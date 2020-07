DTM lopetti toimintansa Mannerheimintiellä, Helsingin Sanomat kertoi viime viikolla.

Seksuaalivähemmistöille suunnattu yökerho kiisteli melusta vuonna 2018 avautuneen luksushotelli St. Georgen kanssa. Gay-yökerho toimi tiloissaan vuodesta 2012.

DTM oli koronaviruksen takia suljettuna maaliskuusta, ja ravintolassa tehtiin tutkimuksia melun vähentämiseksi.

Ongelmaksi osoittautunut Puumabaari oli kakkostila, jossa tunnelma pidettiin jatkuvasti pirteänä. Siellä soivat euroviisut, Kaija Koo ja muut kotimaiset suosikit. Kappaleet eivät innostaneet hotelliasiakkaita kolmessa huoneessa seinän takana.

Puumabaarista kantautunutta musiikkia ei pystytty tilkitsemään.

”Ei sitä saatu ratkaistua, bassotaajuudet ovat niin vaikeita”, Miikka Vallinheimo sanoo.

”DJ Miikka” Vallinheimo on työskentellyt DTM:ssa parikymmentä vuotta. Vallinheimo on ollut vastuussa valo- ja äänitekniikasta sekä dj-vuorojen pyörityksestä kolmessa eri paikassa sijainneessa DTM:ssä jo vuodesta 2003. Ensimmäinen Don't Tell Mama aukesi Annankadulla vuonna 1992.

Mister Gay Finland valittiin Mannerheimintien DTM:ssä vuonna 2016.

Melunpoistoa vauhditti Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston määräämä 25 000 euron uhkasakko. DTM:n työntekijät siirsivät kaiuttimia ja mittailivat ääntä asiantuntijoiden kanssa. Loppupäätelmä oli turhauttava. Taatakseen hotelliasiakkaiden unen Puumabaari pitäisi kelluttaa eli rakentaa huone huoneen sisään. Se olisi liian kallista.

Kun DTM aloitti Mannerheimintiellä vuonna 2012, toiveena oli päästä eroon meluongelmista. Klubin naapuritilat eivät olleet ennen St. George -hotellia yöpymiskäytössä, joten ravintolan äänet eivät aiheuttaneet häiriötä.

Aiemman Iso-Roobertinkadun tilan lähellä oli muutamia asuntoja, joista tuli valituksia. Siellä klubin henkilökunta harjaantui melunhallintaan, kun esimerkiksi ääniseiniä asennettiin.

Aiemmin DTM sijaitsi Iso-Roobertinkadulla. Kuvassa juhlitaan vuonna 2010.

Puumabaarin äänentasoa olisi kuitenkin pitänyt laskea niin alas, että juhlatila olisi menettänyt merkityksensä.

Eikä kaiuttimien desibelirajoilla ole merkitystä, kun 250 ihmistä laulaa yhdessä Tinakenkätyttöä, Vallinheimo sanoo ja naurahtaa.

”Ihmiset sanovat, että eikö voi soittaa musaa hiljempaa. Ei voi, kun ihmiset pitävät sen verran melua.”

DTM:n rytmi eteni viime ajat rennosta tiiviiseen. Iltakymmeneltä ovien avauduttua dj soitti laulupainotteista fiilismusiikkia, jonka tahtiin oli hyvä juoda olutta. Yhden maissa väkeä kannatti houkutella tanssilattialla muutamalla tunnetummalla hitillä. Kello neljää kohden musiikin tempo ja tunnelma etenivät kohti teknoa.

Annetaan soida vielä yhden kerran. DJ:t Miikka ja TNE listasivat Nyt-liitteen pyynnöstä Mannerheimintien DTM:n viimeisten aikojen kovimmat hitit.

Näihin kappaleisiin loppui Suomen kuuluisimman homoklubin tarina, ainakin hetkeksi.

Delia Renee: You're Gonna Want Me Back (Joey Negro Disco Blend)

Nyt juhlitaan taas kuin Studio 54:ssä. Viime vuosina diskosoundi noussut homokulttuurissa, kun esimerkiksi Glitterbox-juhlista on tullut suuri kansainvälinen ilmiö. Myös DTM:ssä järjestettiin ennen koronaa diskobileitä.

Yhdysvaltalaislaulaja Delia Reneén kappale on julkaistu alun perin vuonna 1981, mutta house-dj Joey Negro on miksannut uudelleen biisin ”diskomaisesti” vuonna 2019. Se tanssittaa hyvin, Vallinheimo sanoo.

”Me house-dj:t tykätään soittaa hyvää diskoa, koska house lähtenyt siitä. On kiva, kun on iloa.”

Dua Lipa: Don’t Start Now

Voimaannu ja jatka elämääsi! Ylistetty brittilaulaja Dua Lipa on kertonut hittinsä saavan energiansa näistä samoista teemoista kuin kaikki parhaat tanssilattiahitit. Vuonna 2019 julkaistu Don’t Start Now on tyylilajiltaan pehmeästi heiluttavaa nu-discoa.

Kappale on kuulunut erityisesti Puumabaarissa, mutta myös housekeskeinen Miikka Vallinheimo on soittanut remix-versiota pääsalissa.

”Toimii varmasti kuin häkä”, dj sanoo.

”Jos poppia joutuu soittamaan, tätä soittaa mielellään.”

The Jungle Giants: Heavy Hearted (Gerd Janson 3AM Remix)

Australialaisen indiepopbändi The Jungle Giantsin vuoden 2019 hitti muuttuu dj Gerd Jansonin remixissä alkuperäistä suoraviivaisemmaksi tanssikappaleeksi. Poplauluosuudet tekevät housesta houkuttelevaa.

”Tämä uppoaa laajaalla skaalalla myös helpomman musiikin ystäville. On toiminut lauantaisin prime timessa”, Vallinheimo sanoo.

Storken: Lille Vals

Ruotsalaisen vuoden 2019 pikkuhitin voi laittaa soimaan Heavy Heartedin jälkeen.

”Iloinen ja iso melodiakoukku kulkee läpi biisin. Se säväyttää, kun sen kuulee ensimmäistä kertaa. Se on magee”, Vallinheimo sanoo.

Goom Gum: Open Your Mind

Venäläisen tuottajaduon vuoden 2019 kappale on housea, mutta ”aiempaa teknompi loppuillan menobiisi”, Vallinheimo määrittelee. Open Your Mindin on voinut soittaa, kun pikkutunneilla juhlijat on jo lämmitelty tanssimaan.

DTM:n katoaminen on osa keskustassa tapahtuvaa liiketilojen muutosta, kun yöpymistilat lisääntyvät ja iltamusiikkipaikat katoavat. Helsingin Sanomat kirjoitti yöelämän muutoksista tammikuussa jutussa Hyvää yötä, Helsinki.

Kaupungin kanta on ollut, että keskusta ei saa näivettyä hotellien ehdoilla. Hiljaisuuden vaatijat ovat tähän asti voittaneet lähes kaikki kiistat yöelämän järjestäjien kanssa.

Uusi DTM on kyllä suunnitteilla. Ääniteknikko Vallinheimo toivoo, että tila olisi hallimainen. Siihen olisi helppo rakentaa, toisin kuin viimeisimpään sokkeloon.

Entä millainen tunnelma voisi olla uudessa gay-klubissa?

Dj on tässäkin paras asiantuntija. Antti “Mr.A” Eho on järjestänyt DTM:ssä Rebels-klubia, jossa hän on suosinut ”tummanpuhuvaa housea ja dramaattisia vokaaleita”.

”Toivon, että uuden klubin lokaation myötä satunnaiset turistit sekä HLBTIQ-yhteisöön kuulumattomat ei-liittolaiset vihdoin ymmärtävät, että on elintärkeää, että Helsingissä on edes yksi pieni tasku, missä me marginaaliin kuuluvat voidaan juhlia rauhassa, ilman katseita, turvallisesti ja yhdessä”, Mr.A sanoo.

Musiikki jää ainakin pystyyn. Onhan tätä nyt soitettu, mutta voisi silti vielä kerran kuunnella Tinakenkätytön.