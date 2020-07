Clancy Gilroy pitää Midnight Gospel -nimistä podcastia, jota hän lähettää avaruuteen. Gilroyn podcastilla on yksi kuuntelija.

”Kiitos, että aktivoitte minut isäntä. Mihin simulaatiomaailmaan aiotte tänään mennä?”

Violettihattuinen hahmo katsoo näyttöä, jossa on vaaleansinisten planeettojen kuvia. Osa niistä on peitetty punaisella rastilla. Hahmo hymähtää ja klikkaa yhtä planeetoista.

”Maa 1-9432. Helposti vältettävän operaattorivirheen takia kaikki tämän Maan elävät olennot ovat tuhoutuneet”, kone selostaa ja poistaa maan järjestelmästä.

Vaaleanpunainen hahmo valitsee itselleen avatarin, laittaa päänsä naisen sukupuolielintä muistuttavan esineen sisään ja siirtyy tulipallon sisällä kohti uutta planeettaa.

Tästä lähtee käyntiin Midnight Gospel -animaatiosarja, joka kertoo avaruudessa podcastia pitävästä Clancy Gilroysta.

Clancy elää The Chromatic Ribbon -nimisessä ulottuvuudessa, josta hän matkaa parhaat päivänsä nähneellä simulaattorilla uusiin ulottuvuuksiin haastattelemaan eri hahmoja Midnight Gospel -podcastiinsa. Heti sarjan alussa ilmenee, että Clancy-hahmon simulaattoria ei ole huollettu asianmukaisesti, joten sen luomien luomien planeettojen elämä on luhistumaisillaan.

Mistä on siis kyse?

Animaatiossa esiintyvät eri ulottuvuuksissa tapahtuvat haastattelut on johdettu koomikko Duncan Trussellin The Duncan Trussell Family Hour -podcastista. Trussell on sarjan toinen luoja sekä Clancy-hahmon ääni.

Stand-up-koomikkona kiertänyt Trussell on käsikirjoittanut muun muassa Stupidface ja Galaxy Cabin -komediasarjoja, mutta ennen kaikkea hänet tunnetaan podcastistaan.

Podcastin haastatteluista on leikattu osia puolen tunnin jaksoihin, joten keskustelut vaikuttavat lähes saumattomilta. Sarjaa varten on myös tehty uusia äänityksiä.

Jos tässä vaiheessa sarjan idea ja kulku tuntuu selkeältä, on aika kiinnittää turvavyö. Käänteet eivät lopu tähän.

Ensimmäisessä jaksossa nimittäin käsitellään meditaatiota ja huumausaineiden käyttöä yhdessä medialääkäri Drew Pinskyn kanssa. Pinsky esitellään jaksossa zombiepidemiasta selviytyvän maan presidenttinä. Pinsky on vieraillut Trussellin podcastissa kolme kertaa.

Jaksossa maahan iskeytyvä Clancy-hahmo osuu suoraan presidenttiin, pahoittelee ja pyytää haastattelua. Tämän jälkeen aloitetaan keskustelu kannabiksen laillistamisen puolesta järjestetystä mielenosoituksesta, koska presidentti ei ole kiinnostunut puhumaan zombeista.

Kaksikko selviytyy kerta toisensa jälkeen zombien kynsistä, ja jatkaa samaan aikaan soljuvasti keskusteluaan. Sen aikana Clancy esimerkiksi kertoo vuosien takaisesta tilanteesta, jossa hän melkein sai diatsepaamin yliannostuksen.

Sarjan parasta antia on se, ettei se kauhistele. Edellä mainittu yliannostus käsitellään tarvittavalla vakavuudella, mutta kuitenkin kevyesti. Osana isompaa kokonaisuutta.

Sarjan ominaispiirteisiin kuuluu hyväntahtoinen, suorastaan pulppuava nauru keskustelujen lomassa. Nimi on osattu valita osuvasti. Midnight Gospel tarkoittaa keskiyön evankeliumia tai hyviä uutisia. Vaikka sarjan aiheet ovat kompleksisia, sen ytimessä on toivo.

Sarjan toinen päätekijä Pendleton Ward on luonut myös animaatiosarja Adventure Timen. Kuvasto on samankaltaista, vaikkakin Adventure Time on huomattavasti kevyempää katsottavaa.

Midnight Gospelissa on kaksi selkää omaa ulottuvuuttaan – kuva ja ääni. Ilman ääntä jakso on surrealistinen matka zombien keskellä. Ilman kuvaa se on vain podcast, jota ilman grafiikkaa ei mitenkään osaisi yhdistää Midnight Gospelin ympäristöön. Podcast ja tarina yhdistyvät erityisesti niinä hämmentävinä hetkinä, joina haastateltava kutsuu Clancya yllättäen Duncaniksi.

Erikoisen yhdistelmän idea on peräisin Wardilta.

Podcastia fanittanut animaattori oli saanut idean sarjasta, jossa Indiana Jones -elokuvien diologi korvattaisiin Trussellin podcastin dialogilla. Ajatuksena oli yhdistää seikkailutarina raskaaseen podcast-keskusteluun. Presidentin (Drew Pinsky) mietteitä ja hieman zombiepidemiaa sivuava jakso oli myös sarjan pilotti.

Kesti seitsemän vuotta ennen kuin ideasta muuttui pilotiksi ja kokonaiseksi sarjaksi. Midnight Gospel ilmestyi Netflixiin ilman sen suurempaa markkinointia 20. huhtikuuta. Päivämäärä tunnetaan epävirallisena, kansainvälisenä kannabispäivänä.

Koska Midnight Gospelin keskustelut on poimittu suoraan Trussellin podcastista, on hankala ohittaa faktaa, että sarjan ensimmäisen kauden viimeisessä jaksossa keskustelemassa on Trussellin äiti, kirjailija Deneen Fendig, joka kuoli rintasyöpään vuonna 2013.

Jakson keskustelut on poimittu kahdesta eri keskustelusta, joista jälkimmäinen on äänitetty vain kaksi viikkoa ennen Fendigin kuolemaa. Animaation jaksossa käsitellään kuolemaa ja sen hyväksymistä. Sen olennaisimpia kysymyksiä on, miten läheisen menettämisestä voi selviytyä ja miten kuoleman kanssa voi olla sinut.

”Ihmiset pyrkivät sulkemaan pois pohdinnan omasta kuolemastaan ja rakkaidensa kuolemasta. Se avaa sydämen. Iskee sen auki. Olemme sulkeneet sydämemme suojautuaksemme tuskalta”, Fending sanoo ja haihtuu samaan aikaan yhdessä Clancyn kanssa myrkynvihreäksi muunnelmaksi itsestään.

Sarjan ensimmäinen tuotantokausi sisältää kahdeksan eri jaksoa, joissa jokaisessa on oma kantava teemansa, sekä seikkailunsa. Toistaiseksi ei ole tiedossa, saako sarja jatkoa. Trussellin podcastia on tähän mennessä ilmestynyt 389 jaksoa, joten materiaalia zombiretkiin riittää.