Youtube alkoi takellellen 15 vuotta sitten. Ensimmäiset trampoliinihyppyjä ja hengellisiä lauluja näyttäneet suomalaisvideot ladattiin palveluun vain muutama kuukausi perustamisen jälkeen. Youtuben johtajat kertovat Nytille, mihin suuntaan jättipalvelu kehittyy.

Nuorimies kehuu elefanttien todella, todella, todella pitkiä kärsiä.

Siinä se. Youtuben ensimmäinen video nimeltä Me at the zoo, minä eläintarhassa.

San Diegon eläintarhassa kuvattu 18 sekunnin pätkä ladattiin tuntemattomaan videopalveluun 24. huhtikuuta 2005. Youtube oli perustettu kaksi kuukautta aikaisemmin. Yksi perustajista oli Jawed Karim, eläintarhavideossa esiintyvä nuorimies.

Tätä nykyä Karim on miljonääri ja maailman suosituinta videopalvelua katsotaan päivittäin yli miljardi tuntia vuorokaudessa.

Youtube on 15 vuodessa mullistanut tapamme katsella maailmaa.

Videopuhelun pienissä ruuduissa valo on erilainen. Los Angelesissa, Jamie Byrnen kotikaupungissa, aamuaurinko uhkuu toiveikkuutta. Kello ei ole vielä yhdeksää, mutta Byrne kehuu olleensa jalkeilla jo useamman tunnin.

Tukholmassa sama aurinko paistaa huomattavasti matalammalta Anna Gernandtin ikkunoista. On ilta kuten Suomessa.

Sisällöntuottajista vastaava johtaja Jamie Byrne on työskennellyt Youtuben palveluksessa 14 vuotta.

Byrne on Youtuben sisällöntuottajista vastaava johtaja, Gernandt Pohjoismaiden Youtube-kumppaniohjelman johtaja. He ovat valmiina kertomaan, mihin suuntaan videopalvelu on kehittymässä tulevaisuudessa.

Videopuheluun on liittynyt neljäskin henkilö, Googlen viestintäpäällikkö. Hänen ikkunoitaan ei näy, sillä omistajafirman edustaja vain kuuntelee taustalla.

Byrne kuuli Youtubesta ensi kerran alkuvuodesta 2006 työskennellessään Yahoolla. Videopalvelu oli käynnistetty virallisesti muutamaa viikkoa aiemmin. Puoli vuotta myöhemmin Byrne palkattiin Youtuben kaupalliselle puolelle. Nyt työvuosia saman yrityksen palveluksessa on kertynyt jo 14.

Mitä Byrne muistaa videopalvelun alkutaipaleesta?

”Arvostin jo silloin palvelun yhteisöllisyyttä. Ihmiset kuvasivat videoita huonoilla verkkokameroilla ja digikameroilla, mutta he kommentoivat videoita ja kannustivat toisiaan”, Byrne sanoo.

Joka kuukausi käyttäjämäärät kasvoivat ja kasvoivat – Byrnen sanoin melkein liiankin nopeasti. Niihin aikoihin, kun hän kuuli Youtubessa, videoita katsottiin tietosanakirja Encyclopedia Britannican mukaan yli 25 miljoonaa päivässä.

Pienen yrityksen rahat eivät Byrnen mukaan tahtoneet riittää uusiin palvelimiin, joita huimaa kyytiä laajentunut palvelu edellytti.

Kesällä 2006 Youtube oli yksi internetin nopeimmin kasvavista sivustoista. Heinäkuussa videoita katsottiin jo sata miljoonaa kertaa päivässä, ja palveluun ladattiin joka vuorokausi 65 000 uutta videota, kertoo Fredrick Levy teoksessaan 15 Minutes of Fame: Becoming a Star in the YouTube Revolution (2008).

Tämä oli varsin hyvin yritykseltä, joka oli puolitoista vuotta aiemmin aloittanut deittisivustona. Palvelun alkuperäinen ajatus oli tarjota romantiikkaa janoaville sinkuille mahdollisuus esittäytyä videoilla ja kertoa, minkälaista kumppania he kaipaavat.

Kun kukaan ei ollut viidessä päivässä ladannut sivustolle yhtään videota, Karim ja kaksi muuta perustajaa Steve Chen ja Chad Hurley harkitsivat konseptia uudelleen, kertoo Cnet-sivusto. Siitä tuli paikka, jossa kaikki halukkaat saivat esitellä omia videotuotoksiaan.

Google osti palvelun syksyllä 2006 ja mahdollisti hurjan kasvun jatkumisen. Nykyisin palvelua käyttää yli kaksi miljardia rekisteröitynyttä käyttäjää kuukaudessa.

Pohjoismaiden Youtube-kumppaniohjelman johtajan Anna Gernandtin mukaan suomalaiset tubettajat olivat muita Pohjoismaita edellä.

Suomalaiset olivat valppaana jo Youtuben testivaiheessa. Palvelusta löytyy edelleen video Miika ja trampoliini. Rakeisella videolla nuori poika hyppii trampoliinilla. Katsoja odottaa, että jotain tapahtuisi, mutta turhaan.

Miika ja trampoliini on Youtuben vanhimpia suomalaisia videoita. Käyttäjä PetriFB latasi videon palveluun heinäkuussa 2005.

Nopeasti hiljenneen PetriFB:n kaikki kuusi videota ovat tänä kesänä täyttäneet 15 vuotta. Niissä lapsiperhe esittää Punahilkkaa, jumppaa ja veisaa kristillistä laulua.

”Mielestäni on erittäin jännittävää, että Suomesta tuli jo tuolloin videoita. Tämä oli edistyksellistä verrattuna moneen muuhun maahan”, Anna Gernandt sanoo tietokoneen ruudulla.

Satunnaisten videopätkien lataajien lisäksi Suomesta tuli jo varhain videontekijöitä, jotka suhtautuivat tekemiseensä kunnianhimoisesti. Esimerkiksi temppuryhmä Duudsonit olivat jo liki 14 vuotta sitten Youtubessa.

”Duudsonit on yksi suurimmista suomalaisista vientitarinoista. Suomalaiset tubettajat olivat muita Pohjoismaita edellä”, alueen kumppanuusvastaava Gernandt sanoo.

Duudsonien ensimmäinen Youtube-video on ladattu lokakuussa 2006. Siinä Jarno Laasala yrittää ajaa autolla itse kyhättyä ramppia, jonka tarkoitus on sinkauttaa auto mökinrotiskon yli.

Myöhemmistä suomalaisista onnistujista Gernandt mainitsee murskauskanava HydraulicPressChannelin sekä pelialan yhteistyökumppanit: Angry Birdsistä tunnetun Rovion ja Clash of Clansin luoneen Supercellin.

”Suomessa on kiehtovaa se, etteivät paikalliset pelikanavat ole vain miesten dominoimia, vaan mukana on myös suosittuja naispuolisia pelaajia. Tämä näkyy myös muissa videoissa. Jo varhaisessa vaiheessa suomalaisten tubettajien joukossa oli paljon naisia”, Gernandt sanoo.

Gernandtilla on selkeä näkemys siitä, minkälaiset videot suomalaisyleisöön tällä hetkellä uppoavat.

”Lifestyle- ja kauneuden­hoito­videot kasvattavat suosiotaan ja kehittyvät koko ajan verrattuna perinteisempiin peli- ja huumorivideoihin.”

Sama trendi on sisällöntuottajista vastaavan Jamie Byrnen mukaan ollut nähtävissä kansainvälisestikin – tai ainakin tämä oli tilanne ennen koronaviruspandemiaa. Keväällä erilaiset ruoanlaitto- ja kodinhoitoon liittyvät videot keräsivät paljon katsojia.

Elokuussa 2007 videoihin alettiin lisätä mainoksia. Samana vuonna julkaistiin yksi ensimmäisistä viraalihiteistä: Charlie bit my finger – again. Tällä hetkellä sormea purevalla vauvalla on yli 876 miljoonaa katselua.

Palvelu alkoi synnyttää julkkiksia. Justin Bieberin tuleva manageri Scooter Braun klikkasi vuonna 2007 vahingossa videota, jossa 12-vuotias Bieber laulaa Aretha Franklinin tunnetuksi tekemää soulkappaletta Respect. Braun yritti jäljittää Bieberiä tämän koulun kautta, sai yhteyden hänen äitiinsä ja alkoi tehdä pojasta teinisuosikkia.

Kotimaassa Youtube räjäytti Robin Packalenin suosion muutamaa vuotta myöhemmin. Tammikuussa 2012 palveluun ladattu musiikkivideo Frontside Ollie keräsi päivissä yli miljoona katsojakertaa.

Ennen kaikkea Youtube loi uuden ammatin, ”tubettajan”. Käytännössä tämä ammattikuva koostuu yksinkertaisesti Youtube-sisältöjen luomisesta.

Byrnen mukaan tubetus on nyt murroksessa.

Suosittu tubetusmuoto on niin kutsuttu videoblogi, jossa ihminen puhuu kameralle usein arkisista aiheista – omasta elämästään, iloista, murheista. Suomessa tällaisia videoita tekevät muiden muassa eeddspeaks, Roni Back ja mmiisas.

Kotimaisten kanavien katsojia mittaavan Suomitube-sivuston mukaan suosituin suomalainen tubettaja on pelivideoita ja ja tuotetestauksia tekevä TheRelaxingEnd. Videoissa ei tavallisesti puhuta sanaakaan. Kanava on ylittänyt kotimaansa asukasluvun kuudella miljoonalla tilaajalla.

Kanavan suosituimmassa videossa avataan puukolla pelikonsolien laatikoita. Viime elokuussa julkaistu kokoelmavideo on saanut 11 miljoonaa katselua.

Aiemmin tubetus oli välivaihe elämässä: ensin tubettajien suosio kasvoi nopeasti, mitä seurasi usein tasainen lasku. Kun yleisö varttui, monet tubettajat lopettivat kuvaamisen.

”Nyt on syntymässä tubettajien uusi luova luokka, joka tekee videoita koko elämänsä. Jo aikaisessa vaiheessa he luovat ympärilleen liiketoimintaa mainosmyynnillä ja suurella fanikunnalla. He pystyvät elättämään itsensä videoilla”, Byrne sanoo.

Myös videoissa on tapahtunut muutoksia. Takavuosina Youtubea pidettiin lyhyiden viraalivideoiden palveluna, mutta enää ei ole tavatonta, että suositun tubettajan video kestää parikymmentä minuuttia – ja se katsotaan silti loppuun saakka.

Tämä niveltyy Byrnen mukaan toiseen trendiin. Youtube-videoita katsotaan tätä nykyä paljon televisiosta tai videotykillä.

Digital Trends -sivuston mukaan Youtuben katsotuimpaan kymmeneen videoon kautta aikain mahtuu kahta laatua: musiikkivideoita ja lasten sisältöjä. Youtuben suosituinta videota, puertoricolaisen Luis Fonsin musiikkivideota Despacito, on katsottu 6,8 miljardia kertaa.

Latinohitin kannoille on kirinyt korealainen lastentanssi Baby Shark Dance, jossa lapset heiluvat ja värikkäät animaatiohait nauravat.

Minkälaisia sisältöjä tulevaisuudessa katsomme?

”Sitä on vaikea arvioida”, Byrne sanoo.

”Kauneudenhoitovideoita, joissa annetaan katsojille vinkkejä vaikkapa meikkaamiseen, ei ollut olemassa lajityyppinä ennen vuotta 2006. Eli noihin aikoihin jotkut tekivät ensimmäiset tällaiset videot, ja nyt ne ovat miljoonien bisnes. Sama näkyy pelivideoissa.”

Sisältöpomo Byrne uskoo, että tulevaisuudessa ympäri maailman katsotaan huippusuosittuja videoita, joiden muotoa emme osaa vielä aavistaa. Hän on myös varma, että 15 vuoden päästä Youtube on huomattavasti nykyistä isompi.

Kaksi miljardia käyttäjää näyttää palvelun kolmekymppissynttäreillä vähältä.