Yhdysvaltalainen Addison Rae julkaisi viime viikon lauantaina kuvan, jossa hän makaa uima-altaan edustalta päässään kulmikkaat, isot aurinkolasit. Jos kehyksiä katsoo tarkkaan, niissä lukee Nopeet.

Tiktok-kuuluisuus Rae ei maininnut brändiä julkaisussaan. Aurinkolaseistaan tunnettu yritys kuitenkin äkkäsi tutut lasit – nimensä mukaisesti – nopeasti. Brändi jakoi kuvan uudelleen omalla tilillään.

Tämä on tyypillistä markkinointistrategiaa suomalaisyritykselle. Se on onnistunut saamaan värikkäitä lasejaan monille tunnetuille kasvoille: aluksi Suomessa ja nyt myös kansainvälisesti.

Omien sanojensa mukaan Nopeet on ”tositarina rakkaudesta, huonosta huumorintajusta ja kiiltävistä esineistä.” Lasit ovat suuria, värikkäitä ja niillä on usein hassuja nimiä, kuten Your Purple Mum tai Da Faija Green.

Ensi askel kohti aurinkolasiyritystä otettiin vuonna 2013, kun pikajuoksija Ville Wendelin harjoitteli maajoukkueen kanssa Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa. Ammattilaisurheilijana Wendelinin nopeus riitti aikuisten ulkoradoilla yhdeksään SM-mitaliin, parhaimmillaan kahteen hopeaan 400 metrin juoksussa.

Kapkaupungissa Wendelin huomasi näyttäviä aurinkolaseja paikallisessa ostoskeskuksessa ja osti niitä tuliaisiksi Suomeen. Lasit keräsivät julkisilla paikoilla huomiota. Kun Wendelin palasi vuoden päästä takaisin Kapkaupunkiin, lasien valmistus oli lopetettu.

Syntyi idea omasta yrityksestä. Lopulta 400 metrin pikajuoksu jäi ja aurinkolasibisnes vei Wendelinin mennessään. Hän on lukenut kaupallisia opintoja bisneksen pohjaksi. Nopeet perustettiin Turussa vuonna 2015 ja sen toiminta käynnistyi keväällä 2016.

Nopeiden toimitusjohtaja Ville Wendelin ei enää peitä henkilöllisyyttään. Hän otti omakuvan Nytille.

Parin vuoden jälkeen Nopeiden ”pelikenttää” alettiin laajentaa ulkomaille, koska kotimaassa aurinkolasiyrityksen toiminta oli kausiluonteista, Wendelin kertoo puhelimessa. Yrityksen ei haluttu olevan riippuvainen Suomen epävakaista kesistä.

Nyt asiakaskunta ulkomailla on vakiintunut ja yrityksen suurimmat markkinat ovat Yhdysvalloissa, Australiassa ja – hieman yllättäen – Filippiineillä.

”Paikalliset isot tähdet käyttivät tuotteitamme, ja sieltä avautuivat aivan uudet markkinat. Se on tosi yllättävää. Me ollaan aiemmin myyty tuotteitamme pääasiassa maihin, joissa ollaan tottuneita verkkoshoppailuun”, Wendelin sanoo.

Nopeetin taustalla oleva turkulaisyritys Wornhole Oy teki 950 000 euroa liikevaihtoa vuonna 2019.

Yhtiöllä on kolme työntekijää: Wendelinin lisäksi vaikuttajamarkkinoinnista vastaava Vilja Tammela ja toinen perustajäsen ”K”, joka pysyttelee nimettömänä.

Salaperäisyys on ollut osa yrityksen toimintaa alusta asti. Vielä vuosi sitten myös Wendelin esiintyi Markkinointi & Mainonnan haastattelussa vain sukunimensä ensimmäisellä kirjaimella W.

”Tietynlainen salamyhkäisyys on kiva. Minulla ei ole mitään tarvetta tuoda omaa nimeäni esille. Me rakennetaan tässä brändiä, ja meidän nimillämme ei sinänsä ole hirveästi merkitystä. Meidän brändimme on rakennettu muiden asioiden kuin perustajien ympärille.”

Monille yrityksen brändi on tuttu sen mielipiteitä jakavasta markkinoinnista ja viestinnästä. Viime vuonna Nopeet nousi otsikoihin asiakkaille lähettämillään viesteillä.

Nopeet lähetti tuotteiden mukana saatekirjeen, joka alkoi sanoilla ”Rakas Äidinnussija”. Se oli käännös ulkomaisille asiakkaille lähetetystä Dear Motherfucker -tervehdyksestä. Iltalehti uutisoi kesäkuussa 2019, että eräs asiakas teki ”törkykirjeestä” rikosilmoituksen. Uutisia on myös kirjoitettu, kun yrityksen verkkosivuilla asiakaspalveluun on kehotettu ottamaan yhteyttä sanoilla ”Rakas juutalainen” ja erästä asiakasta on uhkailtu perunaruttokirjeellä.

”Meistä on ihan hyvä, että ihmisillä on erilaisia mielipiteitä. Jos kaikki ymmärtäisivät ja tykkäisivät meistä, niin ehkä sitten sopasta puuttuisi vähän mausteita”, Wendelin sanoo.

”Tässä juutalaiskohussa meistä yritettiin luoda kuvaa rasisteina, mikä ei pidä ollenkaan paikkaansa. Sinne verkkosivuille oli siis jäänyt tämä sana ’juutalainen’. Me haluamme, että meidän arvomme välittyvät sellaisina kuin ne ovat, mutta väärinymmärryksiltäkin on vaikea välttyä.”

Kuvassa ovat yrityksen perustajajäsenet ”K” ja Ville Wendelin. "K" edelleen pysyttelee nimettömänä.

Wendelin mukaan tapaukset ovat olleet hyviä oppitunteja. Ne ovat näyttäneet, kuinka nopeasti sosiaalisen median kohut voivat muodostua. Hän kuitenkin toteaa, ettei Nopeet halua olla kuten kaikki muut yritykset. Toimitusjohtaja käyttää esimerkiksi itsestään titteliä Supreme Leader.

”Ehkä ne ovat vain vahvistaneet meidän käsitystä siitä, että me toimitaan oikealla reseptillä”, hän sanoo.

”Koko brändi on vastareaktio tasapaksuutta vastaan. Me emme halua olla kuten kaikki muut. Monesti, kun tekee asioita eri tavalla, siitä saattaa muodostua keskustelua. Joku tykkää ja joku ei.”

Viime viikolla laseista kuvan julkaissut Addison Rae on tällä hetkellä maailman toiseksi suosituin tiktokkaaja. Lyhyiden videoiden jakamiseen tarkoitetussa mobiilisovelluksessa häntä seuraa yhteensä yli 50 miljoonaa käyttäjää. Instagramissa taas hän jakamiaan kuvia ja videoita seuraa 23 miljoonaa käyttäjää.

Wendelinin mukaan tiktokkaaja lähestyi heitä sähköpostitse ja kysyi, voisiko saada yrityksen tuotteita kokeiluun. Viesti meinasi mennä Wendeliniltä ohitse, sillä hän ei ollut kuullut Tiktokista aiemmin.

Viestin huomasi vaikuttajamarkkinoinnista vastaava Vilja Tammela, joka herätteli Wendeliä vastaamaan. Lasit lähetettiin, ja pian ne ilmestyivät tiktokkaajan Instagramiin.

Nopeet pyrkii tuomaan brändiään esille vaikuttajiin kohdennetun markkinoinnin kautta. He luovat suorat yhteydet julkisuuden henkilöihin, somevaikuttajiin ja näiden stylisteihin. Heitä auttaa Los Angelesissa yhteyshenkilö, joka huolehtii käytännön järjestelyistä.

Suomalaisbrändin lasit on voinut bongata viime kuukausina usean maailmantähden kasvoilta. Kesäkuun lopussa Nopeet nähtiin laulaja Justin Bieberillä.

Kanadalaisen lasitus ei ollut Wendelinin mukaan kaupallinen yhteistyö. Lasit olivat päätyneet poptähdelle hänen stylistinsä kautta, jolle Nopeiden yhteyshenkilö ne oli sujauttanut.

”Me kuultiin, että Bieber oli diggaillut laseista ja käyttänyt niitä himassa. Ajattelimme, että jos käy hyvä tuuri, niin saadaan kuva tai video artistista lasit päässä.”

Lopulta entisestä teini-idolista ilmestyi kuva neonvihreät lasit päässä hänen vaimonsa, malli Hailey Bieberin, Instagram-tarinoihin. Nopeet julkaisi kuvan myös omalla tilillään ja vitsaili kuvatekstissä:

”Olemme aina toivoneet, ettei Justin Bieber alkaisi käyttämään Nopeita. Tänään herätessämme huomasimme kuitenkin harmiksemme, että nyt hänkin käyttää jo niitä...”

Wendelin mukaan juuri tästä heidän yrityksen vaikuttajamarkkinoissa on paljolti kysymys.

He laittavat useita ”verkkoja vesillä” ja toivovat, että joku maailman tähdistä sattuisi esiintymään julkisesti lasit silmillä tai julkaisemaan kuvan sosiaaliseen mediaan ne päässä.

”Ei me voida maksaa noille artisteille. Ne ovat niin kalliita diilejä, ettei meillä olisi siihen rahkeita. Pitää olla tuote, jonka he haluavat, ja me koitetaan järjestää se heille”, Wendelin selventää.

Juuri näin kävi myös viime keväänä, kun laulaja-lauluntekijä Billie Eilishin stylisti otti Nopeisiin yhteyttä ja pyysi artistille laseja. Viisi Grammy-palkintoa voittaneen 18-vuotiaan poptähden tyyli on herättänyt paljon huomiota. Sen tunnistaa ylisuurista vaatteista, kirkkaista väreistä ja näyttävistä asusteista.

Wendelinin mukaan yksittäiset kuvat julkkiksista lasit päässä ei yksin siitä vaan tuotteiden nostaminen kansainvälisille markkinoille vaatii pitkäjänteistä työntekoa.

”Se, että Justin Bieber kerran käyttää laseja ei vielä riitä siihen, että voitais sanoa: ’that’s it’ ja ’peli pelattu läpi’. Enemmänkin se mahdollistaa oikeiden ihmisten luokse pääsemistä. Lisää tunnettavuutta. Eihän kukaan näistä Suomen kuvioista tiedä mitään. Pitää hieman ilmoitella itsestään.”

Lasit on suunniteltu Suomessa, ja ne valmistetaan Kiinassa sekä Taiwanissa. Yrityksen tavoitteena on haastaa muutaman vuoden päästä isoja brändejä, kuten Oakley.

Wendelin mukaan uusia malleja suunnitellaan parhaillaan.

Ensi syksynä he aikovat tuoda markkinoille jotain poikkeuksellista. Suunnittelussa on mukana teollinen muotoilija Sebastian Haglund.

”Meillä on ollut työn alla uusi tuote, jossa me ollaan keksitty aurinkolasit käytännössä uudestaan. Me menemme uniikki design edellä. Aurinkolasit ovat olleet käytännössä monta sataa vuotta samanlaisia. Me ollaan keksitty ne uudestaan”, Wendelin sanoo.

Tuleva malli kulkee vaatimattomasti nimellä Sunglasses 2.0. Wendelin ei kerro yksityiskohtia, mutta jaksaa hehkuttaa.

”Kun ne näkee, tajuaa, ettei tuollaisia aurinkolaseja ole ehkä ennen ollut. Siinä on tehty vähän boksin ulkopuolelta. Pyörää on turha keksiä uudestaan, mutta aurinkolasit voi keksiä uudelleen parin sadan vuoden välein.”