Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden on valinnut varapresidenttiehdokkaan, jonka nimi on niin kamala, että siitä on vaikeaa olla vitsailematta Suomessa.

Hän on senaattori Kamala Harris.

Yle Uutiset aloitti sanaleikit jo tiistai-iltana otsikollaan: ”Joe Biden valitsi varapresidenttiehdokkaakseen senaattori Kamala Harrisin – Trump mollasi "senaatin kamalimmaksi jäseneksi".”

Uutisen otsikko viittaa kommentteihin, joita presidentti Donald Trumpin esitti tiistaina tiedotustilaisuudessaan Harrisista.

Uutinen 55-vuotiaan kalifornialaisen senaattorin valinnasta varapresidenttiehdokkaaksi tuli myöhään eilen illalla Suomen aikaan ja tavoitti useimmat vasta aamulla.

Moni saattoikin aavistella nimen synnyttävän vitsailua. Ensireaktio uutiselle suomalaisissa aamukahvipöydissä saattoi olla tämä: kamala aloitus päivälle.

Nimestä on hieman liian helppo vitsailla.

Luultavasti sen takia Kamala-vitsit kokivat vastareaktion ennen kuin vitsailu ehdittiin edes kunnolla aloittaa. Siitä kertoo myös tämä Twitter-käyttäjän twiitti:

”En ole nähnyt fiidissäni yhtään hassuttelua Kamala Harrisin nimestä, mutta kymmenkunta twiittiä siitä, kuinka nämä hassuttelut on ihan syvältä.”

”Päivitys! Nyt tuli ensimmäinen hassuttelua vastaan!” hän kirjoittaa hetken kuluttua.

”Nyt kun meilläkin on laajemmin tunnettua, että USA:ssa on Kamala-niminen kärkipoliitikko. Voi tätä #huumorihauskan määrää. Se on yhtä hupaisaa ja luovaa kuin pääsiäisen munakaskut”, toinen käyttäjä twiittasi.

Aamupäivällä Twitterissä oli kuitenkin vitsailun suhteen kamalan odottava tunnelma. Myös Janakkalan kunnanjohtaja Reijo Siltala tarttui aiheeseen.

”Ei mittää vitsii olis varapresidenttiehdokas Kamalan nimestä?” hän kysyy twiitissään. Vitsejä sateli Siltaselle ja muualle Twitteriin.

Keskustelussa nousi esille myös suomalaisia aina askarruttava aihe eli mitä muut meistä ajattelevat?

Käyttäjät ennustelivat, että pian kamala-sanaa ollaan kääntämässä kamalasti kaikille tuttaville, jotka eivät osaa suomea.

”’Hello, do you know what the word 'Kamala' means in Finnish’, tuhannet ärsyttävät suomalaiset valmistautuvat jo valistautumaan englanninkielisiä internet-tovereitaan”, eräs käyttäjä twiittasi.

”Tuhannet valiosuomalaiset valmistautuvat paheksumaan suomalaisia, jotka valmistautuvat kertomaan kansainvälisille ystävilleen, mitä ”Kamala” tarkoittaa suomeksi.”

Myös toimittajat Matti Mörttinen ja Jussi Eronen kommentoivat päivän aihetta kamalan ovelasti Twitterissä.

”Kamala on Yhdysvaltain tulevaisuus – kävi vaaleissa kuinka päin vain”, Mörttinen kirjoitti.

”Kamala määrä huonoja tviittejä täällä tänään”, Eronen twiittasi.

Kun kamalimmat vitsit on kerrottu, nyt voidaan varmaan kaikki olla rauhassa marraskuun vaaleihin asti.