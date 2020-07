Tunnelma on pitkästynyt. Tiistaina 19. toukokuuta Niko Saarinen ja Eemil Mäkelä istuvat harmaalla kulmasohvalla. Pyöreän sohvapöydän päällä lojuu iltapäivälehti. Sohvalle on jätetty levälleen harmaa läppäri, älypuhelin ja juomapullo.

”Vielä kolme minuuttia tätä ohjelmaa jäljellä”, Saarinen sanoo lakonisesti.

Famestream-keskusteluohjelman juontajien sanottavat alkavat olla vähissä. Mäkelä lukee päivän uutiset.

Ennen mainoskatkoa alkaa video, jossa Saarinen kuiskailee mikrofoniin. Tämä on normaalia. Välillä Inez-kanavalla pyörii Saarisen aistielämyksiä herättäviä asmr-videoita.

Inez ilmestyi television kanavalistoille toukokuussa 2019, aluksi Elisan ja syksymmällä myös DNA:n kaapeliverkkoon. Se on määritelty ”Social tv -kanavaksi”, jossa perinteinen televisio ja sosiaalinen media yhdistyvät.

Ohjelmia on päässyt seuraamaan myös Youtubessa, Inez.fi-sivustolla ja Inez-sovelluksessa.

Kanavan sisältö muistuttaa hetkittäin leikkaamatonta Youtube-sisältöä. Ohjelmissa meikataan ilman peiliä tieteen nimissä, maistellaan elintarvikkeita, muutetaan maalle ja suoritetaan haasteita.

Aloitteleva kanava tiedotti, että sen ohjelmasisällöt muuttuvat jatkuvasti. Näin sen kerrottiin pysyvän mukana sosiaalisen median nopeatempoisessa rytmissä. Valtavirta julistettiin suurimmaksi viholliseksi.

Miika Suvanto on toiminut alusta asti Inez Median kanavajohtajana. Syntyi idea vaikuttajamarkkinointiin tarkoitetusta tv-kanavasta, kun Suvanto teki näkyvyyttä lisääviä mediakampanjoita tubettajille edellisessä työpaikassaan Social Media Fabilla. Vaikuttajamarkkinoinnissa sosiaalisen median kasvo tekee maksettua sisältöä kanavalleen.

Inez Median kanavajohtaja Miika Suvanto (vas.) ja juontaja Niko Saarinen käyvät läpi tulevia aiheita.

Inezin esimuoto oli Sometv, joka käynnisti toimintansa kesäkuussa 2018. Kanava katosi parin kuukauden jälkeen vähin äänin, mutta sen ohjelmisto elää Inezillä, joka osti oikeudet sisältöön. Myös Niko Saarinen teki omaa ohjelmaa jo Sometv:llä.

”Meillä ei siinä vaiheessa ollut vielä alkupääomaa tai rahoittajia. Katsoja-analyytikka puuttui ja jakelukanavat olivat rajalliset. Katsottiin, että kiinnostaako kuluttajia se, ja jos kiinnostaa, niin lähdetään sitten niillä tunnusluvuilla etsimään sijoittajia”, Suvanto kertoo.

Inez Mediaa ovat rahoittaneet muun muassa Leijonan luola -ohjelmasta tuttu Ari Lahti, Markkinointi & Mainonta kertoi heinäkuussa 2019.

Suvannon ja MTV Oy:n entisen toimitusjohtajan Heikki Rotkon lisäksi Inez Median perustajiin kuului esimerkiksi Pari Raassina, joka oli työskennellyt aiemmin MTV:llä. Toimitusjohtajaksi nimitetty Raassina lähti Ineziltä etujärjestötöihin elokuussa 2019. Sen jälkeen kanavalla ei ole ollut toimitusjohtajaa. Nyt uusi on vihdoin valittu, ja kanava tiedottaa nimen elokuussa.

Vaikuttajat vastaavat lähes kaikesta kanavan sisällöstä. Heillä tarkoitetaan sosiaalisen median eri kanavissa suuria seuraajamääriä tai uskollisen seuraajajoukon keränneitä henkilöitä. Näitä samoja ihmisiä on nähty vieraina, eikä aina ole ollut helppoa tehdä eroa vetäjän ja haastateltavan välillä.

Iltapäivällä torstaina 9. heinäkuuta esitetään ohjelmaa Meikkiextravaganza. Youtuben Kohokukkia-kanavasta tuttu Elia Leino tekee itselleen Inez-aiheisen meikin. Siinä on käytetty kanavan päävärejä: keltaista ja violettia. Video on julkaistu ensimmäisen kerran Youtubessa viime vuoden toukokuussa.

Uusinnat pyörivät säännöllisesti. Koronaviruksen ja pienen henkilöstön takia kanavalla on keskitytty "ydinohjelmistoon".

Televisiossa näkyy edelleen monia kasvoja, jotka ovat lopettaneet juontajina, kuten Alexina Kallio ja Iiris Koivula. Kanavalla ennen juontanut Niko Nousiainen lähti juontamaan Radio Kissin iltapäivään.

Myös Temptation Island Suomeen osallistunut Miikka Kiiski on jättänyt juontajan tehtävät. Samalla toisen tosi-tv-julkkiksen merkitys on kasvanut.

Inez henkilöityy yhä vahvemmin Niko Saariseen, joka tiedostaa tilanteen varsin hyvin.

Saarinen mainitsi Famestreamin suorassa lähetyksessä heinäkuussa, että kanavalla pyöritetään ”juontajarulettia”, kun hänelle yritettiin löytää kesälomakorvaajaa.

Inezin studio sijaitsee kauppakeskus Mall of Triplassa. Kuvassa Miika Suvanto (vas.) ja Niko Saarinen.

Saarinen itse haluaisi siirtyä kameran toiselle puolelle. Vuoden alussa hän työskenteli jo puolet työajastaan lähetysten sisältösuunnittelijana ja kokemattomien juontajien kouluttajana.

”Vähän niin kuin koitin hivuttaa itseäni pois ruudusta, mutta sitten tuli koronavirus ja jouduin takaisin ruutuun”, Saarinen kertoo puhelimessa.

Hänestä olisi luonnollista siirtyä pois esiintyjän roolista. Hän on tehnyt televisiota työkseen vuoden 2008 Big Brotherista asti. Saarinen on esiintynyt esimerkiksi chat-ohjelma Nikon grillissä, paneeliohjelma Tuulitunnelissa sekä matkasarja Nikon ja Maisan luksusmatkoissa.

Lisäksi hän on vieraillut useissa tosi-tv-ohjelmissa. Pelkästään Big Brotheriin hän on osallistunut kolmesti. Nyt Saarinen kokee, että hänen kokemuksestaan olisi paljon ammennettavaa tuotantojen taustajoukoissa.

”Olen ollut niin paljon kameran edessä ja tehnyt erilaisia projekteja, että siitä ei enää syty sellaista kipinää tai mitään, miten voisin periaatteessa parantaa itseäni. Totta kai ihminen haluaa aina työssään uusia asioita”.

Saarinen ei olisi uskonut, että pysyisi Inezillä näin pitkään. Häntä on ”luovana ihmisenä” kiehtonut tekemisen vapaus.

Inezille hän on tuottanut Käty-sarjaa, jossa toisilleen tuntemattomat ihmiset juhlivat kotibileissä. Ohjelmaa voisi kuvailla yhden illan Big Brotheriksi.

Saarisen luomuksesta tuli hetkeksi Inezin katsotuin ohjelma, mutta se jäi kokeiluksi.

”Olen miettinyt kaikkia ohjelmakonsepteja, rakastan castata (roolittaa) ihmisiä. Minulla on ehkä silmää nähdä, että voisiko tuo ihminen toimia jossain tosi-tv-ympäristössä ja näin.”

Inez Median hallituksen puheenjohtaja Heikki Rotko (vas.) ja kanavajohtaja Miika Suvanto tavoittelevat nuoria katsojia.

Inezin ohjelmatiedoissa kerrotaan 9. heinäkuuta, että kanavalta olisi määrä näkyä pelistriimausohjelma Förttii! Oikeasti siellä esitetään ohjelmaa, jossa kanavan perustajiin kuuluva Samuel Rossi ja vierailija Sarah Latosaari etsivät sadan euron budjetilla itselleen julkkispari Kanye Westin ja Kim Kardashianin asukokonaisuuksia.

Uudet kanavakasvot löytyvät uusista somekanavista. Inez on löytänyt Tiktok-sovelluksesta tunnetuksi tulleet Z-sukupolven vaikuttajat. Kiinalaisomisteisessa sovelluksessa luodaan maksimissaan minuutin mittaisia videoita.

Inez Medialla on oma Tiktok-vaikuttajien yhteisö Fype, jolla on 68 000 seuraajaa. Suvannon mukaan heillä on 15 kiinnostavinta suomeksi sisältöä tekevää Tiktok-vaikuttajaa. Jatkossa tarkoituksena on tehdä tv-sisältöä myös Tiktokin maailmasta.

Suvannon mukaan he kehittävät vaikuttajien kanavia kaupalliseksi.

”Nuorilla ei ole vielä kokemusta, joten autetaan.”

Tiktokkaajia on työllistetty Inezille esimerkiksi kesätöihin. Taustalla on yksinkertainen ajatus: vaikuttajat haluavat perinteiseen televisioon töihin.

Sometähtien palkkaaminen televisioon ei sinänsä ole uusi ilmiö. MTV:n Possen juontajistoon ovat kuuluneet tubettajat Eric ”Lakko” Savolainen ja Juuso ”Herbalisti” Karikuusi. Nykyisin ohjelman juontajistoon kuuluu Veronica ”Mariieveronica” Verho. Myös Ylen Summeri-ohjelman juontajistoon ovat kuuluneet esimerkiksi Tuomas ”Tume” Kukkonen ja Tuure Boelius.

Niko Saarisesta Inez on ”nuorten näköinen”.

”Inez ei ole liian kaupallinen kanava, jossa ei voisi sanoa esimerkiksi kirosanaa”, hän sanoo.

Kanavan toimitus sijaitsee nykyään kauppakeskus Mall of Triplassa Pasilassa.

”Tripla on miljöönä mielenkiintoinen, kun lähetysten aikana meidän taustalle pääsee hyppimään”, Saarinen sanoo.

Perjantaina 10. heinäkuuta alkaa bloggaajien Maiju Markkasen ja Elina Leskisen keskusteluohjelma Elina X Maiju. He keskustelevat Instagramin filttereistä kännykät kädessään. Yhdellä kameralla kuvattu jakso on ladattu Youtubeen heinäkuussa 2019.

Inez-kanavan kohderyhmä on 15–35-vuotiaat kaupunkilaiset. Tekijät kertovat olevansa ylpeitä, ettei joinakin viikkoina kanavaa ole katsonut yksikään yli 35-vuotias.

Inez Media kertoo sisältöjensä tavoittavan 150 000 nuorta viikossa. Luvusta noin 80 prosenttia on peräisin televisiosta. Näin suuri perinteisen katselun osuus on ollut yllätys, Suvanto sanoo.

Kaikki televisiokanavat tavoittavat viikoittain noin puoli miljoonaa 10–24-vuotiasta. Lapset ja nuoret katselevat keskimäärin televisiota puolisen tuntia päivässä, joka on kolme tuntia vähemmän kuin innokkain katsojaryhmä 45–64-vuotiaat.

”Ikäprofilointi on onnistunut hyvin. Jopa puolet katselukerroista sijoittuu pääkaupunkiseudulle ja yliopistokaupunkeihin”, Inez Median hallituksen puheenjohtaja Heikki Rotko sanoo.

Kanavan Youtube-sivusto ei vedä katsojia samaan tapaan kuin televisio. Inezin Youtube-tiliä tilaa runsaat 6 000 ihmistä. Videoiden katselukerrat vaihtelevat sadoista kymmeniin tuhansiin. Katsotuinta videota, Ainon ja Nikon shoppailureissua, on toistettu yli 89 000 kertaa. Se on julkaistu kesäkuussa 2019.

”Me ajateltiin, että kohdeyleisömme kuluttaisi sisältöä kännykästä tai tietokoneen ruudusta, mutta näin ei ollutkaan. Se osoittaa sen, että he kyllä katsovat televisiota, mutta sieltä ei tule mitään kiinnostavaa sisältöä tai mitään heitä puhuttelevaa”, Suvanto sanoo.

Inezia katsellaan keskimäärin yhdeksän minuuttia kerrallaan.

”Meidän ohjelmatarjontamme on impulsiivista, nopeaa, ajankohtaista ja reaaliaikaista. Me kokeilemme kaikkea hullua. Katsotaan, mikä toimii.”

Niko Saarinen vertaa kanavaa 2000-luvun vaihteessa toimineeseen Moontv:hen. Ineziä katsoessa ei koskaan tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Niko Saarinen uskoo, että hänellä on silmää tehdä vetävää televisiota.

Perjantaina 10. heinäkuuta juontajat Eemil Mäkelä ja Alexandra Illman haastattelevat pohjoisirlantilaismuusikko JC Stewartia Famestream-lähetyksessä. Tosi hankalaa että tämä pitää tehdä englanniksi, Mäkelä sanoo.

Juontajat pyytävät artistia esittämään oman kappaleensa suomenkielisellä sanoituksella.

He laulavat yhdessä, mutta sanoista on hankala saada selvää.