Sosiaalisen median palvelu Tiktokissa on innostuttu jakamaan videoita seikkailuista, joissa mennään tuntemattomaan sijaintiin ja näytetään videolla, mitä kammottavaa paikan päältä on löytynyt.

Trendin taustalla on mysteerisovellus Randonautica, jonka on julkaissut yhdysvaltalaisyritys Randonauts helmikuussa. Se on Apple Storessa luokiteltu roolipeliksi.

Randonautica on yksinkertainen sovellus, joka etsii käyttäjälleen karttakoordinaatit maksimissaan kymmenen kilometrin säteeltä sijainnista. Koordinaatit on valittu satunnaisesti. Kun käyttäjä löytää ilmoittuun paikkaan, on aika aloittaa seikkailu ja etsiä tie karttaan ilmestyneelle pisteelle. Kun uusi paikka on saavutettu, pitää tutkailla ympäristöä ja löytää jotain mielenkiintoista. Omista havainnoistaan kehotetaan kirjoittamaan esimerkiksi Redditiin.

Randonautica on jonkinlaista älypuhelimella suunnistamista.

Sosiaalisessa mediassa eniten huomiota ovat saaneet Randonautica-videot, joissa tehdään pelottavia löydöksiä. Tiktokissa julkaistiin kesäkuussa video, jossa kolme nuorta löytää matkalaukun rantakivikosta Seattlesta. Julkaisijan mukaan matkalaukun sisään oli kätketty ruumis. Video on saanut yli 24 miljoonaa katselukertaa.

Muun muassa CNN on uutisoinut Seattlen poliisin löytäneen kaksi matkalaukkua, joissa molemmista oli ihmisen jäänteet. BBC on uutisoinut Randonautica-videon olevan yhteydessä tapaukseen.

Todennäköisesti videolla on ollut osuutensa sovelluksen kasvavaan suosioon kesällä. Tiktokissa nuorten julkaisemilla videoilla nähdään, miten sovelluksella päädytään esimerkiksi autiotalon pihalle, synkkään metsään ja risuista muodostetun ringin luokse.

Käyttäjät yrittävät selvästi löytää jotakin pelottavaa, vaikkei sovellus ei suoraan siihen kehota.

Randonauticassa on kymmenen yksinkertaista ohjetta, joilla halutaan taata käyttäjän turvallisuus. Käyttäjiä kehotetaan välttämään yksityisiä, vaarallisia tai itselle epämukavia alueita. Sovellusta ohjeistetaan käyttämään päiväsaikaan muiden seurassa ja positiivisessa mielentilassa.

Teimme Randonauticalla pikatestin Helsingin keskustassa.

Testi suoritettiin Android-puhelimella (tekstipohjainen iPhone-versio on sekava käyttää). Sovelluksen avauduttua näytöllä näkyy lähialueen kartta ja sininen Randonaut-painike. Painikkeesta pääsee aloittamaan useiden painallusten sarjan, joka johdattaa seikkailuun.

Käyttäjä valitsee koordinaattien maksimietäisyyden. Päätämme kokeilla sovellusta 1,2 km säteellä.

Sovellus kehottaa käyttäjää pohtimaan hetken matkan tarkoitusta. Se voi olla yksittäinen sana tai lause, jonka avulla ”voi luoda matkalleen tarinan”. Ensimmäisellä testikerralla haluttiin löytää jotain ”kaunista”.

Pikatestin ensimmäisillä hakukerroilla sovellus antaa koordinaatit yksityisen rakennuksen suljetulle sisäpihalle ja keskelle merta. Yritetään uudestaan.

Randonautican ehdottama kolmas kohde sijaitsee Töölönrannassa, yhdeksän minuutin kävelymatkan päässä lähtöpisteestä Sanomatalosta. Sovellus ohjaa etsimään reitin paikkaan puhelimen omasta karttasovelluksesta.

Reitti kulkee kaupunkikirjasto Oodin ja vastarakennetun leikkipuiston ohitse. Koordinaattien loppusijoituspaikkaa on hankalaa hahmottaa kartalta. Töölönlahden kuntoilulaitteiden kohdalla kartta ilmoittaa kohteen olevan lähellä. Se kehottaa siirtymään vielä lähemmäs lahtea. Polku tihenee ja reitti ohjaa kosteiden oksien ohitse syvemmälle.

Eteen avautuu kaislikko, jonka uumeniin polku päättyy. Myös koordinaatit päättyvät johonkin vedestä nousevien kaislojen joukkoon. Ympärillä ei näy mitään ihmeellistä. Paikka näyttää enemmänkin pussikaljoittelijoiden piilovessalta.

Sovellus ei ilmoita mitään, vaikka puhelimen sijainti on merkitty punaisen pisteen kohdalle.

Kokeillaan uudelleen.

Tällä kertaa etsitään ”ratkaisua”. Muutaman yrityksen jälkeen sovellus antaa koordinaatit muutaman sadan metrin päähän. Ne sijoittuvat Finlandia-talon sisäpihalle. Koordinaattien mukaan kohde on kolmen puun keskellä viheralueella. Siinä makaa myös suuri kivi, jonka ympärillä lojuu pudonneita oksia ja ruskistuneita lehtiä.

Finlandia-talon edessä näkyy jotakin turhautuvaa – valkoposkihanhia. Ne röhnöttävät rentoutuneesti rakennuksen edessä, jotkut kaitsevat poikasiaan. Osa niistä näyttää kieltään.

Testin perusteella sovellus ei vakuuta. Se toteuttaa kyllä lupauksensa satunnaisista paikoista.

Randonauticassa on paljon samaa geokätkeilyn ja muutama vuosi takaperin maailman villinneen Pokémon Go -pelin kanssa. Ne ohjaavat liikkumaan luontoon ilman suunnittelemisen vaivannäköä.

Pokémonissa katse on kiinni puhelimessa ja geokätkeily tarjoaa jotakin konkreettista löydettävää. Randonautica tarjoaa mahdollisuuden seikkailulle, joka etenee todennäköisesti parhaiten oman mielikuvituksen avustuksella. Muuten se on geokätkeilyä ilman kätköä.

Valitettavan usein nettimysteerit ovat viraalivedätyksiä. Myös Randonautica saattaa olla sisältötuotteen pr-temppu.

Yksi Randonautican perustaja työskentelee yhdysvaltalaisessa pr-yritys Presley Mediassa, joka hakee ihmisiä tosi-tv-sarjaan Ready or Randonaut. Hakuilmoitus on Presley Median hämmennystä herättävällä sivustolla, jossa työntekijät hymyilevät ja kaatuilevat esittelyvideoillaan.

Realitysarjan kuvaillaan ”auttavan oikeita ihmisiä syventymään uuden teknologian todelliseen satunnaisuuteen ja ratkaisemaan tosielämän kysymyksiä ja tutkimaan kiinnostavia paikkoja ympäri Amerikkaa”.

Yritimme tavoitella Randonautican edustajia, mutta he eivät vastanneet kysymyksiin.