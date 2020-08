Helsingin jazz-skene on saanut yllättävän piristysruiskeen Amerikasta, kun korona on ajanut New Yorkiin asettuneet suomalaismuusikot, kitaristi Olli Soikkelin ja basisti Kaisa Mäensivun koti-Suomeen.

Olli Soikkeli ja Ville Luukkonen Manalan Afterwork Jazzissa torstaina.

Eilen torstaina mustalaisjazz-virtuoosi Soikkeli soitti ravintola Manalan letkeässä, tunnelmallesissa ja rennossa Afterwork Jazzissa yhdessä housebändin, rumpali Ville Luukosen, basisti Joonas Tuurin ja pianisti Arto Ikävalkon kanssa.

Runsas viikko aiemmin Soikkeli ja Mäensivu musisoivat Kallion Tenhossa yhdessä. Mukana triossa oli myös Mäensivun yhdysvaltalainen kumppani rumpali Joe Peri.

Ja kyllä – Amerikan tähtien sähköistävä vaikutus oli havaittavissa molemmilla keikoilla.

1. Keikkakulttuuri

Manalan Afterwork Jazz on jo valmiiksi kuin pala jotain muuta kulttuuria Helsingissä: rentoa, taitavaa, svengaavaa jazzia kotoisassa baaritunnelmassa.

Jos hiukan kärjistetään, Helsingin ja New Yorkin jazz-skenessä on yksi oleellinen ero: Suomessa yhtyeet tulevat yleisön eteen soittamaan omaa musiikkiaan, useimmiten tuoreimman levynsä kappaleita. Musiikki on uutta, kokoonpano vanha.

New Yorkissa yhtyeen liideri kokoaa joukon muusikoita, jotka soittavat keikalla standardeja, eivätkä aina edes treenaa yhdessä etukäteen. Musiikki on vanhaa, mutta kokoonpano uusi. Musiikkiin kuuluu perinteisesti myös pientä kilpailua siitä, kuka soittaa vaikuttavimman soolon.

Sitä paitsi New Yorkissa on ”hitosti enemmän muusikoita ja paljon kovempi taso kuin Helsingissä”, kuten Kaisa Mäensivu on sanonut.

Manalan House band vastasi hienosti haasteeseen. Kun Soikkeli ja basisti Joonas Tuuri duetoivat supernopeassa bluesissa, olisi voitu olla aivan millä tahansa kansainvälisellä venuella. Arto Ikävalkon tyylikäs pianismi ja dynaamiset soolot loistivat esimerkiksi Fats Wallerin biisissä. Ville Luukkonen johdatti muusikot suvereenisti esimerkiksi Caravaniin, jonka hän aloitti soittaen kämmenillään ja päätti kaiken voittavaan sooloon.

Rumpali Aleksi Heinola ja basisti Joonas Tuuri.

Lavalle saatiin pari yllätysvierailijaakin, kun Venla Kling hyppäsi lavalle laulamaan sensuellilla altollaan Dream a Little Dream of Me – bändikin sai huomattavan nopeasti kiinni laulajan nappaamasta sävellajista. Myöhemmin rumpujen taakse asettui parin biisin ajaksi yllättäen svengin mestari, rumpali Aleksi Heinola.

2. Fanit

Olli Soikkeli (s. 1991) tunnetaan swingin ja kitaristi Django Reinhadtin viitoittaman mustalaisjazzin virtuoosina. Hänellä on omat faninsa niin Yhdysvalloissa kuin Suomessakin. Hänen facebooksivullaan on yli 18 000 tykkääjää.

Yksi hänen diggareistaan on helsinkiläinen Ulla-Maija Manner, jonka tapasin ensin Tenhossa ja sitten Manalassa.

Manalassa rohkaistuin jo kysymään Mannerilta, milloin hän alun perin alkoi digata Soikkelin musiikkia.

Manner kertoi kuullensa Soikkelia ensimmäisen kerran vuoden 2015 maaliskuussa Django Reinhardtin suomeksi ilmestyneen elämäkerran julkaisujameissa Helsingin Juttutuvassa. Soikkeli teki vaikutuksen Django Collective Helsingin vierailijana. Sen jälkeen Manner on käynyt säännöllisesti hänen konserteissaan Savoy-teatterissa, Malmitalossa, G-Livelabissa ja tänä kesänä myös Musiikkitalon terassilla.

Manner kertoi pitävänsä erityisesti Soikkelin musiikin melodisuudesta ja akustisen kitaran soundista. ”En lakkaa ihailemasta Soikkelin sormien nopeutta ja virtuositeettia”.

Manner kiitti myös Soikkelin monipuolisuutta. ”Hän esiintyy hyvin erilaisten kokoonpanojen kanssa.”

Lisäksi Manner sanoo pitävänsä siitä, että Soikkelin olemus on tyylikäs ja huoliteltu. ”Sillä tavoin hän osoittaa arvostavansa yleisöään”, Manner sanoi.

3. Suuruuden kosketus

Kaisa Mäensivu

Tenhossa tuli selväksi, että Ollin ja Kaisan oppivuodet New Yorkissa ovat hioneet heistä täysverisiä ammattilaisia. He saavat spontaaninkin kokoonpanon svengaamaan, aivan kuin kyseessä olisi yhteen hitsautunut bändi.

Etukäteen kiinnosti erityisesti se, millaista musiikkia Mäensivu ja Soikkeli soittavat yhdessä.

Kaisa Mäensivun ominta tyyliä on moderni mainstream-jazz, jollaista voi kuulla esimerkiksi Kaisa’s Machine -kvartetin levyltä. Mäensivu soittaa ja laulaa myös lauluyhtye Signessä, joka esittää kokeellista vokaalimusiikkia basson säestämänä.

Miten tämä tyyli sopii yhteen Soikkelin swingin kanssa?

Saumattomasti!

Trio soitti standardeja, sekä Soikkelille sopivaa bossa novaa, kitaristi Wes Montgomeryn ja basisti Oscar Pettifordin kappaleita. Mutta joukossa oli myös Mäensivun lempityyliä, muun muassa yksi hänen oma sävellyksensä. Kuultiin häkellyttävää teknistä osaamista ja hienoa tulkintaa.

Tenhossa koettiin myös taianomainen ”suuruuden kosketus”, Peri esitteli yleisölle ”Jimmy Cobb -symbaalinsa”.

Cobb oli rumpali, joka soittaa muun muassa Miles Davisin Kind of Blue-levyllä. Hän kuoli toukokuussa.

Peri kertoi soittaneensa Cobbin kanssa silloin tällöin samoissa jameissa ja muutaman kerran oli käynyt niin, että Cobb oli lainannut Periltä symbaalia. Nyt hän nosti tämän nimenomaisen symbaalin meidän kuulijoiden silmien eteen.

Symbaaliakin vahvempi kosketus jazzin ytimeen oli minulle Soikkelin, Mäensivun ja Perin tulkinta John Lewisin kappaleesta Django, jonka hän oli omistanut Django Reinhardtille. Riipaisevan surullisen teeman on tehnyt tunnetuksi muun muassa Modern Jazz Quartet.

Soikkelin koskettava kitarointi, basson ja rumpujen lempeä myötäily saivat herkistymään. Mieleen tuli vahvasti, miten jazz on syntynyt keskellä pahinta rasismia, köyhyyttä ja vaikeuksia. Siksi sen ytimessä on myös voimakas viesti musiikin lohduttavasta voimasta, joka kantaa vaikeuksien läpi.

Muusikkomme eivät tiedä, milloin he voivat palata takaisin New Yorkiin tai edes hakea viisumia. Meistä kukaan ei tiedä, millainen syksy meillä on edessämme. Mutta Djangoa kuunnellessa vakuutuin siitä, että yhdessä tästäkin selvitään.

Afterwork Jazz Manalassa (Dagmarinkatu 2) joka torstai kello 17–19. Vapaa pääsy.

Olli Soikkelin keikkoja voi seurata Facebookissa.

Kaisa Mäensivun keikkoja voit seurata täältä.

Tykkää Jazzkeittiöstä Facebookissa.

Lue kaikki blogipostaukset täältä.