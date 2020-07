Yhdysvaltalais-kanadalainen Vice kirjoitti keskiviikkona, että pandemian aikana QAnon-liike on kasvanut räjähtäen. Media otsikoi: ”QAnon Has Gone Global” eli QAnon on levinnyt globaalisti.

Yhdeksi todisteeksi liikkeen laajentumisesta Vice esittää suomalaisen tapahtuman.

Vicen juttu käy läpi QAnon-aktiivin Jarmo Ekmanin livestriimausta Q-festivaaliksi nimetystä tapahtumasta 11. heinäkuuta. Ekmanin Youtube-videota on katseltu parituhatta kertaa.

Videolla ihmiset hakevat ruokaa jonossa, joku soittaa pianoa. Ovesta astuu ulos nainen, joka vetää kameran edessä Make America Great Again -lippiksen päähänsä. Erään osallistujan paidassa lukee QAnon Army Finland.

Tapahtumapaikka Saaristohotelli Merikruunu sijaitsee Kemiönsaaren Dragsfjärdissä.

”Kaunis ystävien kokoontuminen”, Jarmo Ekman kertoo videolle englanniksi.

Hän arvioi osallistujiksi noin 50 ihmistä, tapahtumassa otetussa yhteiskuvassa heitä on 42.

Tapahtuman jälkeen, heinäkuun lopulla Twitter päätti poistaa tuhansia QAnonista twiittaavien tilejä. Helsingin Sanomat kirjoitti, kuinka suljetut tilit rikkoivat Twitterin mukaan sen kohdistetun häirinnän sääntöjä.

Trumpia ihannoivaan QAnoniin liittyvien postausten määrä on kasvanut runsaasti tänä vuonna.

Helsingin Sanomat kävi heinäkuussa läpi liikkeen syntyä jutussa Internetin syövereissä syntyi liike nimeltä QAnon, ja sen mukaan Trump käy messiaanista taistelua pahaa vastaan.

”Nettikirjoittelija tai -kirjoittelijat ja Q:n fanit onnistuivat käynnistämään kansanliikkeen, joka uskoo, että demokraattipuolueen kannattajat palvovat saatanaa ja harrastavat ihmissyöntiä ja liike ajaa Trumpin asiaa näitä ja Valkoisen talon vallanneita avaruusolioita tai muuta pahaa vastaan”, jutussa kirjoitetaan.

Twitterin lisäksi myös muut sosiaalisen median yritykset, kuten Facebook ja Reddit, ovat reagoineet QAnon-sisällön lisääntymiseen.

Videopalvelu Tiktok poisti QAnon-aihetunnisteet mutta ei videoita. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaismedia The Verge.