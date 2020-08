Nerokkaan heroinistikuvauksen Trainspottingin jatko-osassa T2 Trainspotting Mark ”Rent Boy” Renton (Ewan McGregor) lentää takaisin Edinburghiin Amsterdamista, johon hän pakeni kaksi vuosikymmentä aiemmin vohkittuaan kaveriensa tuhannet huumepunnat. Renton tapaa kokaiiniin ja kiristysbisnekseen siirtyneen Simon ”Sick Boy” Williamsonin (Jonny Lee Miller), joka toteaa Rent Boyn saapuneen nostalgiatripille nuoruuteensa.

Kaltaiselleni Rentonin ikäiselle katsojalle tuo trippi osoittautuu lopulta paremmaksi kuin itse elokuva.

En ole nähnyt Trainspottingia sitten vuoden 1996, mutta siitä on jäänyt mieleen eritoten tämä: Elokuva eteni juoksujalkaa, suu ironisessa virneessä, sotkuisen huume-elämän yksityiskohdasta toiseen, kunnes katsojaa lyötiin tragedian nyrkillä kasvoihin. Sekoilevan bailaamisen jossain vaiheessa narkomaaniparin vauva oli kuollut, ehkä nälkään.

Šokkisekuntiin tiivistyi koko maailma. Loistava meininki, mutta aivan perseestä.

Toki elokuvasta jäi mieleen sen energiakin. Rentonin palava halu välttää tavallinen elämä kiteytyi legendaariseen sisäiseen monologiin, joka lähti liikkeelle huumeidenvastaisen kampanjan iskulauseesta ”Valitse elämä”.

Se kaartui vuolaaksi porvarillisen elämän kritiikiksi: ”Valitse työ. Valitse ura. Valitse perhe. Valitse helvetin iso televisio...”

T2:ssa Renton lausuu uuden yksinpuhelunsa ääneen. Periaatteessa modernisointi toimii: ”Valitse elämä. Valitse Facebook, Twitter, Instagram ja toivo, että joku jossain välittää. Valitse vanhojen ihastusten googlaaminen, toiveet siitä, että olisit valinnut toisin...”

Lausuntatuokio puolituntemattoman prostituoidun Veronikan (Anjela Nedyalkova) seurassa on kuitenkin epäuskottava – vaikka nytkin ohjaaja on Danny Boyle, käsikirjoittaja John Hodge ja taustalla kirjailija Irvine Welshin teksti. Hänen Porno-romaaniaan (2002) on tulkittu todella vapaasti.

Rent Boy tapaa myös sympaattisen kaverinsa Spudin (Ewen Bremner), joka on yhä heroiinikoukussa.

Väkivaltainen, vaarallinen Begbie (Robert Carlyle) puolestaan hankkiutuu ulos vankilasta.

Rentonin, Simonin ja Veronikan kehittelemä suunnitelma perustaa bordelli ei kiinnosta pätkääkään.

Vinkkaukset alkuperäisen elokuvan visioihin ovat välillä kohtalaisia, välillä väkinäisiä.

Vaan löytyy uudestakin elokuvasta yksi nerokas ratkaisu. Boyle käyttää Trainspottingin tunnussävelmää, (itsekin heroiinikoukussa olleen) Iggy Popin voimabiisiä Lust for Life (1977) supersäästeliäästi.

Kun biisi rämähtää ilmoille, kolmen tähden elokuva muuttuu kuin taikaiskusta neljän tähden elokuvaksi.

T2 Trainspotting ★★★★

