kyse laajasta keskustelusta, johon liittyvät yhteiskunnallisen toiminnan ja vaikuttamisen motiivit. Hänen mukaansa on huomion arvoista, että tarvittaisiin nimi tai ”twiittiin menevä sitaatti”, joka liittäisi suomalaiset ja suomen suoraan orjakaupan historiaan, jotta ihmiset mobilisoituisivat.

Patsaat ja muut julkiset monumentit ovat osa elävää historiaa. Niistä puhuttaessa voidaan Teivaisen mukaan keskustella esimerkiksi siitä, miten historialliset monumentit on kaupunkiin sijoitettu.

”Ajatellaan, jos vaikkapa Lenininpuisto ja patsas olisivat presidentinlinnan edessä, sekin vaikuttaa.”

Suomi on maa, jossa menneisyyttä on käsitelty hyvin vähän, huomauttaa Teivainen. Hänen mukaansa patsaiden poistaminen ei välttämättä ole oikea tapa käsitellä vaikeaa historiaa. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että menneisyyden epäkohtia ei unohdeta.