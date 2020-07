Via Tribunali avasi toisen liikkeensä Sörnäisissä vuonna 2019.

Helsingin Kurvissa voi syödä italialaisten hyväksymää perinneruokaa, sillä Pizzeria Via Tribunalille on myönnetty toinen napolilaisen pizzan sertifikaatti. Sörnäisten Kansa-talossa sijaitseva ravintola avattiin viime vuoden elokuussa.

Via Tribunalista tuli ainoa ravintolaketju Pohjoismaissa, jolla on useampi kuin yksi sertifioitu pizzauuni. Suomessa muilla ravintoloilla ei ole sertifikaattia. Ruotsissa niitä on kolmella ja Tanskassa yhdellä ravintolalla.

Sofiankadulle vuonna 2017 avatusta pizzeriasta sertifikaatti on ollut vuosia. Ensimmäisen ravintolan avaamisen kanssa oli useita ongelmia, kun perustajat etsivät tilaa, johon parintuhannen kilon painoinen aito napolilaisuuni voitaisiin asettaa. Lopulta uunille löydettiin paikka Senaatintorin kulmilla ja ravintola sai ensimmäisenä Suomessa sertifikaatin.

Via Tribunali -pizzeriat omistaa suomalainen Son of a Punch Oy. Yrityksen omistamia muita paikkoja ovat cocktail-baari Liberty or Death sekä salakapakkana tunnettu Trillby & Chadwick.

Kurvin ravintolassa uuneja on kaksi. Ravintolatoimenjohtaja Antti Kuitunen kertoo, että koronavirus hidasti sertifikaatin saamista toiselle ravintolalle.

Sertifikaatteja uuneille myöntää napolilaista pizzaa valvova kattojärjestö Pizza Vera Napoletanan. Järjestö lähettää Italiasta paikan päälle ravintolaan tarkastajan, joka valvoo, että napolilaisen pizzan kriteerit täyttyvät.

Koronaviruksen vuoksi tarkastajan saapuminen Sörnäisiin viivästyi.

”Fiilis on huikea. Sertifikaatin saaminen on ollut alusta asti tavoitteena, kun avasimme toisen ravintolan”, Kuitunen sanoo.

Napolilainen pizza on Unescon maailmanperintölistalla, joten pizzan tulee täyttää tiukat vaatimukset oikeista raaka-aineista ja niiden valmistustavasta. Suurin osan raaka-aineista tulee esimerkiksi olla hankittu tietyltä alueelta Italiasta.

Järjestö listaa myös kriteerit ulkonäölle tarkasti sivullaan. Sertifikaatti annetaan vain kahdelle pizza-annokselle: Marinaralle ja Margheritalle.

Esimerkiksi jälkimmäisessä pitää ”valkoisen mozzarellan näkyä tasaisina viipaleina yhdessä vihreiden, hiukan valmistuksessa tummentuneiden basilikan lehtien kanssa.”

Ennen kaikkea tärkeää on, että pizzaa paistetaan vain reilun minuutin ajan noin 450-asteisessa avotuliuunissa, jolloin pohjasta tulee oikean paksuinen eikä rapea.