Aurinko, rantakalliot, meri ja aaltojen lailla keinuva puhallinmusiikki – mikään ei olisi voinut olla paremmin perjantaina Sointi Jazz Orchestran konsertissa Kaivopuiston kupeessa Uunisaaressa.

Sointi Jazz Orchestra Uunisaaressa.

Kyseessä oli siis juuri se heinäkuun viikonloppu, jolloin jazzin ystävät suuntaavat normaalisti Pori Jazziin. Tänä kesänä Kirjurinluotoon ei tunnetuista syistä ollut asiaa, mutta Uunisaari auttoi vierotusoireisiin.

Benjihyppääjä pudottautui 150 metrin korkeudesta Kaivopuiston rannassa.

Tuntui melkein kuin olisi kuullut elävää musiikkia ensimmäistä kertaa. Takanahan on monen kuukauden poikkeustila, jonka aikana musiikkiala on ollut samanlaisessa vapaassa pudotuksessa kuin Kaivopuiston rannan benjihyppääjät, jotka pudottautuivat pää edellä alas nostokurjen huipulta. Joinakin hetkinä on tuntunut, että samassa syöksyssä ollut myös oma mieliala.

Orkesterin muusikotkin vaikuttivat perjantaina jotenkin erityisen hyväntuulisilta ja herkistyneiltä. Ja mitä ihmettä, takarivissähän oli yllätyskin: Suomen maineikkaimpiin kuuluva trumpetisti Jukka Eskola, jonka suuri yleisö tuntee monista television musiikkohjelmista, kuten esimerkiksi SuomiLovesta.

Eskola ei kuulu Sointi Jazz Orchestran vakikokoonpanoon. Hänen esiintymisensä orkesterissa ja solistina loi odotuksia elokuulle. Silloin SJO:n vieraaksi on tulossa Norjan tunnetuin trumpetisti, ECM-levymerkille levyttävä Mathias Eick.

Eick ja Sointi Jazz Orchestra vaikuttavat täydelliseltä yhdistelmältä. Norjalaistrumpetistihan tunnetaan nimenomaan kuulaan skandinaavisen jazzin lipunkantajana, Rasmus Soinin vuonna 2013 perustaman orkesterin tavaramerkiksi on niin ikään muodostunut omaperäinen, tunnelmallinen soundi.

SJO:n vajaan parinkymmenen soittajan joukossa on monta puhaltajaa, jotka hallitsevat useita instrumentteja. Säveltäjälle ja sovittajalle on siis tarjolla runsas väripaletti, josta voi sekoitella erilaisia kiinnostavia sävyjä.

Perjantaina tästä kuultiin hyviä esimerkkejä.

Rasmus Soini johti Sointi Jazz Orchestraa

Soinin säveltämä Saarnaaja lähti liikkeelle Frans Thomssonin herkän spirituaalisella saksofoni-introlla. Vähitellen hymnistä kasvoi mahtavan pateettinen jazzvalssi. Jos olisin algoritmi, sanoisin tämän perusteella, että mikäli pidät 1970-luvun euroviisuballadeista ja Henrik Otto Donnerin sävellyksistä, pitäisit myös Sointi Jazz Orchestrasta.

Pianisti Aleksis Liukon säveltämä blues vei täysin toisenlaiseen moodiin, hassuttelevaan komiikkaan. Pasuunasolisti Panu Luukkonen oli kuin stand-up-koomikko, jonka showta seurasi rumpali Joona Räsäsen naurava soolo.

Soinin Some-härössä vastakohdat täydensivät toisiaan, kun Oskari Siirtolan svengaava basso kohtasi Janne Saarisen sulokkaan oboen. Soinin Jyrässä päästiin äärimmäisen muhkeaan soundiin Liukon tukevalla pianojohdannolla sekä Thomssonin ja Max Zengerin baritonsaksofoneilla. Zengerin soolo kuulosti siltä, kuin valas olisi tanssinut balettia.

Jukka Eskola soitti trumpettisoolon.

Mutta konsertin herkin hetki oli se, kun Jukka Eskola soitti elegisen, vahvan ja koskettavan soolon Oskari Siirtolan herkkääkin herkempään Kahta vaille keskiyö -kappaleeseen.

Trumpetin soundi kimmelsti ja säihkyi kuin auringonkilo laineilla, Eskola kuljetti sooloaan varmalla tyylillä, mutta myös pakahduttavalla tunteella.

Se soolo oli kuin benji-köysi, jonka varassa mieli lensi takaisin kohti taivasta jätti viimein killumaan maan ja taivaan välille.

Ke 26.8.2020 klo 19, Sointi Jazz Orchestra & Mathias Eick, G-Livelab, (Yrjönkatu 3), Liput 27 euroa.

Pe 28.8.2020 klo 20, Jukka Eskola Soul Trio, G-Livelab, Liput 30 euroa.

Ma 19.9.2020 klo – Sointi-klubi: Kapina Musiikkiteatteri Kapsäkki (Hämeentie 68), Liput 20/10 euroa. Lippu.fi

Pe 13.11.2020 klo 19, Levynjulkaisukonsertti Espoon Kulttuurikeskus (Kulttuuriaukio 2) Liput alk. 15 euroa, Lippu.fi

