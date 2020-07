Oman suosikkisarjan lopetuspäätös voi olla monelle kova isku. Netflixin päätös lopettaa sarjansa Anna, A lopussa kolmannen tuotantokauden jälkeen on nostanut fanien harmistuksen ennennäkemättömiin mittoihin.

Fanit ovat keränneet change.org -sivustolla sähköisiä allekirjoituksia sarjan jatkamisen puolesta. Vielä huhtikuussa adressin oli allekirjoittanut alle 300 000.

Tahti on kiihtynyt ja allekirjoittaneiden määrä lähentelee miljoonan haamurajaa. Poikkeuksellinen kampanja tuplaa edellisen kampanjaennätyksen puolella.

Anna, A lopussa on kanadalaisen CBC:n ja suoratoistopalvelu Netflixin yhteistyössä tekemä televisiosarja. Sarja perustuu kirjailija L. M. Montgomeryn kahdeksanosaiseen Anna-kirjasarjaan, jotka on kirjoitettu 1900-luvun alkupuolella. Anna-tytön kasvutarinasta on tehty lukuisia filmantisointeja.

Tarinassa Orpo Anna saapuu 1800-luvun Kanadassa kasvattiperheeseen, joka luulee adoptoineensa pojan maatilalleen.

Kirjat seuraavat sen päähenkilöä Annaa lapsuusvuosista aikuisuuteen. Tv-sarjassa Annan kasvu olisi jäämässä kesken vain 16-vuotiaaksi.

Sarjasta tehtiin kolme tuotantokautta vuosina 2017–2019, kunnes viime marraskuussa yhtiöt ilmoittivat, että juuri ilmestynyt kolmoskausi jäisi sarjan viimeiseksi. Tiedotteessaan televisioyhtiö CBC totesi, että sarjan viimeinen kausi tuo ”Annan tarinalle tyydyttävän päätöksen.” Asiasta kertoi Guardian.

Sarjan fanit raivostuivat lopettamispäätöksestä.

Fanit keräsivät tuhansia euroja ja ostivat yhteensä viisi mainostaulua Toronton keskustaan ja New Yorkin Time Squarelle, joissa vaativat sarjan jatkamista.

Fanit twiittasivat suoraan Netflixille ja CBC:lle yli 13 miljoonaa kertaa ja täyttivät televisioyhtiön uutisten kommenttikentät palautteella. Guardianin mukaan CBC tiedotti lopulta poistavansa kaikki Annaan liittyvät kommentit uutisistaan.

CBC Kids julkaisi marraskuussa artikkelin, jossa epäillään, että osa Anna-sarjasta twiitanneista tileistä olisi botteja. Useat tileistä on luotu marraskuussa 2019, jolloin tieto sarjan lopettamisesta julkistettiin. Niistä kaikki ei myöskään ole yhdistettävissä oikeisiin ihmisiin.

Osa katsojista piti sarjan aloituskautta liian räväkkänä verrattuna alkuperäiseen kirjasarjaan. Siinä on esimerkiksi kohtaus, jossa Annalla alkaa kuukautiset.

Twitterissä sarjaa puolustetaan hashtagilla #RenewAnnewithanE ja sen hyväksi on perustettu myös ”Anne One Million” eli Anne yksi miljoona -projekti, jossa fanit aikovat lähettää Netflixille ja CBC:lle kirjeitä. Projektin tarkoituksena on näyttää, kuinka kansainvälinen sarjan fanikunta on.

Sarja on saanut kiitosta sen tavasta kuvata muun muassa orjuutta ja rasismia sekä seksuaalista hyväksikäyttöä ja seksismiä. Osa alkuperäisin kirjasarjan ystävistä taas piti sarjan tapaa käsitellä aiheita liian räväkkänä.

HS:n artikkelissa vuodelta 2017 sarjan todetaan kuitenkin, että tv-sarjassa käsiteltävät teemat löytyvät myös alkuperäisistä teoksista.

Myös osa faneista perusteli Twitterissä, että sarjan tekemistä pitäisi jatkaa, koska se on kantaaottava ja silmiä avaava.

”Sarja lisää katsojien tietoisuutta siitä, kuinka syvälle juurtuneita osat asenteista, kuten rasismi ja seksismi, ovat. Ohjelma näyttää myös, kuinka ne ovat aina olleet väärin”, yksi Twitter-käyttäjistä perustelee.

Myös yhdysvaltalainen näyttelijä Ryan Reynolds vastasi Netflixin twiittiin vaatien, että suoratoisto palauttaa sarjan ruutuun. Twiitissään hän kysyy, tarkoittaako ”viimeinen tuotantokausi” suoratoistopalvelulle ”puoliväliä.”

Netflix ei ole kommentoinut fanien kampanjoita.

Ohjelman uskollisten ystävien yritys palauttaa sarja takaisin ruutuun ei välttämättä ole toivoton. Netflix on aiemmin myöntynyt suuren joukon vaatiessa rakastamalleen sarjalle arvoistaan lopetusta.

Näin kävi, kun suoratoistopalvelu ilmoitti vuonna 2017 lopettavansa Sense8-tieteisdraamasarjan toisen tuotantokauden jälkeen. Perumispäätös aiheutti suuren vastareaktion. Toinen kausi päättyi valtaisaan ”cliffhangeriin”, eikä ollut luonteva päätös sarjalle.

Netflixin sisältöjohtaja Ted Sarandos perusteli, että sarja päätettiin lopettaa kahden tuotantokauden jälkeen, koska sen katsojaluvut eivät olleet tarpeeksi korkeat.

Yli puoli miljoonaa allekirjoittajaa vaati Netflixiä uusimaan sarjansa. Lopulta Netflix myöntyi tuottamaan erikoispitkän päätösjakson.

Fanit tyytyivät tähän.