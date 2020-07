”En oleta, että minulle annetaan anteeksi. Olen täällä vain pyytämässä anteeksi”, yhdysvaltalainen tubettaja Logan Paul aloittaa Twitteriin tammikuussa 2018 julkaisemansa videon.

Pari päivää aiemmin Paul oli julkaissut Youtube-kanavallaan videon Aokigahara-metsässä Japanissa Fuji-vuoren lähellä. Video on otsikoitu: ”Löysimme ruumiin japanilaisesta itsemurhametsästä…”.

Pian videon julkaisun jälkeen Paul alkoi saada todella voimakasta arvostelua videosta, sen tyylistä ja kuolleen ihmisen näyttämisestä videolla. Myös Nyt-liite uutisoi tapauksesta.

Tubettaja poisti videon ja julkaisi kirjallisen anteeksipyynnön Twitterissä. Kun se koettiin riittämättömänä, Paul julkaisi myös pahoitteluvideon.

Kyseessä saattaa olla yksi viime vuosien tunnetuimmista anteeksipyynnöistä.

”Minun ei olisi koskaan pitänyt julkaista videota. Minun olisi pitänyt sulkea kamerat ja lopettaa nauhoittaminen. On monia asioita, joita minun olisi pitänyt tehdä toisin, mutta en tehnyt”, Paul toteaa videolla lasittunein silmin.

Julkkisten anteeksipyynnöistä on tullut niin arkipäiväisiä, että sanomalehti The New York Postin julkkisjuorusivusto Page Six on luonut niille oman aihetunnisteen Celebrity Apologies.

Aihetunnisteen alle sivusto on kerännyt noin 60 anteeksipyyntöuutista, joista vanhin on marraskuulta 2015. Erilaisten pahoittelujen ja puolustuspuheiden lista on komea. Isot ja pienet tähdet ovat yrittäneet jatkuvasti sammuttaa tulipaloja pelastaakseen uransa.

Julkkisten anteeksipyynnöt läpikäymällä jokainen voi opetella sopivat nöyryystaktiikat, joilla selviää oman elämän mokista. Perkasimme kaikki.

Vanhimmassa uutisessa laulaja Justin Bieber pyytää anteeksi, että oli ilkeä showpainija ja vapaaottelija Ronda Rouseyn siskolle, joka oli tullut pyytäämään artistilta allekirjoitusta.

Uutinen on otsikoitu vitsikkäästi: ”Onko liian myöhäistä pyytää anteeksi”, kuten kanadalaisartistin vuonna 2015 julkaistussa Sorry-kappaleessa kysytään.

”En muista, että näin olisi tapahtunut, mutta Ronda, olen pahoillani. Älä anna minulle turpaan”, Bieber kommentoi radiojuontaja Elvis Duranin ohjelmassa.

Viimeisimpänä anteeksipyyntöjen joukosta löytyy näyttelijä Lili Reinhartista heinäkuun alussa julkaistu uutinen. Siinä näyttelijä pahoittelee viime tiistaina Instagramissa julkaisemaansa paidatonta kuvaa, jossa hän vaati oikeutta poliisien kotietsinnässä kuolleelle Breonna Taylorille. Poliisien asuntoon tekemästä kotietsinnästä on uutisoinut aiemmin muun muassa New York Times.

”Nyt kun sivutissini on saanut huomionne, Breonna Taylorin murhaajat ovat edelleen vapaina. Vaadin oikeutta,” näyttelijä kirjoittaa sittemmin poistutettussa päivityksessään.

Kuvan koettiin olleen ajattelematon ja sopimaton. Myöhemmin näyttelijä pahoitteli postaustaan Twitterissä.

”Olen aina käyttänyt alustojani hyvään ja puhunut asioista, jotka ovat minulle tärkeitä. Pystyn myöntämään, kun teen virheen ja olen tehnyt virheen kuvatekstini kanssa. Tarkoitukseni ei ollut loukata ketään ja olen todella pahoillani niiden puolesta, joita se loukkasi”, näyttelijä kirjoittaa.

Aihetunnisteen alta löytyvistä uutisista neljätoista on tältä vuodelta. Uusimmissa anteeksipyynnöissä pahoitellaan erityisesti kahta seuraavaa: omaa rasistista käytöstä tai tunteetonta suhtautumista koronavirukseen.

Sivustolta löytyy myös kesäkuun alussa keskustelua herättänyt näyttelijä Lea Michelen anteeksipyyntö.

Glee-sarjasta tuttu näyttelijä julkaisi Twitterissä tekstin, jossa hän ilmaisee tukensa Black Lives Matter -liikkeelle. Kannanotto ei toiminut odotetusti. Se herätti Glee-kollega Samatha Ware kertomaan, kuinka Michele teki kuvauksista ”maanpäällisen helvetin”. Myös muut kollegat alkoivat puhua kielteisistä työskentelykokemuksistaan Michelen kanssa, kuten Nyt-liitekin uutisoi tapauksesta.

Julkkisten anteeksipyynnöissä joko pahoitellaan vuolaasti tai sitten omaa virhettä ei tiedosteta, mutta sitä pahoitellaan silti. Monissa tapauksissa kyse on molemmista.

Michelle julkaisi myöhemmin julkisen anteeksipyynnön Instagramissa. Siinä hän kertoo, ettei muista muille tekemiään ilkeyksiä, aivan kuten Justin Bieber vuonna 2015. Michelle kirjoittaa kuitenkin pyrkivänsä ”kasvamaan”.

”Olen kuunnellut kritiikkiä ja ottanut opikseni. Olen erittäin pahoillani, mutta tämä kokemus on tehnyt minusta paremman tulevaisuutta ajatellen.”

Toukokuussa juontaja ja koomikko Jimmy Fallon pyysi anteeksi, että esiintyi blackface-maskeerauksessa vuonna 2000 ilmestyneessä Saturday Night Live -sketsissä.

Twitterissä uudelleen julkaistu sketsi kasvoi yliyön someilmiöksi ja pian aihetunniste #JimmyFallonisoverparty eli Jimmy Fallon on ohi -juhlat keräsi paljon huomiota. Vuodesta 2014 asti omaa keskusteluohjelmaa vetänyt Fallon ryömi Twitteriin pyytämään sketsiä anteeksi.

”Tein hirveän virheen imitoida Chris Rockia blackface-kasvomeikissä. Siihen ei ole tekosyitä. Olen pahoillani tästä kiistatta loukkaavasta päätöksestä ja kiitän kaikkia, jotka pitivät minua siitä vastuussa.”

Myöhemmin juontaja pyysi sketsiä anteeksi myös keskusteluohjelmassaan kesäkuussa. Ohjelman avausjuonnossa hän kertoo, että useat neuvoivat häntä pysyttelemään kohusta hiljaa.

”Tajusin, että hiljaisuus on suurin rikos, johon minä ja muut valkoiset miehet syyllistymme. Meidän on sanottava jotain ja lopetettava sanomasta ”tämä ei ole ok” vain yhden päivän ajan Twitterissä.”

Autralialainen näyttelijä Rachel Griffithsiä syytettiin tunteettomuudesta sekä koronaviruspandemiaa että Black Lives Matter -liikettä kohtaan julkaisemalla kuvan kynsistään ja timanttisormuksesta.

”Turhamaista, tiedän. Amerikka palaa, ihmisiä kuolee, mutta silti tuntuu helpommalta seurata tätä, kun kynnet ovat kauniit.”

Kuten arvata saattaa, postaus johti vihaiseen palautevyöryyn. Näyttelijä julkaisi myöhemmin pitkän anteeksipyynnön, jossa totesi, että hänellä menee vielä kauan ymmärtää oma etuoikeutettu asemansa – ja jälleen kerran, kiitti kaikkia hänen laittamisestaan vastuuseen teoistaan.

Toisinaan pyydetään anteeksi myös äidin pakottamana, kuten räppäri Young Thug teki, kun oli kutsunut lentoyhtiötyöntekijöitä muurahaisiksi vuonna 2016.

Julkisuuden henkilöt joutuvat pahoittelemaan tekojaan usein, kuten Page Sixin anteeksipyynnöille omistettu aihetunniste todistaa. Suurin osa julkkiksista pyrkii sammuttamaan tulipaloja eli pahoittelee jo syntyneitä kohuja. Osa kuitenkin pyytää anteeksi omia tekojaan jo ennen kuin niistä valitettu.

Kriisiviestinnän ammattilainen Katleena Kortesuo kertoo HS:n vuonna 2018 jutussa haastattelussa, että suora pahoittelu on paikallaan silloin, kun todella on tullut töpeksittyä. Jos taas virhettä ei ole tapahtunut, anteeksipyyntö muodon vuoksi ei ole hyvä idea.

”Nykyään vaaditaan koko ajan julkisia pahoitteluja: anteeksi, anteeksi, sori siitä. Silloin anteeksipyyntö menettää merkityksensä”, Kortesuo kertoo artikkelissa.

Matelevista anteeksipyynnöistä koostuvien uutisten keskellä on yksi valopilkku. Vuonna 2017 julkaistussa uutisessa kerrotaan, että Jennifer Lawrence ei aio pyytää anteeksi hänestä julkaistua videota, jossa hän tanssii tanssitangolla australialaisessa yökerhossa.

”Kukaan ei halua internetiltä muistutusta siitä, että yritti tanssia strippitangolla. Oli yhden parhaista ystävistäni syntymäpäivät ja unohdin vainoharhaisuuteni hetkeksi ja pidin hauskaa. En aio pahoitella.”

”Sitä paitsi, en aio valehdella, mielestäni tanssimiseni oli melko hyvää”, Lawrence jatkaa.

Jennifer Lawrence, älä koskaan muutu!