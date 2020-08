Podcastit ovat parhaimmillaan huolellisesti käsikirjoitettuja tarinoita tai elämyksiä. Kokosimme yhteen laadukkaita äänisarjoja, jotka sivistävät ja naurattavat.

Lähes kuka tahansa voi aloittaa podcastin teon. Tarvitaan vain laite, joka tallentaa puhetta. Äänitettä voi editoida jälkikäteen ilmaisohjelmilla, mutta sekään ei ole pakollista.

Podcastien suurin ongelma piilee tässä, helppoudessa. Tarjonta on mittava ja laatu vaihteleva. Siksi tasokkaiden podcastien löytäminen voi olla haastavaa. Toisinaan viikoittaisten höpöttelyjen sijaan mielekkäämpää olisi kuunnella yksi tarina, joka kerrotaan huolella käsikirjoitetun tuotantokauden aikana.

Kokosimme listan suomalaisista ja englanninkielisistä podcast-sarjoista, jotka ehtii kuunnella kokonaan yhden viikonlopun aikana – ainakin melkein.

61 minuuttia arkkitehtuurista ja elokuvista

Rakenna, kärsi ja unhoita käsittelee arkkitehtuurin suhdetta aikaan, tuhoon ja muutokseen elokuvissa. Arkkitehti, kirjailija ja muusikko Helmi ”Draama-Helmi” Kajasteen viisijaksoinen podcast perustuu saman nimiseen kirjaan (Kosmos 2020), mutta käsittelee teemoja, jotka eivät mahtuneet kansien sisälle.

”Mitä tapahtuu, kun rakennus tuhoutuu väkivaltaisesti? Kuinka pysyviä luulemme rakennusten olevan?” Kajaste pohtii ensimmäisessa jaksossa.

Hän kuvaa, kuinka katastrofi- elokuva Liekehtivä tornin (1974) juuri valmistuneessa pilvenpiirtäjässä syttyvä tulipalo heijastelee pelkoja, joita korkeisiin rakennuksiin liitettiin 1970-luvulla. Samaan tapaan jotkut katsojat tulkitsivat, että film noir -elokuvassa Kohtalokas tapaaminen (1955) tuhoutuva rantatalo on alkua pelätylle ydintuholle.

Podcast osoittaa, kuinka monelta kantilta elokuvia ja arkkitehtuuria voi analysoida. Sen jälkeen rakennusten syntymiseen ja tuhoutumiseen alkaa kiinnittää tarkemmin huomiota.

513 minuuttia murhamysteeriä

Jos Yhdyvalloissa vuonna 2014 rikospodcastien suosion räjäyttänyt Serial on edelleen kuuntelematta, on hyvä aika panna luurit korville. Serialista on tehty kolme tuotantokautta, ja ne kaikki paneutuvat eri true crime -tapauksiin tutkivan journalismin keinoin.

Sarjan ensimmäisellä ja suosituimmalla 12-jaksoisella tuotantokaudella toimittaja Sarah Koenig selvittää vuonna 1999 Baltimoressa kuolleena löydetyn 18-vuotiaan Hae Min Leen tapausta.

Podcast tarjoaa kylmiä väreitä kesähelteillä.

”En ole rikosetsivä tai yksityisetsivä. En ole edes rikostoimittaja, mutta olen yrittänyt selvittää 17-vuotiaan pojan alibit joka päivä viimeisen vuoden ajan”, toimittaja Koenig kertoo podcastin ensimmäisessä jaksossa.

Kauteen on lisätty kolme bonusjaksoa, jotka käsittelevät oikeudenkäyntejä. Podcastin verkkosivuilta löytyy runsaasti lisätietoa tapauksesta, kuten hahmotelma tapahtumien aikajanasta.

214 minuuttia Amerikan historian kääntöpuolelta

Yksi tämän hetken puhutuimmista podcasteista on New York Timesin 1619. Kuusiosaisessa sarjassa toimittaja Nikole Hannah-Jones kertoo, kuinka orjuuden historia vaikuttaa Yhdysvaltojen yhteiskuntaan edelleen.

Podcast julkaistiin alun perin elokuussa 2019, kun ensimmäisten afrikkalaisten orjien tuomi sesta Virginian siirtokuntaan Pohjois-Amerikkaan oli kulunut 400 vuotta. Podcast alkaa meren rannalta, samasta paikasta.

Hannah-Jones pohtii, miltä orjaksi tuoduista ihmisistä on mahtanut tuntua:

”Ehkä se tapahtui toisella tai kolmannella viikolla, mutta viimeistään neljännellä. He eivät olleet nähneet maataan tai mitään maata niin moneen päivään, että he menivät laskuissa sekaisin. Silloin pelko vaihtui epätoivoksi”, hän kuvailee.

”He tiesivät, etteivät halaisi isovanhempiaan enää tai nauraisi serkkunsa häissä tai laulaisi vauvojaan uneen samoilla kehtolauluilla, joita heidän äitinsä lauloi heidän ollessaan pieniä.”

Podcast tarjoaa kuuntelijalle Yhdysvaltojen historiasta näkökulmia, jotka jäävät usein huomiotta. Hannah-Jonesin tarkkojen kuvailujen ja esseemäisten näkemysten jälkeen kuuntelija havainnoi ympäröivää yhteiskuntaa tarkemmin.

384 minuuttia valtiosalaisuuksia ja popmusiikkia

Wind of Change -podcastin ensimmäisen jakson kuvaus on koukuttava:

”Scorpions -yhtyeen laulusta ’Wind of Change’ muodostui tunnuskappale kylmän sodan päättymiselle. Vuosikymmeniä myöhemmin, tutkiva journalisti Patrick Radden Keefe kuuli luotettavalta lähteeltä huhun, jonka mukaan Scorpions ei kirjoittanut kappaletta. Sen kirjoitti CIA.”

Kahdeksanosaisessa podcast-sarjassa Keefe yrittää selvittää totuuden hittibiisin alkuperästä. Podcast kertoo tarinan popmusiikkiin piilotetusta propagandasta ja Yhdysvaltojen hallituksen salaisista sokkeloista. Siinä luvataan olevan vakoojia, salaisuuksia, neuvostoliittolaisia ja tiukat nahkahousut.

201 minuuttia naisen vihaa

Naisen kosto on faktaa ja fiktiota yhdistelevä podcast, joka käsittelee naisten aggressioita komedian ja asiantuntijoiden avulla. Kymmenenosaisessa podcastissa sarjan päähenkilö Saila (Pirjo Heikkilä) päättää hylätä kiltteyden ja kostaa kokemansa vääryydet. Sara on määrilty terävän humoristiseksi kostopodcastiksi.

”Lapsuudessa se meni niin, että oli olemassa ihanne kiltistä tytöstä, ja sitten minä. Mä vähän niin kuin katselin ihannetta vierestä – tai etäältä. Luokan ulkopuolelta, jossa mä olin rauhoittumassa erinäisistä syistä, muun muassa siksi, että olin saanut raivokohtauksen.”

”Mut mä sain kaikista aineista kiitettäviä. Silloin jotenkin yhtäaikaa on olemassa sekä kiltteys että raaka raivo,” päähenkilö jatkaa.

Podcast naurattaa ja herättää pohtimaan, miksi naisilta on yhteiskunnassa vaadittu kiltteyttä ja joustavuutta. Miksi naisen aggressiivisuus on tabu?

144 minuuttia helvetin vertailua Suomeen

Radio Sodoma on Yle Draaman tuottamaa käsikirjoitettua radiohuumoria, jota on julkaistu kolme tuotantokautta. Se kertoo helvetin ainoasta ja suosituimmasta radiokanava Radio Sodomasta, jota juontaa Kalevi Tuoninen (Antti Holma).

Toisinaan helvetti muistuttaa Suomea, ja vertailu on ollut sarjan käsikirjoittaneen ja ääninäytelleen Antti Holman tarkoitus. Podcastin kuvauksessa sen kerrotaan koostuvan mustasta huumorista, jota on laimennettu yhteiskunnallisella keskustella ja peräaukkovitseillä. Se takaa lomalaisille naurut niin kesälaitumilla kuin elo–syyskuun sateisina iltoina.

376 minuuttia eroottista kirjallisuutta

My Dad Wrote a Porno -podcast on kevyttä kuunneltavaa englanniksi. Sarjan keskiössä ovat Jamie Morton, joka saa selville isänsä kirjoittaneen eroottisia viihderomaaneja kirjailijanimellä Rocky Flintstone.

Morton alkaa lukea hekumallisia romaaneja yhdessä ystäviensä James Cooperin ja Alice Levinen kanssa.

”Belinda nojautui taaksepäin valkoisella nahkaistuimella ja alkoi hikoilla hieman”, Morton lukee ääneen kirjasta.

”Eroottista...” Levine kommentoi ja nauraa.

Ensimmäisen kauden 13 jaksossa on yhteensä 376 minuutin edestä kuunneltavaa. Kausi sisältää myös alaviitejaksoja, joissa pohditaan, että jos kirjasta tehtäisiin elokuva, ketä siihen voitaisiin palkata. Sarja on noussut hurjaan suosioon, ja siitä on ilmestynyt jo viisi kautta.

Podcast naurattaa ja saa kuuntelijan tuntemaan olonsa osaksi kaveriporukkaa. Se myös osoittaa, ettei koskaan ole liian myöhäistä toteuttaa unelmiaan. Vielä kuusikymppisenä voi alkaa kirjoittaa eroottista kirjallisuutta.

210 minuutin tositarina valeplaneetalta

The Habitat -podcast seuraa kuutta astronauttia, jotka suostuvat viettämään vuoden yhdessä tulivuoren kivisellä maaperällä Havaijilla. Saari on ainoita paikkoja maapallolla, jossa voidaan jäljentää Mars-planeetan kaltaisia olosuhteita.

Tieteellisessä kokeessa on tarkoituksena selvittää, kuinka astronautit selviäisivät eristyksissä Marsissa ja ennen kaikkea toistensa seurassa. Astronautit asuvat iglun näköisessä rakennelmassa, jossa heillä on kaikki varusteet koko vuoden ajaksi.

Kokeessa astronautit luopuvat lähes kaikista yhteyksistä ulkomaailmaan. Podcastissa he kertovat omin sanoin, millaista on viettää 365 päivää kuin olisi Maan ulkopuolella.

”Tuntuu, ettei täällä voi olla hetkeäkään yksin. Joku voi aina kurkata, onko oveni auki tai valoni päällä”, yksi astronauteista kertoo.

”Mitä luulet, että seuraavan puolen vuoden aikana tapahtuu?” toinen astronauteista kysyy.

”Luultavasti ensimmäinen murha. Kukahan se mahtaa olla?” ensimmäinen vastaa ja nauraa.

Murhaa ei kannata odottaa, mutta seitsemässä jaksossa on luvassa romantiikkaa, seikkailuja ja surkeita hetkiä.