Erikoinen kohu ravistelee arvostettua yhdysvaltalaista sanomalehteä The Washington Postia. Se julkaisi viime viikolla pitkän artikkelin lehden pilapiirtäjän luona vuonna 2018 järjestetyistä halloween-juhlista, joissa yksi vieraista ylitti sovinnaisuuden rajat naamiaisasullaan.

Sue Schafer, joka mainitaan jutussa nimeltä, oli pukeutunut varsin tavallisesti. Rintapielessä hänellä oli lappu, jossa luki: ”Hei, minun nimeni on Megyn Kelly”.

Kelly työskenteli tuohon aikaan NBC:n aamuohjelman juontajana. Hän oli juuri samalla viikolla aiheuttanut polemiikkiä puolustelemalla valkoisten oikeutta käyttää blackface-meikkiä.

Kellyn mielestä valkoinen ihminen voi maalata kasvonsa mustaksi, jos hänen on tarkoitus esittää mustaihoista ihmistä roolihahmona tai kunnioittaen.

1800-luvulla mustaihoisia ja heidän kulttuuriaan karrikoivassa minstrel show’ssa blackface oli arkipäivää, mutta nykypäivänä mustaa kasvomaalia paheksutaan rasistisena.

Ja kyllä, arvasitte oikein. Sue Scafer saapui halloween-juhliin esiintyen Megyn Kellynä jonka naama on mustaksi maalattu.

Kahden vuoden takaiset halloween-juhlat nousivat puheenaiheeksi toukokuun lopussa pidätystilanteessa Yhdysvaltain Minneapolisissa kuolleen mustaihoisen George Floydin vuoksi. Kuohuttaneesta tapauksesta käynnistyivät Black Lives Matter -mielenosoitukset.

Rasisminvastaisen kansanliikkeen laineet ovat lyöneet myös Yhdysvaltain ulkopuolelle. Myös Euroopassa on viime viikkoina kaadettu tai turmeltu esimerkiksi orjakauppaan ja sortajiin liittyviä patsaita.

Kesäkuun alussa Englannin Bristolia halkovaan Avonjokeen mulahti orjakauppias Edward Colstonin patsas. Lontoossa töhrittiin Winston Churchillin patsas. Belgian Antwerpenissä poistettiin kuningas Leopold II:n (1835–1906) patsas.

Yhdysvalloissa etelävaltioiden sotapäälliköiden patsaita poistettiin kongressin istuntorakennuksesta. Lisäksi 1400-luvun tutkimusmatkailijan ja Amerikan mantereen eurooppalaista valloitusta merkittävästi edistäneen Kristoffer Kolumbuksen patsaita turmeltiin ainakin Minnesotan St. Paulissa, Virginian Richmondissa ja Bostonissa Massachusettsissa.

Myös yritykset ovat alkaneet arvioida tuotemerkkejään uudestaan rasisminvastaisen liikehdinnän myötä. HS kertoi keskiviikkona, että Pepsi ja Mars aikovat uudistaa mustien ihmishahmojen kasvoilla myytävien tuotteidensa brändin.

Pepsi uudistaa Aunt Jemima -tuotemerkkinsä, jolla myydään siirappeja ja pannukakkujauhoja. Mars taas aikoo uudistaa Uncle Ben’s -brändin, jolla myydään muun muassa riisiä.

Nyt ”cancel-kulttuuriksi” nimitetty tapa sanoutua irti kyseenalaisesta toiminnasta näyttää ulottuvan myös tavallisiin yksityishenkilöihin, kuten Sue Schaferiin.

Washington Postin jutussa poikkeuksellista on se että Schafer ei ole julkisuuden henkilö tai yhteiskunnallinen vallankäyttäjä, vaan ihan tavallinen keski-ikäinen graafinen suunnittelija. Washington Post puolestaan on yksi maailman tunnetuimmista ja kunnioitetuimmista sanomalehdistä.

Oikein kukaan ei tunnu ymmärtävän, miksi lehti kaiveli kaksi vuotta sitten nähdyn tavallisen talliaisen ironisen blackface-asun laajan artikkelinsa aiheeksi.

Halloween-juhlissa oli noin sata vierasta. The Washington Postin artikkelin mukaan osa heistä ei kiinnittänyt huomiota Schaferin asuun. Jotkut huomasivat sen mutta pysyivät vaiti. Puertoricolaista taustaa oleva Lexie Gruber ja hänen afroamerikkalainen ystävänsä Lyric Prince ilmaisivat suoraan Schaferille tämän asun olevan loukkaava.

Scafer puolustautui erään todistajan mukaan sanomalla olevansa Megyn Kelly ja asun olevan hauska.

The Washington Post nosti tapauksen unholasta, koska Gruber lähetti kaksi viikkoa sitten sähköpostia juhlien isännälle, lehden pilapiirtäjä Tom Tolesille.

Hallintokonsulttina työskentelevä Gruber halusi Tolesin paljastavan, kuka blackfacessa esiintynyt nainen on.

”Tahdon tietää, kuka tämä nainen on... minkälaista vaikutusvaltaa hänellä on yhteiskunnassa? Mielestäni tämä on tärkeä tarina – merkittävät ihmiset toivottivat henkilön blackfacessa tervetulleeksi juhliin Washingtonissa, joivat ja tanssivat hänen kanssaan ja katsoivat hiljaa, kun hän ahdisteli kahta ei-valkoista nuorta naista”, Gruber kirjoitti sähköpostissa The Washington Postin mukaan.

Tiedekirjoittajana ja taidekriitikkona työskentelevä Prince puolestaan halusi, että Schafer selittää julkisesti, miksi toimi niin. Lisäksi hän halusi, että Toles tuomitsee Schaferin naamiaisasun julkisesti.

Jotkut Washingston Postin haastattelemat juhlavieraat sanovat nyt, että olisivat halunneet mainita asiasta voimakkaammin Schaferille. Toisaalta jotkut katsoivat, että hänen julkinen nöyryytyksensä juhlissa oli tarpeeksi – Gruber huusi Schaferille, minkä jälkeen tämä poistui pian juhlista.

Aasialaisamerikkalainen taideyrittäjä Philippa Hughes sanoi, että tapauksen käsitteleminen julkisesti olisi liian kova rangaistus, koska kyseessä ei ole julkisuuden henkilö.

”Mutta toisaalta ihmisiä täytyy pitää esimerkkinä rajoista, jotka vedämme hyväksyttävälle käytökselle. Jokaisen juhlissa olleen ihmisen olisi pitänyt sanoa jotakin”, Hughes kommentoi.

Juhlia isännöinyt Toles ei suostunut paljastamaan, kuka blackfacessa esiintynyt nainen oli. Hänen mukaansa juhlissa oli paljon ihmisiä, joita hän ei tuntenut entuudestaan.

”En tunnista naista, jota tiedustelusi koskee”, Toles kirjoitti Gruberille.

Todellisuudessa hän kuitenkin tunsi Schaferin, joka on aiemminkin vieraillut hänen juhlissaan ja on perhetuttu.

”Mielestäni ei ollut minun velvollisuuteni kertoa, kuka vieraani oli, kun hän [Gruber] oli ymmärtänyt väärin, mikä asun tarkoitus oli”, Toles sanoi myöhemmin, kun hänen oma lehtensä alkoi kirjoittaa juttua aiheesta.

Toles kertoi, että hän oli puhunut Schaferin kanssa asiasta sekä juhlissa että sen jälkeen.

Toles selitti myöhemmin tarkoittaneensa, ettei tunnistanut Gruberin pahoja aikeita. Tolesin mukaan Schaferin pointti oli osoittaa, minkälainen ääliö Megyn Kelly kommentteineen oli. Hän ei kuitenkaan muistanut varmaksi, sanoiko hän Schaferille suoraan, mitä ajatteli tämän asusta.

Gruber ja Prince sanoivat, että Schafer oli nauranut, kun he olivat ilmoittaneet tämän asun olevan loukkaava. Schafer myönsi nauraneensa mutta sano sen olleen ”hermostunutta naurua”.

Heti saavuttuaan juhliin Schafer ymmärsi tehneensä ”kammottavan virheen”, hän kertoi The Washington Postille. Schafer soitti juhlia seuranneena päivänä Tolesille, jonka mukaan tämä oli ”katuvainen” ja ”anteeksipyytävä”.

”Hänen tarkoituksensa ei ollut nolata, nöyryyttää tai loukata ketään”, Toles sanoi.

Schafer kirjoitti myös sähköpostin Tolesille ja tämän vaimolle. Siinä hän kirjoitti tehneensä valtavan virheen ja pahoitteli sitä, että pilasi joidenkin vieraiden illan.

Artikkelissa kerrotaan, kuinka Facebook-sivullaan Schafer usein vastustaa presidentti Donald Trumpia sekä kannattaa vähemmistöjen oikeuksia ja aselakien tiukennusta.

Schafer kertoi purkaneensa tapahtunutta ja käytöstään terapiassa. Lisäksi hän sanoi oppineensa viimeaikaisista tapahtumista, kuinka rasismia esiintyy ”paljon syvemmällä” kuin hän oli kuvitellut. Hän sanoi ymmärtävänsä Gruberin ja Princen loukkaantumisen.

”En selvästikään ymmärtänyt blackfacen historiaa tarpeeksi hyvin. Epäonnistuin täysin, mutta en ole pahansuopa ihminen”, Schafer sanoi artikkelissa.

Lisäksi Schafer ilmaisi halunsa pahoitella asiaa henkilökohtaisesti Gruberilta, joka ei suostu puhumaan hänelle.

Kun Schafer ilmoitti työnantajalleen tulevasta The Washington Postin artikkelista, hän sai omien sanojensa mukaan potkut.

On kieltämättä erikoista, että tavallisen kansalaisen joutuu tällaisen julkisen ryöpytyksen kohteeksi.

Paitsi että Schafer esiintyi jutussa nimellään, hänestä oli artikkelissa kuva naamiaisasu yllään – eli naama maalattuna mustaksi. Sittemmin kuva on poistettu jutusta.

Monet toimittajat kritisoivat sosiaalisessa mediassa The Washington Postia artikkelin julkaisemisesta.

”Mikä kertakaikkisen julma artikkeli, jossa kaikki mukana olevat tietävät pilaavansa elämän”, Washington Examiner -lehden Seth Mandel twiittasi.

Monet vaativat The Washington Postilta selitystä, miksi juttu julkaistiin. Tablet Magazine -lehden toimittaja Yair Rosenberg kirjoitti Twitterissä, ettei artikkelilla ole mitään syytä olla olemassa.

”Kukaan artikkeliin liittyvä ei näytä hyvältä, mukaan lukien kirjoittajat ja julkaisukoneisto (joita kaikkia kunnioitan)”, Rosenberg totesi.

Reason-lehden toimittaja Robby Soave puolestaan kuvaili artikkelia ”häpeäksi journalismille”.

Soave käsitteli jupakkaa myös kriittisessä artikkelissaan.