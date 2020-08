Tiedättehän tunteen, kun onnellinen isä tai äiti esittelee vastasyntynyttä lastaan ensi kertaa. Paikalle kokoontunut yleisö tarkastelee tulokasta ihastuneena: Kyllä, isänsä nenä selvästi. Ja äitinsä silmät. Ja miten tomerasti se potkiikaan!

Vähän samanlainen hetki on se, kun yhtye esittää ensimmäistä kertaa uutta sävellystuotantoaan.

Tällaisia hetkiä oli äskettäin päättyneellä Suomen Jazzliiton järjestämällä Jazz-Espa-festarilla useita, kun korona oli pitänyt monet kevään vastasyntyneet piilossa näihin asti.

Ainon eli Suvi Linnovaara, Satu-Maija Aalto, Aino Juutilainen ja Joonas Leppänen esiintyi lauantaina Espan lavalla.

Uuden albumin on vastikään julkaissut Jazz-Espan 17:stä esiintyjästä ainakin Njet Njet 9, Susanna Aleksandra Quartet, Pauli Lyytinen Magnetia Orkesteri ja Jonatan Sarikoski Search Party.

Yksi Espan lavalla päivänvalon nähnyt sävellyskokonaisuus oli sellisti Aino Juutilaisen Ainon-yhtyeen albumi Drought.

”Keväällä piti olla paljon keikkoja – kaikki peruutettiin”, Juutilainen kertoi Espan lavan eteen kokoontuneille kuulijoille lauantaina, kuuden päivän Jazz-Espan viimeisenä päivänä.

Siksi konserttikin taisi olla erityisen latautunut.

Juutilainen perusti Ainon-yhtyeen jo vuonna 2017 ja julkaisi debyyttialbuminsa kahta vuotta myöhemmin. Uusin, WeJazz Recordsin julkaisema Drought julkaistaan näillä näkymin kuukauden päästä. Joitakin kappaleita on jo kuultavana suoratoistopalveluissa.

Itse kuulin Ainonia ensimmäistä kertaa. Odotukset olivat korkealla. Klassisen musiikin piiristä tulevien sellisti Juutilaisen ja saksofonisti-klarinetisti-huilisti Suvi Linnovaaran sekä folk-viulistina tunnetun Satu-Maija Aallon koonpano vaikutti epäsovinnaiselta. Sitä paitsi kokemuksesta tiedän, että siellä missä rumpali Joonas Leppänen on mukana, tapahtuu jotakin kiinnostavaa.

Ja jotakin ennenkuulumatonta Espan yleisö saikin kuulla, kun keikan ensimmäinen kappale, Schön Berg puhkesi soimaan. Musiikki on leikkisää, unenomaista, salaperäistä ja jännittävää.

Ainon kuulostaa modernilta konserttimusiikilta, jonka jousivaltaiselle soundille rumpujen sykkivä kudos antaa erityisen säihkeen ja pulssin. Jokainen soittaja improvisoi, mutta ainakin minun oli paikoitellen vaikea hahmottaa rajaa sävellettyjen ja improvisoitujen osuuksien välillä. Soolot palvelivat kokonaisuutta. Selvimmin jazzin perinteestä nousivat Linnovaaran koloratuuriset klarinetti-improvisaatiot.

Ehkä mieleenpainuvin Ainonin keikan kappaleista oli Joonas Leppäsen säveltämä I Saw It in a Dream, jossa rummut veivät biisiä luonnollisesti eteenpäin, kuin nelostie autoa kohti kesälomaa.

Sillä oli isänsä silmät. Ja miten tomerasti se potkikaan!

Aino Juutilainen

Ti 15.12. klo 19. Jazz´n´Jam Malmitalolla (Ala-Malmin tori 1): Ainon. Liput 12/7 euroa.

