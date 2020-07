Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi keväällä selvityksen kasvomaskien käytöstä koronavirustartuntojen ehkäisyssä. Selvityksen jälkeen hallitus ei suositellut kasvomaskien käyttöä.

Summaryx-yrityksen tekemä selvitys osoitti, ettei kasvomaskin käyttö ehkäise merkittävästi koronaviruksen leviämistä.

Selvityksessä käytiin läpi maskeista tehtyjä tutkimuksia. Sen perusteella kasvomaski voi teoriassa jossain määrin ehkeistä viruksen levittämistä, mikäli käyttäjä itse on sairastunut. Tartunnan saamista se ei ehkäise tutkimusten perusteella. Ei-ammattilaiskäyttöä on myös pidetty riskialttiina, sillä maskia on mahdollista käyttää väärin.

Myös Yhdysvalloissa maskin käyttäminen on jakanut mielipiteitä molempiin suuntiin.

Twitterissä asiaan otti kantaa yhdysvaltalainen mikrobiologi Rich Davis, joka halusi havainnoillistaa, miten hyödyllistä maskin käyttäminen on.

Davis julkaisi Twitterissä kuvaparin, jossa hän pyrki havainnoillistamaan maskin vaikutuksen hengityspisaroiden leviämisen ehkäisemisessä. Testissään Davis aivasti, yski, lauloi ja puhui sekä maskin kanssa että ilman.

Demonstraatiota varten Davis piti kasvojensa lähellä agarviljelmiä, jotka hän jätti testauksen jälkeen kasvattamaan hengitystiepisaroiden keräämiä bakteereja. Kuvaparissa näkyvät bakteerikolonkit ovat hengitystiepisaroiden ja bakteerien laskeutumispaikkoja.

Ilman maskia niiden määrä on huomattava, mikäli sitä vertaa näytteisiin, joissa Davis piti maskia yllään.

Davis teki myös testin, jossa hän yski sekä maskin kanssa että ilman eri etäisyyksien päästä, havainnoillistaakseen välimatkan vaikutusta. Ensimmäinen etäisyys oli kaksi jalkaa, eli noin 0,6 metriä. Seuraava välimatka oli neljä jalkaa, eli noin 1,2 metriä. Viimeinen etäisyys oli kuusi jalkaa, eli noin 1,8 metriä.

Havainnoissa ilmeni, että maski onnistui estämään hengitystiepisarojen ja bakteerien etenemisen lähes täydellisesti.

Kokeilun yhteydessä Davis huomautti, ettei yksinkertainen testi suoraan tarkoita sitä, että maski ehkäisee koronaviruksen etenemistä.

”Mutta normaalit bakteeripesäkkeet suustani/kurkustani osoittavat suurten hengityspisarojen leviämisen, kuten sellaisten, joiden uskomme pääosin levittävän koronavirusta, ja maski voi estää niiden kulkeutumisen”, hän kirjoitti.

Teknologian tutkimuskeskus VTT teki myös tutkimusta maskien hyödyistä. Tulokset julkaistiin toukokuun puolivälissä. Tuolloin VTT:stä todettiin, etteivät kangasmaskit liiemmin suojaa käyttäjäänsä koronavirustartunnalta. Julkisiin kulkuneuvoihin kangasmaskia kuitenkin suositeltiin.

Myös Helsingin Sanomat teki maskien käyttöä koskevan testin kesäkuussa. Testissä vertailtiin seitsemän eri suojaimen ja maskin käytännöllisyyttä. Jutussa selvitettiin myös maskien tehokkuutta VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlinin arvioimana. Harlin itse suositteli maskin käyttämistä, mikäli on tekemisissä muiden ihmisten kanssa yli 15 minuutin ajan.