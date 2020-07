Helsinki on kuin tehty lomailuun, sanoo valokuvaaja Susa Junnola. Se on poikkeuksellinen kaupunki, koska siellä voi viettää aikaa myös maaseutumaisissa huveissa.

Ammattikuvaaja on aiemmin kuvannut esimerkiksi parhaita löylyhuoneita vuoden 2017 Kaupunkisaunoja-kirjaan. Tänä kesänä Junnola matkailee kameroineen pääkaupunkiseudun kesäparatiiseissa. Hän tallentaa tulevaan kirjaansa paikkoja, jotka eivät ole kaikille pääkaupunkiseutulaisille tuttuja.

Harvassa pääkaupungissa voi nauttia purjehtimisesta, mökkeilystä ja kalliopiknikeistä ihan keskustan liepeillä. Junnola auttaa mielellään eedenien löytämisessä.

Mikä on paras paikka viettää kesää Helsingissä, Susa Junnola?

”Meri ja saaristo. Aina puhutaan Turun saaristosta, mutta Helsingissä on 300 saarta ja niissä lukemattomia paikkoja, jonne pääsee yhteysaluksella, veneellä tai vaikka vuokrakajakilla.

Olen kauan halunnut dokumentoida Kaunissaaren kausitelttailijoita. Tunnen monia saaria entuudestaan, mutta kuvausprojektissani Helsingin kesäparatiiseista olen päässyt myös uusiin paikkoihin, kuten Satamasaareen ja Vasikkasaareen.”

Mikä on ensimmäinen muistosi Helsingistä?

”Olin kuusivuotias, kun tulin äitini, isosiskoni ja hänen samanikäisen tyttärensä kanssa kesäretkelle Helsinkiin. Oli kuuma. Pidin raitiovaunulla ajamisesta ja viihdyin matkustajakodissa rautatieaseman lähellä. Oli ihanaa olla yhdessä. Menimme myös Linnanmäelle, jossa äidille tuli paha olo, enkä päässyt niin moneen laitteeseen kuin olisin halunnut.”

Missä päin kaupunkia olet asunut?

”Kävin Savonlinnassa taidelukiota ja pääsin kesätöihin filmiliikkeeseen Lauttasaareen. Silloin majoituin Kirkkonummella. Ylioppilaskirjoitusten jälkeen muutin Helsinkiin ja täällä olen asunut 12 osoitteessa, muun muassa vanhassa koulussa Herttoniemessä ja vessattomassa kellarissa Punavuoressa.

Herttoniemi on oma kesäparatiisini. Kun lopulta sain ylipuhuttua mieheni muuttamaan tänne vuonna 2000, emme enää lähde pois. Täällä on kaikki, mikä minulle on tärkeää eli ulkoileminen, palstaviljely, villivihannesten keräily, sienestäminen, luonnonsuojelualueella liikkuminen. Valokuvaaminen on liikkuvaista työtä, ja täältä pääsee helposti moneen suuntaan. Myös purjeveneemme on Hertsikan laiturissa.”

Kuvaaja Susa Junnola suosittelee viljelypalstan hankkimista.

Mikä Helsingin kesäparatiisi lapsiperheille?

”Kun lapsemme olivat pieniä, lähdimme aamupäivällä vesibussilla Pihlajasaareen. Meillä oli vuokralla puinen uimakoppi, jossa säilytimme pyyhkeet, vesilelut ja aurinkotuolit. Pihlis on huippupaikka, koska siellä voi mennä uimaan kallionkolosta sekä uimarannalta. Vietimme siellä myös juhannuksia teltassa.

Siihen aikaan asuimme Ruoholahdessa. Ikkunamme alla olleiden venepaikkojen innostamana hankimme purjeveneen ja aloimme harjoitella sillä liikkumista. Siitä lähtien meidän kesäparatiisimme ja mökkimme on ollut vene.”

Mikä purjehtimisessa on parasta?

”Se, ettet voi tehdä mitään muuta ja olet luonnon armoilla. Voit laatia suunnitelmia, mutta usein asiat tapahtuvat toisella tavalla. Maisema muuttuu jatkuvasti, ja sitä ehtii tarkkailla eri tavalla kuin kaupungissa. Kutsun sitä horisonttihoidoksi.”

Purjehdin mieluiten Kirkkonummen edustan Bylandetille, jossa on veden ja jään hiomista kallioista on muodostunut luonnon oma olohuone, josta näkymä avautuu avomerelle. Siellä saa aina olla omassa rauhassa.”

Paljasta purjehtijan lempiruoka.

”Herttoniemen satamassa pitseria Il Faron pitsa Il Amore. Siinä on sekaisin kaikkea, mistä italialainen pyörtyisi eli savulammasta, artisokkaa ja fenkolia. Usein nappaamme pitsan mukaan merelle ja syömme vähän kylmentyneenä.”

Mikä on tähän mennessä kiinnostavin paikka, jonka olet kuvannut tulevaan kesäparatiisikirjaasi?

”Niitä on monta! Arkkitehtuuria tai sisustustyyliä enemmän minua kiinnostaa, millainen suhde asukkaalla on omaan paratiisiinsa. Kivinokan kesämaja-alueella kuvasin puvustaja Maria Uusitalon, joka on väkertänyt vaivalloisilla käsityötekniikoilla muun muassa tuheronlämmittimiä. Sain hienon kuvan, joka julkaistiin jo Poikkeusaika 2020 -sarjassa.

Susa Junnola kuvasi Marja Uusitalon tämän kesäparatiisissa.

Satamasaaressa tapasin perheen, jonka isä oli lähtenyt ennen koronaa Marokkoon tapaamaan sairasta äitiään ja jäänyt sinne epidemian takia jumiin koko kevääksi. Äiti ja lapset viettivät kevään kesämajassa ja pienistä lapsista oli tullut uskomattoman ketteriä rantakivillä liikkujia. Surullisiakin uutisia olen kuullut. Kaunissaaren telttailijoille tämä on viimeinen kesä ja syksyllä kiinteät rakennelmat on purettava. Vuosikymmenten ajan telttailu Kaunissaaressa on ollut osa Helsingin monimuotoista kesänviettoa. Nykyiset kesämaja-alueet ovat muuten alun perin syntyneet samanlaisille telttapaikoille.”

Mikä on kaupungin viihtyisin piknik-paikka?

”Kaikista vaihtoehdoista valitsen Vasikkasaaren nuotiopaikan, koska se on upouusi. Olen aiemmin moittinut Helsingin kaupunkia siitä, ettei saarista ole pidetty hyvää huolta eikä kunnostettu tyylillä, mutta Vasikkasaaressa on uusi vieraslaituri, hienosti tehty luontopolku ja saaren keskellä grillimesta, josta avautuu kaunis maisema avomeren suuntaan. Vasikkasaareen pääsee Kauppatorilta yhteysaluksella 30. elokuuta asti.”

Mikä on paras tapa nauttia Helsingin merestä?

”Veneily. Mutta ei kaikkien tarvitse venettä omistaa. Olen innostunut uudesta yhteisvenepalvelusta, Skipperistä. Moottoriveneitä on eri puolilla kaupungin laitureita ja itselleen voi varata sopivan puhelinsovelluksella.

Olen aivan varma, että kaupunkilaiset saavat saaristosta paljon enemmän iloa, kun sinne voi lähteä milloin itselle sopii ja vuokraaminen on sata kertaa helpompaa kuin veneen omistaminen. Veneellä ei tarvitse mennä samoihin saariin, jonne muut menevät yhteysaluksilla, vaan kannattaa kokeilla vaikkapa Malkasaarta, jossa on hyvä sauna.”

Teetkö merellä muuta kuin purjehdit?

”Jos en purjehtisi, meloisin enemmän. Melomalla pääsee seikkailemaan paikkoihin, jonne purjeveneellä ei syväyksen takia ole mitään asiaa. Vuosaaren melontakeskuksesta on helppo vuokrata kajakit ja suunnata lähisaariin eväsretkelle. Pikku-Leikosaaressa on ilmainen omatoimisauna, jonne pääsee jonotusperiaatteella.”

Onko se lempisaunasi?

”Ei varsinaisesti. Olen saunafriikki ja lempisaunoja on useita. Kaupunkisaunoista rakastan tasapuolisesti Kotiharjua ja Arlaa. Siirtolapuutarha-alueilla, kuten Talissa ja Marjaniemessä, on kivoja yleisiä saunoja, jonne ulkopuolisetkin pientä maksua vastaan pääsevät. Rantasaunoista suosikkini on Villa Vuosanta, jonka puusaunaan pääsee yleisillä saunavuoroilla.”

Susa Junnola.

Mitä uimarantaa suosittelet?

”Pihlajasaari on klassikko, mutta Laajasalon Hevossalmi on pieni ja kätevä. Tykkään vähän syrjäisistä rannoista.”

Miten sinusta tuli palstaviljelijä?

”Ennen naureskelin heille. Ihmettelin, miksi raataa viljelmillä, kun luonto kasvattaa vuohenputket ja nokkoset ihan itse. Mutta kerran jäin ihailemaan Herttoniemen palstalla rehevää raparperiä. Ilmoittauduin palstajonoon, mutta sain jonotusnumeron 101. Onneksi naapurini, kansanedustaja Outi Kahiluoto-Alanko kutsui minut jakamaan omaa palstaansa. Nykyisin meillä on mieheni kanssa oma palsta.

Olemme suunnitelleen kuohuviinin nauttimista palstalle tuomamme pöydän ääressä jo viisi vuotta, mutta aika menee aina viljelytöihin. Ei ihan paras harrastus purjehtijalle, koska kitkemistä ja kasteltavaa riittää.”

Missä käyt marjassa?

”Kärsivällisyyteni ei riitä marjastamiseen, olen sienestäjä. Mieheni Mika poimii mielellään purjehdusreissuilla mustikoita, joista valmistamme veneessä mustikkapiirakan. Saarissa mustikkaa ei kyllä kasva kovin paljon, mutta puuroon niitä yleensä riittää.

On onnellista asua hyvien sienimaastojen lähistöllä. Omani ovat Vanhankaupunginlahden metsissä.”

Mikä on suosikkiravintolasi?

”Herttoniemessä pidän kasvisravintola Versosta, jossa on ihania vegaanisia leivonnaisia. Laajasalossa ravintola Stansvikissa käyn syömässä kotiruokaa. Siinä lähellä Helsingin työväen pursiseuralla on ravintola Pyysaari, jossa on kaupungin upein terassi, mutta ruoka saisi olla maukkaampaa. Sinne pääsee myös veneellä.”

Unohdatko kirjaa tehdessä joskus olevasi kaupungissa?

”En, enkä haluakaan! Helsingin parhautta on, että täällä on lukuisia maalaismaisia paratiiseja keskustan naapurissa. Kivinokasta näkee metron hurahtelevan Kulosaaren sillalla. Pohjanmaalla käydessä kehuskelen, että Helsingissä näkee ulkona enemmän lehmiä kuin siellä. Viikissä voi samaan aikaan ihailla lehmiä pellolla ja kaupungin siluettia.”