Internet on löytänyt uuden vihankohteen: lastenohjelma Ryhmä Haun Vainu-koiran.

Ryhmä Hau on kanadalainen animaatiosarja, jossa koiranpennut auttavat kuvitteellisen Jännälahden kaupungin asukkaita erilaisissa ongelmissa. Suomessa ohjelmaa esittävät Yle ja Viaplay.

Miten lastenohjelman leikkikoira voi joutua vihankohteeksi?

Kaikki alkoi, kun Ryhmä Hau -ohjelman tekijät julkaisivat virallisella Twitter-tilillään twiitin, jossa he kertoivat hiljentävänsä sisältönsä 7. kesäkuuta, jotta rasisminvastaiset toimijat saavat enemmän tilaa tulla kuulluiksi.

Sosiaalisen median tilien hiljentämisen taustalla ovat poliisin käsissä toukokuun lopussa surmansa saaneen yhdysvaltalaisen George Floydin kuoleman aiheuttamat rasisminvastaiset mielenosoitukset, joille sarjan tekijät halusivat osoittaa tukensa.

Hyväntahtoiseksi tarkoitettu ele kääntyi kuitenkin sarjan tekijöitä vastaan, kun vastaukseksi alkoi sadella twiittejä, joissa toivottiin Vainun poistamista ohjelmasta.

Ryhmä Haun jäsenet edustavat eri ammatteja, kuten ensihoitajia ja vesipelastajia. Twitterissä vihan kohteeksi joutunut Vainu on saksanpaimenkoira, joka toimii poliisina ja vakoojana. Osa kommentoijista syytti lastenohjelman ”aivopesevän lapset ajattelemaan, että viranomaiset ovat jaloja ja oikeudenmukaisia” tai vaati ”poliisikoiran lopettamista”.

Kesäkuun alussa julkaistu twiitti keräsi runsaasti huomiota. Yksin sen alle on tullut lähes 2 000 vastausta. Asiasta kansainvälisessä mediassa uutisoi muun muassa The New York Times ja People-lehti. Poliisikoiran kohtalo nousi keskusteluun myös Suomessa keskiviikkona ja aiheeseen tarttuivat muun muassa Iltalehti ja Ilta-Sanomat.

Vyyhti lähti paisumaan somessa nopeasti.

Kaikista kommenteista ei voi varmuudella tietää, ovatko ne tarkoitettu oikeaksi kritiikiksi vai onko kyse vitsistä. Joka tapauksessa kyseessä on tavanomainen someilmiö, jossa pienen joukon provosoivat kommentit saavat paljon huomiota maltillisen enemmistön seuratessa hämmentyneenä sivusta.

Suurin osa kommenteista on selkeästi vitsejä.

Twiiteissä poliisikoiran toivotaan muun muassa putoavan leivänpaahtimeen, ja yhdessä pilakuvassa kirjoitetaan, etteivät Ryhmän Haun ”petturit” pääse taivaaseen toisin kuin kaikki muut koirat.

Suomessa Twitter-kohu herättikin lähinnä hämmennystä ja osa epäilikin, että kyseessä on vitsi.

”Sanokaa että tää Ryhmä Hau-raivo on vaan huono vitsi. Sanokaa nyt joku”, yksi Twitter-käyttäjä kommentoi.

Kaikille kommentoijille vitsit eivät auenneet. Twitter-ketjussa ihmeteltiin myös, kuinka ihmiset voivat suuttua nykyään kaikesta.

”Tämä on aivan käsittämätöntä! Tämä on hyvä ohjelma. Lakatkaa olemasta itkupillejä ja yrittämästä puuttua pienimpiinkin yksityiskohtiin”, eräs käyttäjä kommentoi.

Vainu-poliisikoiraan kohdistuneen pilailun alla oli myös oikeaa kritiikkiä siitä, kuinka tv-sarjan tekijöiden toivotaan osoittavan tukensa rasisminvastaiselle liikkeelle myös muilla tavoin.

Osa kommentoi, että oman somesisällön hiljentämisen sijasta tekijät voisivat lahjoittaa rahaa Black Lives Matter -liikkeelle tai pidätettyjen mielenosoittajien takuumaksuihin. Kritiikki on osittain samaa kuin tiistaina 2. kesäkuuta järjestetyn Blackout Tuesday -kampanjan samaa palaute.

Musiikkialalla työskentelevien Jamila Thomasin ja Brianna Agyemangin järjestämässä, erityisesti Instagramissa levinneessä kampanjassa ihmiset jakoivat mustia neliöitä #BlackoutTuesday ja #TheShowMustBePaused -aihetunnisteilla. Kampanjan tarkoitus oli toimia kannanottona rasismia vastaan.

Mustat neliöt herättivät myös kritiikkiä, ja osa koki niiden hiljentävän keskustelun ja peittävän alleen sosiaaliseen median kerätyt hyödylliset tietolähteet. Osa aktivisteista neuvoikin, että mustien neliöiden julkaisemisen sijasta parempi tapa näyttää tukensa liikkeelle olisi kouluttaa itseään rakenteellisesta rasismista ja valkoisten etuoikeuksista sekä jakaa hyödyllistä tietoa eteenpäin.

Ryhmä HAU on kanalainen tv-sarja, esittäminen aloitettiin vuonna 2013. Kritiikkiä herättänyt Vainu-koira on kuvassa kolmas koira oikealta.

Kohu herätti myös keskustelua siitä, kuinka poliisit esitetään tv-sarjoissa ja elokuvissa.

Yhdysvaltalainen käsikirjoittaja ja tuottaja Tom Scharpling kritisoi jo kesäkuun alussa itse tuottamaansa Monk-poliisisarjaa.

”Jos olet työskennellyt elokuvassa tai tv-sarjassa, jossa poliisit on esitetty rakastettavina hölmöinä, olet osallistunut suurempaan hyväksyntään siitä, että poliisit ovat oletetusti aina hyvien puolella”, Scharpling kirjoitti twiitissään.

Tammikuussa julkaistussa raportissa rodullisen oikeuden järjestö Color of Change arvioi, kuinka poliisit kuvataan fiktiivisissä tv-sarjoissa ja havaitsi, että moderneissa poliisisarjoissa päähenkilöt eli ”hyvät tyypit” tekevät yleensä enemmän rikkomuksia kuin ”pahat”, mutta teot perustellaan harmittomiksi ja tarpeellisiksi.

Tämän myötä tv-sarjat saavat poliisien tekemät väärinkäytökset näyttämään hyväksyttäviltä, anteeksiannettavilta ja viime kädessä hyviltä.

Myöskään kaikki Ryhmä Haun tekijöiden saama kritiikki ei ole pelkkää internet-trollien vitsailua. Osa kommentoijista ehdottaa, että sarjan luojat voivat toimia rasismia vastaan arvioimalla, kuinka he esittävät poliisikoiran ja tummaihoisen pormestari Pujolan sarjassa.

Usein Ryhmä Haun apua tarvitsevan Pormestari Pujolan esittäminen sarjassa herätti Twitterissä paheksuntaa myös muiden käyttäjien osalta.

”Miksi sarjan pormestari on niin hyödytön johtaja? Miksi sarjan yhdestä mustasta naisesta puuttuu niin paljon voimaa?” eräs Twitter-käyttäjä kysyy.

Kritiikki ei ole tarpeetonta.

Tekijöiden olisi hyvä arvioida säännöllisesti, millaisia juonikuvioita hahmoille kirjoitetaan ja millaisessa valossa heidät esitetään. Sillä voisi olla suurempi vaikutus nuoreen katsojakuntaan kuin sometilien hiljentämisellä yhdeksi päiväksi.