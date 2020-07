Facebook ilmoitti tiistaina kieltäneensä palvelussaan väkivaltaisen hallituksenvastaisen verkoston, jolla on yhteyksiä äärioikeistolaiseen boogaloo-liikkeeseen. Asiasta kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP sekä esimerkiksi sanomalehdet The New York Times ja The Guardian.

Facebookin mukaan verkosto käyttää termiä ”boogaloo”, mutta se eroaa laajemmasta boogaloo-ryhmittymästä pyrkiessään aktiivisesti väkivaltaan.

Verkosto toimii ympäri Yhdysvaltoja ja lietsoo väkivaltaa siviilejä, virkavaltaa, hallituksen virkamiehiä ja instituutioita kohtaan.

Kaikkiaan Facebook ilmoitti poistaneensa tiistaina 220 käyttäjätiliä, 95 Instagram-tiliä, 28 sivua ja 106 ryhmää, jotka muodostivat kyseisen verkoston. Facebook osti Instagramin vuonna 2012.

Lisäksi Facebook poisti 400 muuta ryhmää ja yli 100 sivua, joilla oli julkaistu samansuuntaista sisältöä.

Facebook myös luokittelee boogaloo-liikkeen ”vaaralliseksi järjestöksi”. The New York Timesin mukaan se on palvelun luokittelussa samalla viivalla kuin terroristijärjestöt. Siksi Facebook aikoo vastaisuudessa kieltää palvelussaan boogaloo-liikkeeseen liittyvät henkilöt ja organisaatiot sekä poistaa sisällöt, jotka ylistävät tai tukevat liikettä.

”Viranomaisten mukaan verkoston väkivaltaiset jäsenet ovat vastuussa useista iskuista viimeisten kuukausien aikana”, Facebook kirjoittaa tiedotteessaan. Boogaloo-liikkeen jäseniä on pidätetty Black lives matter -mielenosoitusten yhteydessä.

Mutta mikä oikein on boogaloo-liike?

Kyseessä on löyhästi järjestäytynyt äärioikeistolainen liike, joka tavoittelee Yhdysvaltain toista sisällissotaa. Liike koostuu hallitusta vastustavista ja aseenkanto-oikeutta puolustavista ryhmistä, joilla ei kuitenkaan ole aatteellisesti yhtenäistä ideologiaa.

Osa ryhmistä ajaa esimerkiksi valkoista ylivaltaa, jotkut taas tuomitsevat rasismin. Yhteistä boogaloo-liikkeelle on se, että yhteyttä pidetään internetissä – esimerkiksi juuri Facebookissa.

Julkisuudessa boogaloo-liikkeeseen yhdistetään kirjavat hawaiji-paidat, joita liikkeen jäsenet käyttävät aseliiviensä alla. Suuren yleisön tietoisuuteen paidat ja niiden sisässä olevat huurupäiset mielenosoittajat ilmestyivät tänä keväänä koronaviruksen rajoitustoimenpiteitä vastustavissa mielenosoituksissa Yhdysvalloissa.

Liike on kuitenkin vanhempaa perua: boogaloo-termiä on käytetty verkkokeskusteluissa vuodesta 2012 lähtien. Toisinaan liikkeen jäsenet nimittävät itseään ”boogaloo-pojiksi”.

Liikkeen nimi ja ulkoasu juontavat äärioikeiston suosimien verkkopalstojen meemeistä. Keskeinen osa on vuonna 1984 julkaistulla kulttielokuvalla Breakin’ 2: Electric Boogaloo. Kulttielokuva se on siksi, että sitä pidetään käsittämättömän huonona.

Verkkomeemeissä tämä katutanssielokuva sekoittui erikoisesti äärioikeistopiirien salaliittoteorioihin sekä fantasioihin Yhdysvaltojen uudesta sisällissodasta. Boogaloolla alettiin tarkoittaa valkoisten miesten sotaa sekä hallintoa että muita etnisiä ryhmiä vastaan.

Hawaiji-paidat taas niveltyvät kuvioon näin: boogaloosta kehittyi äärioikeiston verkkokeskusteluissa termi big luau, joka viittaa havaijilaiseen perinneruokaan. Tämän vuoksi lomaileviin setämiehiin yhdistetty asuvalinta valjastettiin äärioikeistolaisen liikkeen univormuksi.

Facebookin mukaan tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun se on hankaloittanut boogaloo-liikkeen toimintaa. Se kertoo tarkkailleensa liikkeen kehitystä vuodesta 2019.

Tiedotteessa palvelu kertoo poistaneensa aina liikkeeseen liittyvää sisältöä, jos siinä on nähty lietsottavan väkivaltaa. Facebook sanoo poistaneensa yli 800 julkaisua kahden viime kuun aikana sekä piilottaneensa boogaloo-liikkeeseen liittyviä sivuja ja ryhmiä ihmisten suosituksista.