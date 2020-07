Twitterissä on avautunut nopeasti taidegalleria #NobodyArtistClub, johon kaikki halukkaat saavat tuntemattomat mestariteoksensa esille. Noin vuorokaudessa aihetunnisteen alle on kerääntynyt satojen vähemmän tunnettujen tai aloittelevien artistien teoksia.

Twitter-käyttäjä ChrisIbarraArt näyttää keksineen ratkaisun uusien taiteilijoiden esille nostamiseksi somessa. ChrisIbarraArt julkaisi sunnuntaina tilillään twiitin, jossa hän kannusti pieniä taiteilijoita jakamaan uusimpia töitään twiittinsä alle aihetunnisteella #NobodyArtistClub. Twiittinsä yhteyteen käyttäjä on jakanut neljä omaa teostaan.

”Jos ajattelet, että sinulla on siistiä sisältöä, mutta olet jumissa alle kymmenessätuhannessa seuraajassa syystä tai toisesta. Retwiittaa joitakin viimeaikaisista teoksistasi.”

Aihetunniste tavoitti nopeasti useita pieniä taiteilijoita ja kuvittajia, jotka alkoivat jakaa kuvia omista teoksistaan. Samalla he esittelivät itsensä ja haaveitaan työuralle.

”Hei nimeni on Jin. Unelmani on työskennellä animaation parissa,” sanoo artisti, jolla on noin 6 000 seuraajaa kertoo twiitissään.

”Nimeni on Helen ja tykkään piirtää taustoja ja hahmoja. Tykkään myös tehdä kokeita väreillä”, kertoo artisti, jolla on noin 1 500 seuraajaa.

”Hei, olen Andy ja olen transsukupuolinen freelancer-artisti”, viidentuhannen seuraama käyttäjä sanoo.

Tempauksen aloittanut ChrisIbarraArt perustelee twiiteissään, että käytti kymmentätuhatta seuraajaa somehaasteen rajana, koska usein kyseisen käyttäjämäärän ylittäneiden tilien katsotaan olevan ”isoja” Twitterissä. Hänestä suuret seuraajamäärät eivät tarkoita aina menestystä, mutta haasteen tuoma näkyvyys voi tehdä pienille artisteille hyvää.

Jotkut ovat kritisoineet aihetunnisteen alentavan pieniä taiteilijoita.

”Suurin osa artisteista kamppailee jo valmiiksi itsetuntonsa kanssa, eivätkä seuraajamäärät määrittele, ovatko taiteilijat merkittäviä. Sinulla saattaa olla hyvät aikeet, mutta aihetunniste on melko haitallinen”, Twitter-käyttäjä kirjoittaa vastaukseksi haasteeseen.

Aihetunnisteen aiheuttamista erimielisyyksistä huolimatta, somehaaste on menestys. Alkuperäisen twiitin julkaisun jälkeen yhä useammat tekijät ovat julkaisseet teoksiaan ja saaneet näin töilleen lisänäkyvyyttä.

Myös haasteen aloittaja kertoo aloitusketjussa, että häntä seuraa alle Twitterissä alle 4 000 käyttäjää. Nyt seuraajia on yli 6 700.

Lisäksi alkuperäisen aihetunnisteen rinnalle onkin keksitty, vähemmän vähätteleviä, aihetunnisteita #Under10gang, joka tarkoittaa alle kymmenentuhannen seuraajan jengiä ja #IamSomebodyArtistClub, jossa alkuperäinen ”ei kukaan” käännetään päälaelleen.

”En ole liian mielissäni ensimmäisestä hashtagista, mutta valmistuin pari päivää sitten ja etsin töitä”, käyttäjä kirjoittaa.

”Hei olen Zyrene ja rakastan kuvittaa taustoja ja maisemia”, toinen käyttäjä kirjoittaa.