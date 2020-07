Unikkokuoseistaan ja tasaraidoistaan tunnettu Marimekko on joutunut osaksi viiden vuoden takaista selkkausta, jossa japanilaismerkki Uniqlolta vaaditaan liki viiden miljoonan euron korvauksia.

Suomalainen kansalaisjärjestö Eettisen kaupan puolesta ry eli Eetti julkaisi maanantaina kannanoton, jossa se penää Marimekolta toimenpiteitä koskien yrityksen yhteistyötä japanilaisen vaatemerkki Uniqlon kanssa. Kannanotto oli otsikoitu yksinkertaisesti:

”Marimekko, pysykää hyvien puolella”.

Tarkoituksena on saada suomalaisyritys käyttämään vaikutusvaltaansa, jotta Uniqlo maksaisi konkurssiin menneen tehtaan työntekijöiden korvaukset.

Kannanoton lisäksi kansalaisjärjestö julkaisi myös Instagramissa videon aiheesta.

Videon yhteydessä katsojia pyritään jakamaan video tai kuva itsestään Marimekon vaatteesta ja kysymään Marimekolta, mitä he aikovat tehdä. Yhdistyksen julkaisu on tavoittanut tähän mennessä yli 37 000 katsojaa.

Myös Marimekko kommentoi videota, kehottaen käyttäjiä kohdistamaan yhteydenottonsa Uniqlolle.

”Rehtiys kaikkia ja kaikkea kohtaan on yksi perusarvoistamme Marimekossa. Vastuullisuusasiat ovat meille erittäin tärkeitä, myös valitessamme yhteistyökumppaneitamme. Saadaksesi lisätietoja Uniqloon liittyvistä aiheista, pyydämme olemaan ystävällisesti yhteydessä heihin”, Marimekosta kirjoitettiin.

Mistä on kyse?

Vuonna 2015 Uniqlo keskeytti tilauksensa indonesialaiselta Jaba Garmindon tehtaalta. Kaksi kuukautta myöhemmin Jaba Garmindo meni konkurssiin.

Yön aikana suljetun tehtaan työntekijät eivät tienneet tehtaan olevan ongelmissa, eivätkä täten kyenneet varautumaan tilanteeseen. Sulkemisen jälkeen entiset työntekijät eivät saaneet lainmukaisia erokorvauksiaan.

Tehtaan 2000 työntekijää on vaatinut Uniqloa maksamaan korvaukset tehtaan puolesta. Indonesian lainsäädännön mukaan työntekijöille on maksamatta vajaan viiden miljoonan euron korvaukset. Clean Clothes Campaign -sivuston mukaan aihe on ajankohtainen etenkin siksi, että koronaviruspandemia on vaikuttanut kyseisten työntekijöiden elinkeinoon.

Vastaavia tapauksia on ollut aikaisemminkin. Esimerkiksi urheilujätti Nike ja ruotsalaisketju H&M ovat molemmat maksaneet tehtaiden työntekijöille korvauksia jälkikäteen.

Miksi Marimekolta pyydetään toimenpiteitä?

Suomalaisyritys on tehnyt ensimmäistä kertaa yhteistyötä Uniqlon kanssa jo vuonna 2018. Myyntiin tuli erikoiserä vaatteita, Helsingin Sanomat kirjoitti.

”Uniqlo oli laajemmalle kohdeyleisölle suunnattu yhteistyö”, Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko sanoi kaksi vuotta sitten.

Tänä vuonna yritys teki yhteismalliston, joka sisältää edullisempaan hintaan myytäviä tuotteita Marimekon tutuilla kuoseilla.

Eetti perustelee Marimekon roolia tilanteessa sillä, että Uniqlon yhteistyökumppanit ovat työntekijöiden viimeinen oljenkorsi saada ansaitsemansa korvaukset.

Aikaisemmin mainitun videon kommenteissa ja jaoissa on huomautettu Marimekon vastuullisuudesta.

Otimme yhteyttä Marimekkoon.

Viestintäjohtaja Asta Halme painottaa yrityksen valitsevan yhteistyökumppaninsa huolellisesti.

”Meille on tärkeää, että yhteistyökumppanimme jakavat arvomaailmamme. Vastuullisuusasiat ovat meille erittäin tärkeitä, myös valitessamme yhteistyökumppaneitamme. Rehtiys kaikkia ja kaikkea kohtaan on yksi perusarvoistamme”, Halme kertoo.

Uniqlon viiden vuoden takaista tehdastapausta Marimekolta ei haluta kommentoida, koska yritys ei ole itse ollut osana tapausta.

Halme kehottaa olemaan suoraan yhteyksissä Uniqloon. Sen omistaa yritys Fast Retailing.

Aldo Liguori, Fast Retailingon kansainvälinen pr-päällikkö kertoo, että yritys on sitoutunut turvaamaan työntekijöidensä oikeudet ja varmistamaan hyvät olosuhteet kaikilla valmistuskumppaneillaan.

”Pyrimme aktiivisesti etsimään ratkaisuja työntekijöiden kohtaamiin ongelmiin Aasiassa, jossa sosiaaliturvaverkko on toisinaan riittämätön. Tähän sisältyy pyrkimyksiä vähentää työttömyyden riskejä”.

Liguorin mukaan yhtiö on äskettäin tehnyt yhteistyötä YK:n kansainvälisen työjärjestön kanssa hankkeesta, jonka tarkoitus on edistää Aasian työntekijöiden sosiaalisen suojelun järjestelmiä ja tuoda parempia työympäristöjä työntekijöille yrityksen tuotantotukikohdissa.

Liguorin mukaan päätös sulkea tehdas oli perusteltua. Uniqlo-tuotemerkin tilaus tehtaalle alkoi vuonna 2012 ja päättyi vuonna 2014.

”Laatuongelmien ja toimitusviiveiden jälkeen kuulimme tehdasta alkuvuodesta 2014 tilanteen korjaamiseksi, mutta Jaba Garmindo ei kyennyt ratkaisemaan ongelmia. Siksi päätimme lopettaa liiketoiminnan Jaba Garmindon kanssa ja lopettaa sopimuksen lokakuuhun 2014 mennessä maksamalla maksut kaikista tilauksista, jotka päättyivät siihen mennessä, hyvissä ajoin”.

Fast Retailing tai Uniqlo eivät ole aikeissa maksaa korvauksia tehtaan työntekijöille.

”Vaikka tunnemme empatiaa niitä työntekijöitä kohtaan, joihin tapahtunut vaikuttaa, Fast Retailingilla ei ole asiaan liittyviä oikeudellisia velvoitteita, mukaan lukien velvollisuutta korvata Jaba Garmindon tehtaan työntekijöiden korvaukset.”

Eetin tarkoituksena on edistää vastuullista yritystoimintaa ja kauppapolitiikkaa. Se on jäsenjärjestö Reilu kauppa ry:ssä, joka kampanjoinnin, vaikuttamistyön ja kouluttamisen ohella myöntää tuotteille sertifikaatteja vastuullisesta tuotannosta. Sertifikaatin laatukriteerit täyttäneen tuotteen tunnistaa kaupassa nimikkeestä ”reilun kaupan tuote”.

Tänä vuonna Eetti on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi Lidlin lenkkareiden ja Prisman Antti Tapani -vaatemalliston vastuullisuuteen.