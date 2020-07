Tamperelainen varavaltuutettu Merve Caglayan (vihr) käytti maanantain lomapäivänsä valokuvahaasteen oikaisemiseen.

Käyttäjät levittivät sosiaalisessa mediassa kuvia tunnisteilla #challengeaccepted, #womenempowerment ja #womensupportingwomen. Ne tarkoittavat vapaasti suomennettuna haaste vastaanotettu, naisten voimaantuminen ja naiset tukevat naisia.

Caglayan kysyi useiden julkisuuden henkilöiden julkaisemien kuvien kommenteissa, ovatko he tietoisia haasteen alkuperäisestä viestistä.

Tamperelainen Merve Caglayan osallistui somehaasteeseen ja kommentoi muille sen alkuperäisestä tarkoituksesta.

”Päätin kommentoida, koska alkuperäisestä kontekstista irrallinen haaste peitti alleen kaiken tärkeän tiedon Turkissa naisiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta, jota aihetunnisteen alle oli kerätty”, Caglayan sanoo.

Viime päivinä levinneen haasteen tarkoituksena oli tuoda näkyväksi Turkissa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Haaste sai alkunsa, kun 27-vuotias turkkilaisnainen Pinar Gültekin murhattiin heinäkuussa. Uhrin ex-poikaystävä on pidätetty epäiltynä taposta.

Toisinaan sosiaalinen media toimii kuten rikkinäinen puhelin, sillä haaste sai Turkin ulkopuolella uusia merkityksiä.

Suomessa haasteeseen osallistui useita julkisuudesta tuttuja kasvoja, kuten hyvinvointialan yrittäjä Martina Aitolehto sosiaalisen median vaikuttaja Sara Sieppi.

Muuttuneessa haasteessa sen tarkoituksen kerrottiin olevan naisten voimaantumisen korostaminen. Käyttäjä saattoi tukea toisia naisia julkaisemalla mustavalkoisen kuvan itsestään ja haastamalla muita tekemään samoin.

Haasteen #challengeaccepted -aihetunnisteella löytyy Instagramista yli viisi miljoonaa hakutulosta, #womenempowermentilla kahdeksan. Osa hakutuloksista voi kuitenkin olla haasteesta irrallisia, koska molemmat ovat yleisiä englannin sanontoja.

Caglayanin lisäksi monet käyttäjät ovat yrittäneet oikaista tietoa haasteen alkuperästä ja samalla lisätä tietoisuutta Turkin tilanteesta. Muun muassa toimittaja Maria Veitola ja muusikko Paula Vesala oikaisivat kuvatekstejään myöhemmin.

”Tämä on hyvä esimerkki rikkinäinen puhelin-ilmiöstä. Tai siis rikkinäinen some! Kuvahaaste on lähtöisin Turkista, jossa kuolee vuosittain valtava määrä naisia lähisuhdeväkivallan uhreina”, Veitola kirjoittaa Instagram-kuvassaan.

Turkkilaisessa mediassa on tapana julkaista murhattujen naisten kuvat mustavalkoisena sekä sanomalehdissä että verkkoartikkeleissa. Caglayan kertoo, että kuvissa on lähes poikkeuksetta juuri lähisuhdeväkivallan uhreiksi joutuneita naisia.

”Siinä vaiheessa, kun näen mustavalkoisen kuvan, tiedän, että tästä en luultavasti haluaisi lukea.”

Hänen mukaansa turkkilaisilta käyttäjiltä lähtöisin olevassa somehaasteessa oli kysymys juuri naisten turhautumisesta tilanteeseen. Naiset kyllästyivät näkemään päivästä toiseen murhattujen naisten kuvia ja päättivät alkaa julkaisemaan omia kuviaan mustavalkoisena.

”Tarkoituksena oli osoittaa, että minä päivänä tahansa mediassa voi olla meidän oma kuvamme.”

Lähisuhdeväkivalta on Turkissa yleistä. Guardianin mukaan 42 prosenttia 15–60-vuotiaista turkkilaisista naisista on joutunut kumppaninsa fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Viime vuonna surmansa sai 474 naista. Suurin osa surmaajista oli naisten kumppaneita tai sukulaisia.

Caglayanille haasteen välitti hänen turkkilainen ystävänsä. Turkissa naiset jakoivat haastetta toisilleen yksityisviesteillä, koska osa naisista pelkäsi ottaa kantaa julkisesti. Kuvat julkaistiin Instagramissa pelkkien tunnisteiden kanssa, ilman taustoittavia saatesanoja. Tämä voi olla syynä siihen, miksi haasteen alkuperäinen sanoma ei välittynyt kaikille.

Caglayan mukaan haaste alkoi paisua Turkissa viikonlopun aikana. Sitten mustavalkoiset kuvat alkoivat levitä myös kansainvälisessä sosiaalisessa mediassa irrotettuna alkuperäisestä asiayhteydestään.

Haaste alkoi saada uusia merkityksiä, kun seksuaalinen häirintä nousi otsikoihin Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltojen kongressin demokraattiedustaja Alexandria Ocasio-Cortez piti loppuviikosta puheen, jossa hän otti kantaa naisen kohtaamaan seksuaaliseen häirintään ja republikaanien kongressiedustaja Ted Yohon hänelle esittämisiin seksistisiin kommentteihin.

Caglayan kertoo huomanneensa, että Ocasio-Cortezin puheen alettua levitä mediassa, haaste kääntyi käsittelemään naisten voimaantumista.

Sosiaalipsykologian tohtorin ja sosiaalisen median tutkijan Suvi Uskin mukaan on yleistä, että somehaasteet kadottavat alkuperäisen asiayhteytensä. Sosiaalinen media tarjoaa käyttäjilleen uutta sisältöä jatkuvalla syötällä, eikä asioiden alkuperiä lähdetä tarkastamaan.

”Me valitsemme parhaat palat ja jalostamme ne omaan käyttötarkoitukseemme. Sen jälkeen, kun someen julkaisee jotain, meillä ei ole siihen enää valtaa.”

Hän muistuttaa, että somehaasteiden lisäksi kaikki muukin, mitä sosiaalisessa mediassa nähdään, on irrotettu alkuperäisestä asiayhteydestä.

Sosiaalisen median tutkija Suvi Uski.

”Asiat tuodaan someen tarinallisessa muodossa, ja tarinat vaativat tietynlaista draamankaarta.”

Uskin mukaan alkuperäisestä haasteesta irronnut Women Supporting Women -haaste on oma ilmiönsä. Nyt sitä palautetaan takaisin juurilleen, jolloin alkuperäinen aihe eli turkkilaisiin naisiin kohdistuva väkivalta saa isomman näkyvyyden kuin aikaisemmin.

”Siinä mielessä minun mielestä tässä ei ole tapahtunut mitään vahinkoa.”

Sosiaalisessa mediassa toimimiseen ja siellä leviäviin haasteisiin liittyy usein runsaasti sääntöjä.

Käyttäjien on käytettävä oikeaa hastagia ja pitäydyttävässä sovitussa asiayhteydessä.

Uskin mukaan sosiaalisessa mediassa ketään ei voi pakottaa noudattamaan tiettyjä sääntöjä. Niiden luominen on kuitenkin tavallinen ryhmädynamiikan ilmiö.

”Ihmiset kokevat, että tietyissä ympäristöissä on tiettyjä sääntöjä. Jos niitä ei ole, niitä pyritään luomaan.”