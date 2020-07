Suloinen vauva on yksi ratkaisijoista, kun katsojia revitään uusiin palveluihin.

Viihdejätti Disney aloitti marraskuussa viidessä maassa oman suoratoistonsa. Houkuttelijaksi Disney+ julkaisi The Mandalorianin. Star Wars-sarja sai paljon huomiota sen vastustamattoman suloisella hahmolla, vauva-Yodalla.

Minua sinä katsot, voisi jedivauva sanoa katsojille myös pohjoisessa.

The Mandalorian on ensimmäinen Tähtien sodan maailmaan sijoittuva näytelty tv-sarja.

Viime viikolla viihdejätti Disney tiedotti, että sen suoratoistopalvelu Disney+ aloittaa toimintansa Suomessa 15. syyskuuta. Keväällä se kertoi ylittäneensä maailmanlaajuisesti 50 miljoonan tilaajan rajan viidessä kuukaudessa. Alkuvuonna isoimmalla kilpailijalla Netflixillä oli yli 180 miljoonaa tilaajaa.

Vaikutukset näkyvät jo. Disney on poistanut suoratoistopalvelu Netflixistä omat ja omistamiensa tuotantoyhtiöiden sisällöt, kuten Marvel-sarjan Jessica Jones ja Disney lastenelokuvan Frozen.

Suosittujen sarjojen yksinoikeudella esittäminen on yksi suoratoistopalveluiden tämän hetken suurimmista kisavalteista.

Netflixin valikoima tulee kapenemaan entisestään, kun yhä useammat kansainväliset televisio- ja tuotantoyhtiöt suunnittelevat suoratoistopalveluiden perustamista. Yhdysvalloissa Netflix menettää Konttorin parin vuoden päästä ja joutui maksamaan Frendeistä sata miljoonaa dollaria vuodessa.

Se on iso summa kymmenkautisesta komediasta, joka päättyi jo vuonna 2004.

Samalla Netflix kiihdyttää omaa tuotantovuosibudjettiaan 15 miljardista eurosta lähemmäs Disneyn 26 miljardin sisältöbudjettia.

Elisa Viihteen alkuperäissarja Ivalo on yksi suoratoistopalvelun vetonauloista.

Toinen viime viikolla suoratoistopalveluiden tulevaisuutta ravistellut uutinen oli suoratoistopalvelu Elisa Viihde Aitio yhdistyminen Viaplay TV & Movie:n kanssa.

Elisa Viihde Viaplay aloittaa syksyllä. Samalla Elisa Viihteen kautta on jo päässyt katsomaan kansainvälisen sisältöhaastajan Amazon Prime Videon sarjoja.

Digital Media Finlandin konsultti Tommi Rissanen arvioi, että tulevaisuudessa kotimaiset suoratoistopalvelut yrittävät yhteistyösopimuksilla pärjätä kansainvälisten jättien kanssa.

”On väistämätöntä, etteivät ihmisten rahat riitä kaikkiin palveluihin. Harva tilaa viittä suoratoistopalvelua”, Rissanen sanoo.

Suoratoistot veloittavat käyttäjiltään kuukaudesta keskimäärin kymmenisen euroa.

Rissasen mukaan Netflixin vaikutus näkyy jo Suomen suoratoistopalveluissa. Ne ovat alkaneet tuottaa alkuperäissarjojaan, joita esittävät palveluissaan yksinoikeudella. Yleisradio on kehystänyt esimerkiksi draamakomediat Aikuiset ja Modernit miehet tekstillä Yle alkuperäissarja.

Keväällä 2019 ilmestynyt draamakomedia Aikuiset on yksi Yle Areenan vetonauloista.

Suomi on harvinainen maa siinä, että katsotuin suoratoistosovellus on osa julkista palvelua.

Yle Areena on tilaamansa Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan Suomen suosituin suoratoistopalvelu. Se tavoitti noin 2,6 miljoonaa nettiselainta viikossa vuonna 2019. Uutiset on sen hittiohjelma.

Tutkimuksen mukaan Netflix on ollut alle 45-vuotiaiden suomalaisten osalta suosituin suoratoistopalvelu keväästä 2018 lähtien. Tarkkoja lukuja Netflix ei anna.

Ruutu-palvelu kertoo, että sillä on 600 000 viikkokäyttäjää. C More ja Elisa Viihde eivät luovuta lukujaan ulkopuolisille.

Ylen mediapäällikkö Petri Jauhiaisen mukaan Yle Areenan etuna on ollut, että se on vakiinnattunut asemaansa jo vuodesta 2007. Jauhiainen puhuu kilpailun kiristymisestä, vaikka Yle ei kisaa tilaajien rahoista.

”Me olemme olleet esimerkiksi lastenohjelmissa vahva toimija. Disney+ on osoittautunut Euroopassa kovaksi kilpailijaksi.”

Yodan vauvaversiota lähtevät haastamaan ainakin ex-teinitähti Kanadasta ja vanha frendi Chandler.

Kilpailu hittisarjojen oikeuksista on kovaa. HBO tiedotti talvella tekevänsä Frendeistä yhden erikoisjakson.

Yksi Suomeen tuleva suoratoistaja voi olla Youtube, joka on tuottanut Original-sisältöä, kuten laulaja Justin Bieberistä kertovan dokumenttisarjan. Videopalvelun viestinnästä vastataan kuitenkin Nyt-liitteelle sähköpostitse, ettei Youtube ole suoratoistopalvelu perinteisessä mielessä. Se keskittyy edelleen käyttäjien tekemään sisältöön.

Toukokuussa Yhdysvalloissa julkaistiin HBO:n uudistunut suoratoistopalvelu HBO Max. Palvelun on määrä saapua myös Eurooppaan vuonna 2021.

Vetonaulaksi HBO Max kaavailee rohkeaa avausta. Helmikuussa se tiedotti tekevänsä “yhden käsikirjoittamattoman erikoisjakson” Frendeistä. Paluusta tiedotettiin päänäyttelijöiden Instagram-tileillä, mutta on jäänyt epäselväksi, onko erikoisjakso vain muistelua frendien kesken Central Perkin lavasteissa.

Kolmen tuotantokauden verran ilmestynyt Stranger Things on yksi Netflixin suosituimmista alkuperäissarjoista. Sarjan neljäs tuotantokausi on tekeillä.

Netflix pesee edelleen vastustajansa algoritmillaan. Se seuraa tarkasti käyttäjiensä katselumieltymyksiä ja tekee datan pohjalta lisää koukuttavaa sisältöä.

Datalta kysytään varmasti: millä keinoilla Frendit tehdään uudelleen.

Kokosimme yhteen Suomessa toimivien suoratoistopalveluiden hinnat, keskeiset sisällöt ja vetonaulat.

C More

Hinta

C More 12,95e/kk, C More Sport 24,95e/kk ja C More Total 29,95e/kk

Mihin keskittyy

Sarjat ja elokuvat, lastenohjelmat ja MTV3:n, Subin ja AVA:n ohjelmia. Sport-paketissa urheilusarjoja kuten F1-kilpailut, MM-kiekko ja Mestarien Liiga. C Moren toiminta alkoi Suomessa vuonna 2017.

Vetonauloja

MTV3:n Salatut Elämät, Ex-onnelliset, Onnela, Roba, kilpaurheilusarjat, Ulkomaalaista suosittua tuotantoa ovat Younger, Love Life sekä Transplant. Esittää myös Hayuin sarjoja – kuten Keeping Up with the Kardashians ja Beverly Hillsin täydelliset naiset.

Yle Areena

Hinta

Yle-vero (enimmillään 163 euroa vuodessa eli 13,6 e/kk)

Mihin keskittyy

Radio- ja televisio-ohjelmia ja suoria lähetyksiä esimerkiksi urheilusta. Kotimaisia ja ulkomaalaisia sarjoja, realityä, dokumentteja ja elokuvia. Yle Areenan toiminta alkoi Suomessa vuonna 2007.

Vetonauloja

Karppi, Paratiisi, Au pairit Uudessa-Seelannissa, Normaaleja ihmisiä, Modernit miehet, Ryhmä Hau, Muumilaakso, Logged in ja Le bureau, vakoojaverkosto.

Ruutu+

Hinta

Ruutu+ 9,95 e/kk, Ruutu+ ja Viasat World +4,00 e/kk, Ruutu+ ja Paramount+ +6,00 e/kk

Mihin keskittyy

Nelosen Median televisio- ja radio-ohjelmia sekä urheilua, dokumentteja, Lasten Ruutu sekä ulkomaisia sarjoja ja elokuvia. Ruutu -palvelu perustettiin vuonna 2007. Maksullinen puoli eli Ruutu+ aloitti jääkiekon Liiga -oikeuksien myötä vuonna 2013.

Vetonauloja

Kotimainen viihde kuten Syke, Big Brother Suomi ja Temptation Island Suomi. Myös kotimainen urheilu kuten Superpesis tai Veikkausliiga.

Elisa Viihde Viaplay

Hinta

Aitio ja Viaplay yhteishintaan 12,99 e/kk ja Viaplay Total ja Aitio 34,99 e/kk

Mihin keskittyy

Viaplayn uutuuselokuvat, sarjat ja lastenohjelmat sekä Elisa Viihde Aition kotimaiset sarjat. Viaplay Total tarjoaa urheilua. Elisa Viihde Aitio ja Viaplay yhdistyvät syksyllä 2020.

Vetonauloja

Elisa Viihde alkuperäissarjat, kuten Downshiftaajat, Ivalo ja Sipoon herttua, muut sarjat kuten Serranon perhe ja The Good Doctor sekä kotimaiset elokuvat, kuten Risto Räppääjä -elokuvat, Juice, Vares 9 – sheriffi ja Hölmö nuori sydän.

Netflix

Perushinta 7,99 e/kk (yksi laite), Tupla 11,99 e/kk (kaksi laitetta samanaikaisesti) ja Perhe 15,99 e/kk (neljä laitetta samanaikaisesti)

Mihin keskittyy

Sarjat ja elokuvat. Nykään runsaasti omaa tuotantoa. Netflix aloitti Suomessa vuonna 2012.

Vetonauloja

Lucifer, Stranger Things, Unsolved mysteries, Rahapaja, 13 Reasons Why, Pose, The Witcher – Noituri, Dead to Me, Dark, Unorthodox, Black Mirror, Orange Is the New Black, Studio Ghiblin anime-elokuvat ja Eurovision Song Sontest: The Story of Fire Saga.

Mubi

Hinta

9,99 e/kk tai 95,88 euroa vuodessa

Mihin keskittyy

Palvelu keskittyy tarjoamaan elokuvia, joita harvemmin löytyy muista palveluista, kuten kulttiklassikoita sekä arthouse- ja indie-elokuvia.

Vetonauloja

Palvelun vetonaulana toimii juurikin sen vaihtuvat sisällöt. Palveluun julkaistaan uusi elokuva joka päivä ja sisällöt vaihtuvat tiheään. Palvelusta löytää hittielokuvia Cannesin filmifestareilta kuin ohjaaja Alfred Hitchcockin klassikoita.

Apple TV+

Hinta

5,99 e/kk tai Apple-laitteen ostajalle vuodeksi maksutta.

Mihin keskittyy

Apple Original -tuotannon sarjoja, elokuvia, dokumenttielokuvia ja lastenohjelmia. Ensimmäiset Apple Original -sisällöt tulivat saaville marraskuussa 2019.

Vetonauloja

The Morning Show, SEE, For All Mankind, Servant, Oprah’s Book Club ja Dickinson.

Blockbuster

Hinta

Ei kuukausimaksua. Käyttäjä vuokraa tai ostaa haluamansa sisällön. Vuokrattavien elokuvien hinnat vaihtelevat 0,90–4,90 euron välillä.

Mihin keskittyy

Kotimaiset ja ulkomaiset elokuvat ja sarjat sekä lastenelokuvat. Blockbuster saapui Suomeen vuonna 2017.

Vetonauloja

Uutuuselokuvat kuten The Grudge, Gretel & Hansel, Knives Out, Le Mans 66 ja Nuoren naisen muotokuva.

Disney+

Hinta

6,99 e/kk tai 69,99 euroa vuodessa

Mihin keskittyy

Disneyn, Pixarin, Marvelin, Star Wars -sarjan ja National Geographicin tuotannot. Perheystävällistä sisältöä elokuvien ja tv-sarjojen muodossa. Aloittaa toiminnan Suomessa 15. syyskuuta. Tulevaisuudessa tuo markkinoille myös suoratoistopalvelu Hulun.

Vetonauloja

The Mandalorian, High School Musical -sarja, Disneyn ja Pixarin klassikkoelokuvat, Marvel-elokuvat, Tähtien sota -elokuvat ja Simpsonit.

Dplay

Hinta

Maksuton. Tarjolla myös maksullinen versio, jonka hinta on 3,95 euroa kuukaudessa. Maksullinen versio tarjoaa sisältöjä ilman mainoksia.

Mihin keskittyy

Discoveryn kanavien sisällöt. Tarjolla on myös ohjelmia TV5:n, Kutosen, Friin, Discovery Channelin, Animal Planetin, Investigation Discoveryn ja Discovery Sciencen kanavilta.

Vetonaulat

Ex on the beach, 90 päivää morsiamena, Fitnesspäiväkirja 2020 ja Rillit huurussa.

HBO Nordic

Hinta

10,95 e/kk

Mihin keskittyy

HBO:n sarjat ja elokuvat. Tarjolla on myös lapsille suunnattua sisältöä Toonix Kids -palvelussa.

Vetonaulat

Handmaid’s Tale, Game of Thrones, Westworld, Vikings, The Great, The Act, Big Little Lies ja HBO:n klassikot, kuten The Sopranos, Sinkkuelämää ja The Office.

SF Kids

Hinta

6,90 e/kk

Mihin keskittyy

Lastenelokuvat ja tv-sarjat.

Vetonaulat

Pipsa possu, Palomies Sami ja Peppi Pitkätossu. Tarjolla on myös esimerkiksi Late Lammas, Tuomas-veturi ja Olipa kerran.

Ruutu-palvelun Nelonen ja Nyt-liite kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.