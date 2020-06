Ruutukaappaus Uuden-Seelannin Keep it real online -kampanjan videosta.

Internet voi tunnetusti olla vaarallinen paikka lapsille ja nuorille. Siellä voi nähdä asioita, joille kenenkään ei pitäisi altistua. Verkossa voi myös helposti päätyä tekemisiin väärien ihmisten kanssa. Pahimmillaan seuraukset voivat olla tuhoisat.

Pakoon on turha pyristellä: internet on luikerrellut erottamattomaksi osaksi useimpien arkielämää.

Moni vanhempi on epätietoinen lapsensa tekemisistä puhelimella tai läppärillä. Neuvottomuus voi iskeä, kun epäilyksen siemen on kylvetty mutta asia pitäisi ottaa lapsen kanssa puheeksi.

Uudessa-Seelannissa avuksi on otettu huumori – jopa varsin virallisissa yhteyksissä.

Uuden-Seelannin hallitus lanseerasi kesäkuussa Keep it real online -kampanjan, jonka tarkoitus on valistaa lasten ja nuorten vanhempia internetin vaaranpaikoista. Kampanjaa johtaa maan sisäministeriö.

Kampanjan nettipornoa käsittelevä mainos on herättänyt tyylinsä vuoksi kummastusta, mutta kenties juuri siksi brittilehti The Guardian nimittää sitä ”jonkinlaiseksi sensaatioksi”.

Ja onhan mainos hupaisa, sitä ei käy kiistäminen. Viraaliksi lähtenyt video on kerännyt kahdessa viikossa yli kaksi miljoona katselukertaa.

Mainos alkaa siitä, että kaunis nainen ja lihaksikas mies koputtavat tavallisen omakotitalon oveen. Oven avaa perheen äiti, joka huomaa varsin vikkelästi, että tulijat ovat alasti.

He ovat pornonäyttelijät Sue ja Derek, jotka saapuvat ilmoittamaan, että perheen nuori poika on juuri etsinyt heitä netistä katsoakseen pornovideota.

Äiti näyttää hämmentyneeltä ja huutaa poikaa saapumaan ovelle. Epäuskoisena hän kysyy aikuisviihteen ammattilaisilta, katsooko poika todella moista.

”Kyllä: läppärillään, Ipadilla, Playstationilla, omalla puhelimellaan, sinun puhelimellasi, Smart tv:llä, projektorilla”, pornonäyttelijät vastaavat.

Eivät he ilkeyttään käräytä poikaa, vaan aikeet ovat vilpittömät: poika on vielä niin nuori, ettei hän välttämättä tiedä, kuinka tosielämän suhteissa tulisi käyttäytyä. Porno voi vääristää tätä käsitystä.

”Emmehän me ikinä edes puhu suostumuksesta. Hyppäämme suoraan asiaan”, Sue virkkoo Derekille.

”Enkä minä käyttäytyisi ikinä niin oikeassa elämässä”, Derek vastaa.

Tilanne saa hulvattoman käänteen, kun perheen poika astelee epävarmoin askelin kohti ovea. Toisessa kädessä hänellä on läppäri, toisessa murokulho.

Sue tervehtii kauhusta kalpeaa poikaa nimeltä. Murokulho putoaa lattialle.

Humoristinen mainos vastaa todelliseen ja vakavaan ongelmaan: The Guardianin mukaan joulukuussa 2019 julkaistu raportti kertoo, että internet on kasvavassa määrin nuorten uusiseelantilaisten ensisijainen ja ainut kanava oppia seksistä.

Yli kolmannes Uudessa-Seelannissa katsotusta pornosta sisälsi ei-suostumuksellista seksuaalista käytöstä, The Guardian siteeraa raporttia. Lehden mukaan on ongelmallista, että nuoret kopioivat näitä käyttäytymismalleja oikeaan elämään, sillä toisin kuin useimmat aikuiset, he eivät osaa pitää pornoa fantasiana.

Nettiporno ei suinkaan ole internetin ainut katvealue, vaan kampanja käsittelee myös nettikiusaamista, sopimattoman materiaalin rajoittamista ja ”groomingia” eli lapsia seksuaalisiin tekoihin manipuloivaa keskustelua.

Kampanjasivuilta löytyy tietoa mainituista ilmiöistä sekä vinkkejä, kuinka asioista voi keskustella lapsen kanssa ja mistä ongelmiin saa apua.

Myös groomingista, nettikiusaamisesta ja sopimattomalle materiaalille altistumisesta löytyvät samankaltaiset mainosvideot, jotka alkavat koputuksella oveen.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Uusi-Seelanti hyödyntää humoristisia videoita käsitellessään vakavia asioista.

Kuuluisin esimerkki lienee rattijuopumusta vastustanut liikenneviraston mainos vuodelta 2011. Siinä nuori mies pohtii illanvietossa, että hänen ystävänsä on liian humalassa ajaakseen autoa. Hän ei kuitenkaan uskalla sanoa sitä ääneen kaikkien kuullen, koska pelkää näyttävänsä typerältä. Kukapa haluaisi tulla nöyryytetyksi.

Seuraavaksi mies kuvittelee tilanteen, jossa hän käy keskustelua haamuksi muuttuneen ystävänsä kanssa – tämä on siis hypännyt rattiin, kolaroinut ja kuollut.

Tarinalla kuitenkin on onnellinen loppu. Kaveri ei lähde rattiin, ketään ei nolata eikä kukaan päädy kummittelemaan.

Mainoksesta tuli kulttuuri-ilmiö Uudessa-Seelannissa. Viraaliksi lähtenyt mainos synnytti meemejä, lentäviä lauseita ja parodioita. Tällä hetkellä videolla on yli kolme miljoonaa katsontakertaa.

Mainos palkittiin hyväntekeväisyysjärjestö D&AD:n mainos- ja design-kilpailun Yellow Pencil -palkinnolla vuonna 2012.