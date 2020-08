Kalifornialainen Clare Crawley oli täydellinen valinta seuraavaksi yhdysvaltalaisen Bacheloretten päähenkilöksi. Hän oli karismaattinen, suorasanainen ja katsojille entuudestaan tuttu pariutumisformaatin useista eri ohjelmista.

Ennen kaikkea 39-vuotias keulahahmo oli oikean ikäinen rakkaussarjaan.

Viimeisimmillä tuotantokausilla osallistujien on kritisoitu olevan nuorempia kuin aiemmin. Se taas on johtanut kilpailijoiden välisiin tappeluihin ja pohdintaan siitä, ketkä hakevat sarjaan ”oikeista syistä”.

Heinäkuussa kaikki oli valmista ja kuvaukset alkoivat. Crawley, kaikki kilpailijat ja muut kuvausryhmä oli testattu koronaviruksen varalta. Noin kaksi viikkoa kuvausten alkamisen jälkeen Reddit-keskustelusivustolle ilmestyi huhu: Crawley on halunnut lopettaa sarjan kuvaukset, koska on jo löytänyt rakkauden.

Kaikki taisi olla jo liian valmista kuvauksia varten. Kausi oli nimittäin määrä kuvata jo maaliskuussa 2020, mutta kuvaukset jouduttiin siirtämään syksyyn pandemian takia.

Tuottajat ehtivät julkaista keväällä listan ohjelmaan osallistuvista miehistä ennen kuvausten peruuntumista. Aiemmin sarjan keulahahmo ei ole päässyt tarkastelemaan listaa tulevista puolisokandidaateista etukäteen useita kuukausia ennen sarjan kuvausten alkua.

Nyt spekuloidaan, että Crawley on ollut yhteydessä yhteen sarjan osallistujista jo kuukausia eikä kuvausten alkaessa muilla ole ollut enää mahdollisuutta hurmata häntä.

Huhut pitävät ainakin osittain paikkaansa, sillä tuotantoyhtiö on varmistanut, että kuvauskohteeseen saapunut Tayshia Adams on korvannut Crawleyn roolin uuden tuotantokauden keulahahmona. Myös Adams on katsojille tuttu hahmo, sillä hän jäi toiseksi viimeisimmällä Bachelor-kaudella kolmanneksi.

Bachelor eli Unelmien poikamies on vuonna 2002 alkunsa saanut tosi-tv-ohjelma, jossa miespuolinen keulahahmo yrittää löytää ”elämänsä rakkauden” 25:stä puolisoehdokkaasta. Lähes joka jakso päättyy kyyneleisiin, kun unelmien poikamies jakaa ruususeremoniassa kukkia naisille, joiden haluaa pysyvän mukana.

Sarjassa käydään kliseisesti romanttisilla treffeillä sekä yksin että ryhmässä. Sarjan alkupuoli kuvataan Villa De La Vina -kartanossa ja kauden loppupuolella matkustetaan ympäri maailmaa. Keulahahmo tapaa myös neljän viimeisenä mukana olevan kilpailijan perheet ja kolme viimeistä pääsevät yli yön kestäville treffeille. Sarjan viimeisen jakson on määrä huipentua kosintaan ja ikuiseen rakkauteen.

Formaatti on poikinut useita spin-off-sarjoja. Niistä tunnetuin on alkuperäisen rinnalle noussut Bachelorette, jota on Suomessa esitetty nimellä Unelmien poikamiestyttö. Siinä sukupuoliasetelma on käännetty toisin päin. Bacheloria on ehtinyt ilmestyä 24 kautta ja Bachelorettea 15 kautta.

Lisäksi sarjoista on tehty useita muita spin-off-sarjoja, kuten Bachelor Pad, Bachelor in Paradise ja The Bachelor Winter Games. Sarjoissa aiemmilta kausilta tutut sinkut palaavat etsimään rakkautta.

Palataan vielä aiemmin mainittuihin ”oikeisiin syihin” osallistua ohjelmaformaattiin.

Yleisen käsityksen mukaan oikea syy osallistua ohjelmaan on – yllätys, yllätys – löytää rakkaus. Tuotantokausien suosituimmista osallistujista on kuitenkin noussut somevaikuttajia, mikä tuntuu muuttaneen pelin henkeä.

Viimeisimmän esitetyn Bachelorette-tuotantokauden keulahahmo Hannah Brown esimerkiksi osallistui yhdysvaltalaiseen Tanssi tähtien kanssa -ohjelmaan pian hänen kautensa julkaisemisen jälkeen. Kansa ja tuomarit äänestivät 25-vuotiaan alabamalaismissin voittoon.

Yhdysvaltaisen median ja katsojien kiinnostunut entisiä osallistujia ja keulahahmoja kohtaan on valtaisa. Aiemmin mainitulla Brownilla on Instagramissa lähes kolme miljoonaa seuraajaa ja edellisellä bachelorilla Peter Weberillä kaksi miljoonaa.

Entiset osallistujat ja varsinkin sarjoista syntyneet parit vilahtelevat usein juorusivustoilla. Myös menossa oleviin kausiin liittyviä juonipaljastuksia ja spekulaatioita seurataan somessa tiiviisti.

Youtubesta löytyy useita kanavia, jotka analysoivat jokaisen jakson ja tulevat trailerit kohta kohdalta. Yksi suosituimmista tileistä on Bachelor Fantake, jolla on yli 86 000 seuraajaa.

Kesäkuussa sarjan tuotantoyhtiö ABC teki jotain odottamatonta ja julkaisi seuraavan Bachelor-kauden uuden keulahahmon ennen kuin uusimman Bachelorette-kauden kuvaukset ehdittiin edes aloittamaan.

Julkistus tuli yllätyksenä, sillä yleensä seuraavan kauden keulahahmo valitaan edellisen kauden kilpailijoista ja päätös valinnasta julkistetaan, kun tuotanto on ehtinyt tarkkailla katsojien tunnereaktioita kilpailijoita kohtaan.

New Yorkissa asuva kiinteistövälittäjä Matt James on pitkästä aikaa ensimmäinen keulahahmo, joka tulee ”sarjan ulkopuolelta” eli ei ole aiempi kilpailija. Hänen tosin oli määrä osallistua Clare Crawleyn kaudelle, ja voi olla, että tuotanto kaavaili hänestä seuraavaa keulahahmoa alusta alkaen.

Uuden keulahahmon julkistus tavallista aiemmin oli yhtiöltä taktikoitu päätös. Myös Bachelor-formaatti sai osakseen kritiikkiä, kun kesäkuussa rasismi nousi otsikoihin ja Black Lives Matter -liikkeen mielenosoitukset kiihtyivät.

40. kauden aikana The Bachelor ja Bachelorette -sarjoissa on ollut vain yksi ei-valkoinen keulahahmo: Rachel Lindsay. Entinen bachelorette uhkasi irtisanoutua formaatista, jos tuotanto ei vastaa katsojien toiveisiin monimuotoisuuden lisäämisestä sarjassa.

Katsojat aloittivat monimuotoisuuden puolesta myös nettiadressin, joka on kerännyt eli 160 000 allekirjoitusta. Siinä vaaditaan ei-valkoisen keulahahmon lisäksi monimuotoisuutta myös muihin osallistujiin niin kameroiden edessä kuin takana. Crawleyn bachelorettena korvannut Taishia Adams on formaatin toinen ei-valkoinen keulakuva.

Tummaihoisen 28-vuotiaan Matt Jamesin valinta on luultavasti tuottajien yritys parantaa sarjan kiusallista historiaa. James onkin monella tapaa täydellinen valinta. Hän on Instagram-tilillään ottanut kantaa rasismiin ja voi parhaimmillaan pystyä nostamaan tärkeitä asioita esille myös reality-sarjan kuvauksissa.

Tuotanto kuvaa Jamesilla olevan ”koko paketti” hallussaan. Hänellä on vahvat perhearvot, hyvä ura ja halu tehdä hyvää yhteisön puolesta. Lisäksi hän on monelle sarjan fanille tuttu, vaikka hän ei ole entinen kilpailija, sillä hän on edellisellä bachelorette-kaudella toiseksi tulleen Tyler Cameronin paras ystävä ja tuttu tämän somekanavilta.

Viimeisimmillä kausilla paljon on mennyt pieleen. Ei kannata lukea eteenpäin, jos haluaa välttää spoilereita kolmelta uusimmalta Bachelorin ja Bacheloretten tuotantokaudelta.

Tammikuussa 2019 esitetyllä Bachelor-kaudella asiat näyttivät lupaavalta Indianasta kotoisin olevalle Colton Underwoodille. Mukana oli enää kolme naista eli seuraavaksi kaikilla oli vuorossa yli yön kestävät treffit, joista tehtiin kyseisellä kaudella suuri spektaakkeli, koska omien sanojensa mukaan Colton oli neitsyt.

Asiat lähtivät luisumaan alamäkeen, kun yksi kilpailijoista, Cassie Randolph, kuuli, ettei hänen isänsä ollut antanut Underwoodille siunausta mahdolliseen kihlaukseen hänet tavattuaan. Randolph päätti jättää leikin kesken ja poistui kesken treffien. Underwood kertoi Randolphin olevan hänelle ”se oikea”, hyppäsi harmistuneena korkean piha-aidan yli ja karkasi kuvausryhmältä.

Juontaja Chris Harrison jäi ihmettelemään yön pimeyteen.

Underwood lähetti kaksi muuta naista kotiin ja pyysi Underwoodia antamaan hänelle uuden mahdollisuuden. He päätyivät takaisin yhteen, mutta sarjan lopussa ei nähty katsojen janoitsemaa kosintaa vaan pari alkoi seurustella. Suhde päättyi eroon viime toukokuussa.

Toukokuussa 2019 esitetyllä Bachelorette-kaudella pääosassa toimi Hannah Brown, joka valitsi Jed Wyattin. Kausi päättyi kosintaan. Pari erosi pian kuvausten päätyttyä, koska Brown sai tietää, että Wyattilla oli tyttöystävä kuvausten ajan. Mies myönsi tulleensa ohjelmaan vain edistääkseen musiikkiuraansa.

Tapauksen on spekuloitu inspiroineen Bachelor-tuottajia tekemään keväällä 2020 julkaistu spin-off-sarja nimeltä The Bachelor Presents: Listen to Your Heart. Sarjassa kilpailijat yrittävät nostaa musiikkiuraansa ja samalla ”löytää rakkauden musiikin kautta”. He laulavat duettoja ja käyvät musiikkiaiheisilla treffeillä.

Viimeisimmällä eli 24. Bachelor-kaudella rakkautta etsi Peter Weber, joka jäi kolmanneksi Hannah Brownin kaudella. Tuotantokausi osoittautui täydeksi kaaokseksi. Kilpailijat ajautuivat keskenään riitoihin ja välillä Weber rooli kauden keulahahmona tuntui enemmän lapsenvahdilta kuin unelmien poikamieheltä.

Lopulta Weber kihlautui sarjan viimeisessä jaksossa Hannah Ann Slussin kanssa kauden ennakkosuosikkin, Madison Prewettin, poistuttua itse ohjelmasta parin viimeisten treffien aikana. Kihlaus kesti noin kuukauden, jonka jälkeen Weber tapaili hetken Prewettia. Nyt hän seurustelee sarjassa viidenneksi jääneen Kelley Flanaganin kanssa.