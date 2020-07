Elämäpeli saa uusia tasoja, kun ihmiset alkavat urheilla ihmishahmojen ohjailulla.

Pelisarja The Simsistä on alkamassa tosi-tv-sarja The Sims Spark’d. Ohjelmassa kilpaillaan 100 000 dollarin arvoisesta palkinnosta.

The Sims on tänä vuonna 20 vuotta täyttänyt simulaatiolaatiopeli, jossa pelaajat luovat hahmonsa eli ”simit” esimerkiksi valitsemalla hahmoilleen ulkonäön ja luonteen.

”Ohjaa simiesi elämän ylä- ja alamäkiä ja katso, mitä tapahtuu, kun asetat heidät omasta elämästäsi tuttuihin tilanteisiin!” The Sims 4 -pelin kuvauksessa ohjeistetaan.

Hahmot asetetaan arkisiin tilanteisiin ja katsotaan, kuinka ne reagoivat. Pelaaja voi muun muassa hankkia simeilleen työpaikan, aloittaa harrastuksen tai perustaa perheen.

Pelifirma Electronic Artsin, urheilumedia Turner Sportsin ja pelimedia BuzzFeed Multiplayerin luoma tv-ohjelma yrittää muokata tästä arkisimulaatiosta e-urheilua.

Nelijaksoisessa tosi-tv-sarjassa 12 osallistujaa pelaa uusinta The Sims 4 -peliä, joka julkaistiin vuonna 2014. Sarjassa kilpalijoille annetaan erilaisia haasteita, joissa heidän täytyy rajallisessa ajassa luoda hahmoja, suorittaa rakennustehtäviä ja kehittää tarinoita pelin virtuaalimaailmassa. Ohjelman keskiössä on kilpailijoiden luovuus.

”Panokset ovat korkeat. Olen kauhuissani”, yksin sarjan kilpailijoista sanoo trailerilla.

Traileri alkaa vauhdikkaasti. Juontaja luettelee erilaisia haasteita. Kilpailijat pelaavat tietokoneiden ääressä keskittyneesti ja tuulettavat onnistuessaan tehtävissä. Trailerin puolivälissä iloinen tunnelma ja musiikki muuttuvat synkemmiksi.

”Tarina kertoo perheestä, jota edes kuolema ei voi erottaa”, ryhmä esittelee peliin luomaansa tarinaa tuomaristolle.

Sarja selvästi noudattaa yhdysvaltalaisen realityn lakeja. Kevyitä aiheita tehostetaan sydäntäraastavilla perhetragedioilla ja surullisilla tarinoilla menneisyydestä. Kilpailijoiden pelihahmoille keksimät tarinat nostavat osassa kuulijoista kyyneleitä pintaan.

Tämä on paljon peliltä, jossa useat pelaajat lähinnä hassuttelevat pelihahmojen kustannuksella. Jo klassikoksi muodostuneessa pilassa simit laitetaan uima-altaaseen, josta sen jälkeen poistetaan portaat ja sitten seurataan, mitä tapahtuu, kun hahmot eivät enää pääse nousemaan vedestä.

Sarjan juontaa entinen American Idol -finalisti Rayvon Owen ja tuomareina toimivat tubettaja Kelsey Impicciche, artisti Tayla Parx ja pelikehittäjä Dave Miotke. Kilpailijoiden kerrotaan olevan tuttuja nettipersoonia, joiden nimet paljastetaan kokonaisuudessaan sarjan ensimmäisessä jaksossa.

Traileri jättää ilmoille yhden kysymyksen: entäs huijauskoodit? The Sims on pelinä tunnettu myös sen lukuisista huijauskoodeista, joilla pelaajat pystyvät elävöittämään virtuaalimaailmaa entisestään. Jopa peliyhtiö tukee pelissä huijaamista:

”Huijaaminen on iso osa peliä. Huijaaminen on helppoa ja jopa jotakin sellaista, mihin me, no, tavallaan suorastaan rohkaisemme”, pelin verkkosivuilla kirjoitetaan.

Huijauskoodeista tunnetuin on kenties ”motherlode”, jolla käyttäjä saa 50 000 simoleonia eli pelin omaa valuuttaa. Sarjan traileri ei anna viitteitä siihen, onko kilpailijoilla oikeutta käyttää koodeja pelissä vai ei.

Ohjelma tarjoaa katsojille mahdollisuuden seurata, kun toiset pelaavat Simsiä. Sarjan inspiraationa ovat voineet toimia Suomessakin paljon suosiota Sims-pelivideot. Myös niissä seurataan, kun toiset käyttäjät pelaavat Simsiä. Suomessa Sims-aiheisia pelivideoita ovat tehneet muun muassa tubettajat Eric Savolainen eli Lakko ja Sini Laitinen eli Papananaama.

Toisaalta sarjaa voidaan pitää eräänlaisena e-urheilutapahtumien jälkeläisenä. Useista eri videopeleistä kuten Counter Strikesta, Dota2:sta ja Fortnitesta, järjestetään ammattilaistasolla liigoja ja turnauksia, joita katsojat pystyvät seuraamaan livenä. E-urheiluturnausten rinnalla The Sims Spark’d -sarjan 100 000 voittopotti näyttää pieneltä.

Vuonna 2018 suomalaisten e-urheilijoiden Jesse "JerAx" Vainikan ja Topias "Topson" Taavitsaisen edustama OG voitti Dota 2 -pelin vuoden suurimman turnauksen Vancouverissa Kanadassa. Joukkue sai voitostaan noin 11 miljoonaa dollaria.

Ihmiset koteihinsa sulkenut koronaviruspandemia on saanut monet palaamaan simulaatiopelin äärelle. EA:n mukaan The Sims 4 -pelillä on ollut menestyksekkäin vuosi sitten vuoden 2014 jälkeen, kun tarkastellaan pelin tuottoja ja käyttäjien sitoutumista. Asiasta uutisoi aiemmin muun muassa Insider.

The Sims Spark’d julkaistaan 17. heinäkuuta Yhdysvalloissa TBS-televisiokanavalla.