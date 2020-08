Donald Trumpin vaalimainoksessa Break In nainen istuu yksin kotonaan. Pimeässä huoneessa loistaa vain television ruutu, josta tulee uutislähetys. Ääni sanoo:

”Seattle on luvannut poistaa 50 prosenttia poliisilaitoksen rahoituksesta. Joe Biden sanoi, että hän on ehdottomasti samaa mieltä.”

Nainen huomaa ovellaan hahmon, joka pyrkii sisälle taloon. Hätänumeroon ei vastata. Murtovaras pääsee sisälle ja hyökkää naisen kimppuun. Ruutuun ilmestyy teksti:

”Sinä et ole turvassa Joe Bidenin Amerikassa.”

Todellisuudessa Biden on kertonut, ettei tue poliisilaitoksen rahoituksen vähentämistä, kuten hän ilmaisee USA Todayn julkaisemassa mielipidekirjoituksessa.

Totuus ei ole kuitenkaan tärkeintä tulevissa vaaleissa, joissa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja entinen varapresidentti Joe Biden kisaavat.

”Faktapohjaisella asioiden esittämisellä ei saa vaalivoittoa ainakaan Yhdysvalloissa. Pitää olla tarinallisuutta ja samaistuttavuutta”, väitöskirjatutkija Jani Kokko sanoo.

Kokko tutkii Jyväskylän yliopistossa Yhdysvaltain presidentti-instituutiota ja presidentillistä retoriikkaa sekä maan vaalijärjestelmää. Hän on luvannut arvioida neljää tuoretta vaalimainosta.

Yhdysvalloissa kerronnallisuus ja tunteiden herättäminen ovat paljon tärkeämpiä verrattuna suomalaisiin vaalimainoksiin. Kokon mukaan samat mainokset pyörivät televisiossa todella pitkään ja niihin käytetään suuria summia rahaa.

Federal Election Committeen eli liittovaltion vaaliviranomaisten mukaan demokraattien presidenttiehdokkaat ovat käyttäneet kampanjointiin tähän mennessä noin kaksi miljardia euroa ja republikaanit lähes 300 miljoonaa euroa. Suurin osa vaalirahoituksesta on käytetty viimeisen vuoden aikana.

Kokon mukaan moni amerikkalainen pystynee samaistumaan presidentin heinäkuun loppupuolella julkaisemaan murtovarasmainokseen. Mainos herättää miettimään, saako apua, jos joku yrittää murtautua kotiin.

Myös Biden käyttää omissa mainoksissa hyväksi samaa tarinallisuutta.

Heinäkuun alussa julkaistu mainos Didn’t Matter alkaa Bidenin kuvalla ja kampanjalogolla. Ruutuun ilmestyy kotivideo, jossa harmaatukkainen nainen istuu lapsi sylissään.

”Hän oli ystävällisin henkilö, jonka voit kuvitella”, Jessica-niminen nainen sanoo ja kertoo tarinan isoäitinsä kuolemasta.

”Oli vaikeaa käsittää, kuinka nopeasti asiat lähtivät menemään alamäkeä. Kuulimme vasta hänen menehtymisen jälkeen, että hänellä oli koronavirus”, hän jatkaa.

Jessica väittää presidentin tehneen valtavan virheen vähätellessään koronavirusta.

Tällainen negatiivinen kampanjointi on tyypillistä Yhdysvalloissa. Poliittinen vastapuoli yritetään saada näyttämään mahdollisimman epäluotettavalta ehdokkaalta, esimerkiksi alkuperäisestä asiayhteydestä irrotettujen videoiden avulla.

Kielteisiä ilmoituksia on Kokon mukaan runsaasti yli puolet kaikista tv-mainoksista.

”Pelolla ja turvattomuudella vetoaminen on poliittisesti hyvin kannatettava strategia. Se uppoaa paremmin kansalaisiin kuin positiivisista asioista puhuminen.”

Yksi esimerkki negatiivisesta kampanjoinnista on Trumpin kesäkuussa julkaisema kampanjavideo Fortitude eli mielenlujuus. Videolla näytetään eri tilanteista, joissa Joe Biden takertelee sanoissaan ja vaikuttaa hajamieliseltä. Mainos tuo myös ilmi, että Biden on 77-vuotias ja pyrkii presidentiksi kolmatta kertaa. Trump on 74-vuotias.

”Joe Bidenilla ei selvästi ole voimia, kestävyyttä tai mielenlujuutta, joita tarvitaan tämän maan johtamiseen”, kertojan ääni sanoo mainoksen lopussa.

Kaikki mainokset eivät ole ehdokkaiden kampanjoiden tekemiä. The Lincoln Project on entisten ja nykyisten republikaanien vuonna 2019 perustama toimikunta, jonka tarkoituksena on estää Trumpin uudelleenvalinta presidentiksi.

Toimikunnan nimissä julkaistuissa mainoksissa sanotaan, ettei se tue mitään presidenttiehdokasta. The Lincoln Project ilmoitti kuitenkin keväällä hyväksyvänsä demokraattien oletetun presidenttiehdokkaan Bidenin.

Kesäkuussa julkaistulla videolla #TrumpIsNotWell eli ”Trump ei ole terve” esitetään asiayhteydestä irrotettuja videopätkiä, joiden tarkoituksena on todistaa, ettei presidentti ole kykenevä hoitamaan virkaansa tai tulemaan uudelleen valituksi.

”Maailman mahtavin virkahuone tarvitsee enemmän kuin heikon, huonokuntoisen ja hataran presidentin. Trumpilla ei ole vahvuutta johtaa eikä luonnetta myöntää sitä”, mainoksen kertojaääni sanoo.

Kokon huomio kiinnittyy videolla näkyvään Trumpin ”tärinäkohtaukseen”. Hänen mukaansa kyseinen videopätkä on peräisin vuoden 2016 vaalitilaisuudessa, jossa Trump tekee pilkkaa toimittajasta. Mainoksessa videoklipin on tarkoitus viestittää, ettei presidentti ole terve.

Videossa on paljon samaa kuin Trumpin Fortitude-vaalimainoksessa. Videot ovat julkaistu vain muutaman päivän erolla toisiinsa. Sekä Trump että Lincoln Project ovat julkaisseet samankaltaisia videoita myös aiemmin.

Molemmat videot ovat hyviä esimerkkejä vaalimainosten tavasta liioitella. Kokon mukaan mainoksissa vastaehdokkaat koitetaan saada näyttämään epäkelvoilta hoitamaan presidentin virkaa. Hän arvioi, että negatiiviset mainokset ruokkivat ääripäitä, joita molemmilla puolueilla on. Ne eivät kuitenkaan saa liikkuvia äänestäjiä puolelleen.

Kielteisissä ja vastapuolta pilkkaavissa vaalimainoksissa ei ole mitään uutta äänestäjille. Näin on kampanjoitu vuosikymmenien ajan.

Sen sijaan Trumpin käyttämä puhetapa on muuttanut myös vastustajien tapaa kampanjoida. Kokon mukaan Trumpin retoriikka on nationalistista vastakkainasettelua, jolla yhtäältä tehdään rajoja amerikkalaisten välille ja toisaalta Yhdysvaltain ja muun maailman välillä.

”Yksi ihminen on saanut populismin ja kansankiihotuksen näin vahvasti nostettua esille, ja se pakottaa muutkin ehdokkaat menemään tähän samaan muottiin, jos he haluavat päästä esille ja valtaan”, Kokko sanoo.

”Aika klassista toisaalta: miksi luovuttaa aseita toiselle puolelle?”

On ehkä turha odottaa yhtä toiveikkaita sloganeita, kuten Barack Obaman Yes We Can, joilla aiemmin on päästy Valkoiseen taloon.