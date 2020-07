Näyttelijä Tom Hanks on jakanut kovasanaisia kehotuksia, jotta koronaviruksen leviämistä estettäisiin tehokkaammin.

Yhdysvalloissa rajusti leviä koronavirus ei ole ottanut laantuakseen. Viime viikolla Yhdysvalloista raportoitiin korkein määrä koronavirustartuntoja yhden päivän aikana. Tuolloin tartuntoja todettiin yli 40 100 kappaletta.

Yhdysvaltain tautikeskus on suositellut maskien käyttöä julkisilla paikoilla ja eri taloudesta tulevien ihmisten seurassa. Tautikeskus on myös kehottanut välttelemään ihmisten tapaamista.

Hanks oli lehdistötilaisuudessa mainostamassa Greyhound-elokuvaa, jonka julkaisee palvelu Apple TV+. Tilaisuudessa hän kehotti ihmisiä kolmeen asiaan: käyttämään maskia, eristäytymään ja pesemään käsiään.

”Nuo asiat ovat niin yksinkertaisia, niin helppoja. Jos jotkut eivät kykene tekemään näitä hyvin perustason asioita – minusta teidän pitää hävetä itseänne.”

Viesti ei jäänyt näin leppoisaksi. Hanks teki hyvin selväksi turhautumisensa heitä kohtaan, jotka eivät noudata ohjeistuksia.

”Älä ole ääliö, aloita ja tee osuutesi. Se on hyvin yksinkertaista. Jos ajat autoa, et kulje liian kovaa, käytät vilkkua ja välttelet jalankulkijoiden päälle ajamista. Hyvä luoja, se on vain terveen järjen käyttöä”.

Forrest Gump -näyttelijää on kutsuttu lempinimellä Amerikan isä. Esquire kirjoitti vuonna 2016, kuinka lukemattomien hittielokuvien tekijä on muuntautunut Amerikan parhaasta kaverista maan tsemppaavaksi isukiksi. Häntä on nimitetty myös Hollywoodin normaaleimmaksi tyypiksi.

Hanks, 63, oli yksi ensimmäisistä julkisuuden henkilöistä, joka kertoi saamastaan koronavirustartunnastaan julkisesti. Hanks sairasti taudin yhdessä vaimonsa Rita Wilsonin kanssa maaliskuussa. Wilson ja Hanks saivat tartunnan ollessaan Baz Luhrmannin ohjaaman elokuvan Elvis kuvauksissa Australiassa.

Hanks ja Wilson sairastivat viruksen kymmenessä päivässä. Parantumisensa jälkeen Hanks on lahjoittanut omaa vasta-aineita sisältävää plasmaansa auttaakseen muita tartunnan saaneita.