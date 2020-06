Helsingin Sanomat

Viime päivinä internetissä on kiertänyt kuva Perussuomalaiset naiset ry:n vaaliteltalta, jolla päivystävät – eivät perussuomalaiset naiset, vaan kaksi miestä.

”Missäs ne naiset on? – Kotona.” -saatesanoilla maanantaina Reddit-sivustolla jaettu kuva on kerännyt yli 2 500 reaktiota. Kuva on jaettu myös useampaan Facebook-ryhmään, joissa naisten poissaolo kuvasta on herättänyt ihmetystä ja huvittuneisuutta.

Kuva on saanut myös yksittäisiä jakoja Twitterissä.

”Ehkä naiset ovat vihdoin hylänneet persut? Olihan ne Hankamäen raapustelut aika epäilyttäviä”, yksi käyttäjä kommentoi Redditissä.

”Ehkä ne on lukemassa Hankamäen tutkimusta?” toinen käyttäjä kirjoittaa.

Perussuomalaiset naiset ry:n puheenjohtaja ja kansanedustaja Kike Elomaa ei tiedä tarkalleen, mistä kuva on peräisin. Hän kuitenkin arvioi, että kuva voi olla myös vuosien takaa. Korona-aikana toritapahtumia ei ole järjestetty.

”Perussuomalaiset naiset ovat olleet ehdottomasti mukana, koska muuten tuota telttaa ei olisi tuolla. En ymmärrä, mikä tässä kuvassa on ihmeellistä? Naiset voivat olla kuvan ulkopuolella keskustelemassa tai joku on voinut toimia kuvan ottajana. Tällaisia kuvia saa koska vain.”

Elomaata netin kommentit eivät hetkauta.

”Meidät on niin monessa liemessä keitetty, ettei tuollainen vähättely tunnu miltään. Ei me tuommoisista pienistä hätkähdetä.”

Perussuomalaisten naisjäsenten asema puolueessa on herättänyt keskustelua viimeisen viikon aikana, sillä viime maanantaina 8. kesäkuuta Perussuomalaisten ajatushautomo julkaisi teoksen Totuus kiihottaa. Filosofian ja valtiotieteiden tohtori Jukka Hankamäen teosta on syytetty naisvihamieliseksi.

Teoksessa Hankamäki muun muassa esittää, että jotkut suomalaisnaiset ovat halunneet kostaa suomalaiselle yhteiskunnalle seurustelemalla ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kanssa.

Teoksesta syntyi kohu viime keskiviikkona, kun tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk) ilmoitti Twitterissä, että opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) käy läpi julkaisua ja tutkii, onko se ristiriidassa valtionavustuspäätöksen kanssa. Suomen Perusta keskeytti teoksen julkaisun uudelleenarvioinnin ajaksi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-Aho kommentoi aiemmin, ettei Hankamäen näkemykset edusta puolueen tai Suomen perustan näkemyksiä.

Twitterissä ehdittiin myös pohtia viime viikolla, onkohan Hankamäen teosta näytetty yhdellekään perussuomalaiselle naiselle ennen julkaisua. Elomaa kertoo, ettei Perussuomalaiset naiset ry:lle ole ollut osuutta teoksen julkaisemisessa. He irtisanoutuvat sen sanomasta muun puolueen tavoin.

”Ei Hankamäen teos huono alusta loppuun saakka ole, mutta ne julkisuudessa esille nostetut kohdat ovat loukkaavia ja aivan käsittämättömiä”, Elomaa sanoo, mutta lisää:

”Olen nyt ehtinyt lukea muitakin kohtia ja on siellä asiaakin. Hän on tietenkin kaksinkertainen tohtori ja siellä on mielenkiintoisia pointteja, mutta nämä naisia koskevat sitaatit olivat harkitsemattomia.”

Toisin kuin Redditin käyttäjä epäilee, perussuomalaiset naiset eivät hylänneet puoluettaan.

Perussuomalaiset naiset ry:n on kattojärjestö, jonka alla toimii 17 yhdistystä ja jäseniä on yhteensä vajaa 2 000. Yhdistyksen viralliset jäsenet ovat naisia, mutta säännöt sallivat miesten päästä kannatusjäseniksi.

Yle uutisoi aiemmin teoksen saaneen perussuomalaiset naiset tyrmistymään. Elomaa kertoo, ettei kohun jälkeen ole yhdistyksestä ole tullut eroamisia ainakaan merkittävissä määrin. Hänen mukaansa teosta koskeva palautevyöry on kuitenkin ollut valtava.

Negatiivista ja hämmentynyttä palautetta on tullut sekä jäsenistöltä että puolueen ulkopuolelta.

”On tullut kysymyksiä, että mistä pamfletissa oikein on kysymys. Monet ovat lukeneet siitä vain nopeasti iltapäivälehdistä, joten sitä on saanut selittää ja avata.”

Elomaan mukaan perussuomalaiset naiset ajavat tasa-arvoa ja ovat puolueessa tasa-arvoisessa asemassa miesten kanssa.

”Ei täällä perussuomalaisessa puolueessa ketään jyrätä. Sikäli jos tämä on tuonut jotain hyvää niin sen, että me naiset ollaan saatu vaan enemmän kannusteita tuoda omia asioita esille.”