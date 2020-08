Eläkkeellä oleva luokanopettaja Jouko Piho on vuorenvarma, että hän on profeetta. Tehtävästä on ollut harmia niin hengellisissä asioissa kuin poliittisissa pyrkimyksissä. Uskostaan hän ei kuitenkaan voi luopua.

Eläkepäivät koittivat keväällä 2007. Jouko Piho oli 60-vuotias ja tehnyt yli kahden vuosikymmenen uran luokanopettajana Helsingin Munkkiniemen ala-asteella.

Toukokuussa Piho ja hänen vaimonsa muuttivat Lohjalta Loviisaan.

Hiljaiseloa kesti kolme kuukautta. Ensimmäisen eläkekesänsä lopussa Piho näki unen, joka muutti hänen elämänsä.

Suuri kansanjoukko oli kerääntynyt tuntemattoman rakennuksen edustalle. Heitä oli niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet sisään.

Piho käveli läheiselle avaralle niitylle ja huusi: All people, please come here!

Paikalle ilmestyi hymyilevä Niilo Yli-Vainio, kenties tunnetuin kotimainen helluntaisaarnaaja. Miehet kättelivät hyväntuulisina.

”Sinä olet siis nyt alkamassa tällaista työtä”, Yli-Vainio sanoi Piholle.

Kello oli viisi aamulla, kun Piho heräsi. Hän tulkitsi, että hänelle oli juuri annettu profeetallinen tehtävä toimia viestinvälittäjänä Jumalan ja ihmisten välillä.

”Toimia ikään kuin Yli-Vainion työn jatkajana”, Piho sanoo työhuoneessaan 13 vuotta myöhemmin.

Sängyn päällä roikkuu krusifiksi, ja työhuoneen seinällä on neljä Jeesus-taulua. Siellä täällä on uskonnollista kuvastoa, mutta juuri mikään muu loviisalaisessa kerrostalokolmiossa ei kieli siitä, että täällä asuu kuuluisa suomalainen profeetta.

Asunto voisi kuulua kelle tahansa eläkeläiselle.

Olohuoneen seinät on päällystetty parillakymmenellä taululla, joista suurin osa on Pihon vaimon maalaamia. Vieraalla on aikaa tutkia taidetta, kun isäntä vaihtaa asua. Tumma puku väistyy pikeepaidan ja harmaiden suorien housujen tieltä. Päälle päin Piho näyttää tavalliselta suomalaiselta ikäihmiseltä, mutta sisällä on toisin.

Jouko Piho, 73, kokee saavansa ennustuksia Jumalalta. Näitä profeetallisia sanomia hän on kirjannut verkkosivuilleen ja Facebookiin yli vuosikymmenen ajan.

Kesäkuussa Piho ilmoitti alkavansa julkaista vuosien varrella kertyneitä häneen itseensä liittyviä profetioita, joita hän ei ole aiemmin tohtinut paljastaa. Ei voi olla eri mieltä siitä, etteikö niissä olisi kutkuttavaa sanomaa.

Jumala on esimerkiksi vihjannut taajaan, että Pihosta tulisi Suomen presidentti.

Jouko Pihon asunnossa on siellä täällä uskonnollista kuvastoa. Hän asuu Loviisassa vaimonsa kanssa.

Olohuoneen sohvapöydällä lepää vieretysten nahkakantinen Raamattu ja Pihon omaelämäkerta Outo tie – kamppailuni Jumalan, elämäni naisten ja helluntaiherätyksen kanssa (2005). Opettajan rutiinit näyttävät tulevan yhä selkärangasta. Iltapäivän aikana Piho tarttuu vuoron perään kumpaankin teokseen ja luennoi pitkiä pätkiä.

Piho julkaisi elämäkertansa Neos-kustantamonsa kautta kaksi vuotta ennen kuin sai profeetan tehtävän, joten tästä aiheesta on turha etsiä tietoa kirjasta. Kuinka profetiat siis tulevat Piholle?

”Oikeastaan kolmella tavalla”, Piho vastaa ja nojaa taaksepäin valkoisessa nojatuolissaan.

Unet ovat merkittävin kanava. Piho on ollut aina ahkera uneksimaan, mutta kaikki unet eivät suinkaan ole profetioita. Profetian määrittää sisäinen varmuus siitä, että viesti on jumalallista alkuperää. Joskus harvoin profetiat voivat tulla myös valveilla näyissä.

Kolmanneksi Piho saa ”sanoja”. Jokin merkillinen sana tai lause läpäisee tajunnan, ja Pihon tehtäväksi jää tulkita, mitä se tarkoittaa. Heinäkuussa Piho sai englanninkielisen sanan ”action” eli toiminta.

”Sekä hyvä että paha ovat aktiivisia. Saatana toimii, mutta myös Jumala toimii”, Piho kirjoitti Facebookissa.

Piholla on nimekkäitä kollegoita – Jeesus, Muhammed, Johannes Kastaja – mutta Suomessa toimii tällä hetkellä vain muutama kymmenen profeettaa, Piho arvioi. ”Internetin tunnetuimmaksi profeetaksi” itseään tituleeraava Harri Veijonen antaa samansuuntaisen arvion. Veijonen on kirjoittanut teoksen Suomen profeetat ja profetiat (2018), jossa esitellään 88 kotimaista elävää tai edesmennyttä profeettaa.

Piholle lähetetään jopa viikoittain profetioita, joita muut ihmiset ovat saaneet. Hän julkaisee myös niitä sivuillaan, tosin tarkan seulan suodattamana. Tärkein kriteeri on, että ennustus ei ole ristiriidassa Raamatun sanan kanssa.

Toisinaan Piho menee takuuseen myös muiden saamien profetioiden oikeellisuudesta. Eräästä kuuluisasta profetiasta hän on puhunut usein. Hän on saanut siitä kolme vahvistavaa viestiä.

Piho lukee Raamattua päivittäin. Hän osti nahkakantisen versionsa yli 17 vuotta sitten.

Eräs suomalaismies sai profetian Tukholmassa toukokuussa 1984 ja luki sen kasetille talteen. ”Tukholman profetian” mukaan Venäjä miehittää Pohjois- ja Itä-Suomen, ja uusi rajalinja tulee noudattelemaan vanhaa Pähkinäsaaren rauhan rajaa. Miehityksen jälkeen Suomea koettelee ankara nälänhätä.

Katastrofilla on hopeareunus: Suomessa alkaa ennen näkemätön hengellinen liikehdintä, joka leviää myös muihin maihin.

”Tämä tapahtuu tällä vuosikymmenellä”, Piho ennustaa.

Saman teeman ympärillä on profetoitu Suomessa ennenkin. Oulun lääninhallituksen kanslisti Laila Heinonen alkoi vuonna 1960 saada lopunajan ennustuksia. ”Oulun profetian” ydinsanoma oli, että mikäli Suomi ei tee ajoissa parannusta, se kokee saman kohtalon kuin Baltian maat toisen maailmansodan jälkeen.

Profetiaan sisältyi vaatimus, että mikäli kahdessa vuodessa ei tule 800 000:ta käännynnäistä, Jumala antaa Suomen ”vihollisen käsiin”. Näin ei käynyt, ja liikkeen kannatus hiipui 1960-luvun kuluessa.

Samoin on käynyt Pihon uhkaennusteille. Kun Piho vieraili Perttu Häkkisen radio-ohjelmassa joulukuussa 2015, hän antoi ymmärtää muiden profetioihin pohjaten, että Venäjä saattaa hyökkää Suomeen vuonna 2017. Näin ei tapahtunut.

Itse asiassa yksikään Pihon profetia ei ole vielä toteutunut. Piho selittää sen johtuvan siitä, että niiden aika koittaa vasta tulevaisuudessa.

Lunastamattomien ennustusten vuoksi Piho kertoo olevansa jatkuva arvostelun kohde netissä. Häntä epäillään yhtenään huijariksi ja vääräksi profeetaksi. Tehtävästään tai uskostaan hän ei kuitenkaan voi luopua.

”En minä voi valita helpompaa tietä, vaan minun pitää valita oikea tie. En ole mikään tavallinen tallaaja.”

Sen hänen vanhempansa huomasivat jo varhain. Äiti oli varma, että poika on valittu.

Piho asui vuodet 1970–1979 Ruotsissa, jossa hän opetti suomalaislapsille äidinkieltä ruotsalaisissa kouluissa. Lisäksi hän on asunut Yhdysvalloissa.

Epätodennäköisyyksiä uhmaten Jouko Piho saapui maailmaan marraskuussa 1946. Se olisi voinut hyvin jäädä tapahtumatta, koska isä oli kuolla sodassa useaan otteeseen, Piho kertoo elämäkerrassaan.

Lapsuus oli onnellinen mutta köyhä. Kuusihenkinen Pihon perhe asui 44-neliöisessä kaksiossa Riihimäellä. Vanhemmat olivat helluntailaisia, ja Joukokin tuli kahdeksanvuotiaana uskoon. Heti tämän jälkeen hän alkoi sanojensa mukaan pärjätä paremmin koulussa. Muilta lapsilta ei ymmärrystä herunut, vaan ”lahkolaisperheen” poikaa pilkattiin armotta.

Uskonto rajoitti nuoren elämää. Musiikki, elokuvat ja teatteri olivat syntiä. Perheessä ei ollut radiota, koska se oli syntiä. Ei ollut puhettakaan, että perhe olisi käynyt Helsingissä vieraillessaan Linnanmäellä, koska se oli syntiä. Myös kaikenlainen kilpaileminen oli syntiä. Kuorossa laulanut Piho ei saanut osallistua edes kulttuurikilpailujen laulusarjaan.

Kaiken oikeutti usko Jumalaan ja tulevaan elämään taivaassa. Jumalalla oli suuria suunnitelmia pojan varalle, jos Pihon äitiä on uskominen. Pojan ollessa pieni äiti näki unen, jossa Piho oli käännyttänyt suuria ihmisjoukkoja uskoon.

Piho kuuli jo pienenä, että hänellä on erityinen lähetyskutsu.

Pihon elämän kummallisin kokemus tapahtui Porissa helluntailaisten kesäkonferenssissa vuonna 1960. Hän oli tuolloin 13-vuotias.

”En ole kokenut mitään vastaavaa ennen sitä tai sen jälkeen”, Piho kertoo.

Helluntailaiset uskovat, että ihminen voi ”täyttyä Pyhällä Hengellä”. Se näyttäytyy ulospäin esimerkiksi ”kielilläpuhumisena” eli erikoisten sanojen puhetulvana. Piho oli vuosia toivonut Pyhän Hengen kastetta. Vaikka hänen puolestaan oli rukoiltu, mitään ei ollut tapahtunut.

Porin kesäkonferenssissa Piho kävi toistuvasti rukouspaikassa, mutta turhaan. Hän heittäytyi pettyneenä nurmikolle. Miksi Pyhä Henki karttoi häntä, mutta kaikki puhuivat kielillä?

Alakuloinen poika yritti vielä kerran. Juuri, kun Piho tunsi olonsa täysin arvottomaksi, sisimpään alkoi ”vuotaa iloöljyä”. Hyvä olo valtasi nuorukaisen. Vieraat sanat tulvivat suusta jopa parin tunnin ajan. Piho ehti jo miettiä, loppuuko puhetulva lainkaan.

”Olin kuin taivaassa.”

Tämä armolahja jäi pysyväksi, Piho kertoo. Viimeksi sanoja tuli muutama päivä sitten.

Toisinaan Piho laulaa kielillä. Hän ei tiedä, mitä tilanteissa sanoo, mutta Jumala kuulemma ymmärtää.

Voisiko Piho esitellä kielilläpuhumista?

”En. Se ei ole mikään sirkuskappale. Se on minun ja Jumalan välinen salainen rukouskieli.”

Jouko Piho tunnetaan jyrkkänä, poleemisena ja konservatiivisena nettikirjoittajana.

Jumala on profetioissa ilmoittanut Piholle, että hän nousisi vielä yhteiskunnan huipulle. Vaikka tämänsuuntaisia viestejä on tullut yli vuosikymmenen, Piho ei ole aiemmin tohtinut kertoa niitä julkisesti narsistiksi ja suuruudenhulluksi leimautumisen pelossa.

Pihon mielestä kiinnostavin presidenttiprofetia tuli hänelle unessa marraskuussa 2009. Viisihenkisen ihmisjoukko saapui kalustamattomaan huoneeseen. Pihoa lukuunottamatta kaikki olivat oudon kunnioittavia huonetta kohtaan.

Syy selvisi pian, kun joku sanoi huoneen olleen aikaisemmin presidentti Urho Kekkosen työhuone.

Nyt tämä huone on Jouko Pihon tuleva työhuone, vastasi toinen.

Vastaavia unia on ollut useita. Huhtikuussa 2016 Piho näki unen, jossa hänellä oli samanlaiset viikset kuin presidentti P. E. Svinhufvudilla. Tämä kuitenkin harmitti Pihoa, ja hän pyysi parturia muotoilemaan viikset toisenlaisiksi.

”En halua näyttää presidentti Svinhufvudilta, haluan näyttää presidentti Piholta”, hän ohjeisti parturia.

Piho sanoo aina ihmetelleensä presidenttiprofetioita.

”En miellä itseäni tähän tehtävään ollenkaan toisin kuin vaikka Paavo Väyrynen. En edes halua presidentiksi. Olen valmis tehtävään vain, jos se on Jumalan tahto.”

Siitä huolimatta Piho pyrki väyrysmäisellä sinnikkyydellä politiikkaan vuosien ajan.

Piho kertoo haluavansa tavata taivaassa kolme ihmistä. He ovat apostoli Paavali, 1980-luvulla kuollut ystävä Becky Amendola sekä Marilyn Monroe.

Ylen Ajankohtaisen kakkosen homoillan jälkeen lokakuussa 2010 kirkosta erosi arviolta 40 000 ihmistä.

Kohun jälkimainingeissa kristillisdemokraattien eduskuntaehdokkaaksi pyrkivä Piho kirjoitti Uuden Suomen blogissaan tulikivenkatkuisen kirjoituksen Miksi ja keiden tahdosta maailmassa on homomyönteinen buumi? (Pihon mukaan käynnissä on globaalin salaeliitin aivopesujuoni, joka tähtää diktatuuriseen, yksivaltioiseen ja kristinuskon vastaiseen Maailman unioniin.)

Kirjoituksesta tuli nettihitti ja Pihosta puheenaihe. Hän kirjoitti blogiinsa kaksi muutakin suosittua tekstiä. Alkuvuodesta 2013 hän julkaisi blogissaan erään naisen saaman profetian, jonka mukaan Venäjän hyökkää Suomeen 13. kesäkuuta 2013. Piho arvelee, ettei ennustus toteutunut, koska ihmiset rukoilivat sitä vastaan.

Usein Pihoon kohdistuva huomio oli pilkkaa nettifoorumeilla, mutta jotkut vakuuttuivat hänen sanomastaan. Kerran Piho nähtiin jopa Fingerpori-sarjakuvassa.

Jo ennen homoiltaa ja pyrkimistä kristillisdemokraattien ehdokkaaksi Piho oli liittynyt kokoomukseen vuonna 2009. Jäsenyys kesti vain kolme kuukautta, eikä puolue huolinut Pihoa ehdolle. Syynä olivat profetiat.

Kristillisdemokraatitkaan ei huolinut Pihoa ehdokkaaksi. Syynä olivat jälleen profetiat. Itsenäisyyspuolueen jäsen Piho oli viisi kuukautta ja pyrki puolueen listoilta eduskuntaan vuonna 2011, mutta hän sai vain 56 ääntä.

Kun sopivaa puoluetta ei löytynyt, Piho päätti perustaa oman. Suomen Laillisuuspuolue syntyi toukokuussa 2012. Se tavoitteli pikaista EU-eroa ja painotti Raamatun sanaa yhteiskunnan perustana. Puolueen voi luonnehtia olevan jotain perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien väliltä.

Vaikka kannattajakortteja kerättiin hartiavoimin ympäri Suomen, jäi 5 000 korttia kaukaiseksi haaveeksi. Yhdistys lopetettiin marraskuussa 2014. Kolme päivää myöhemmin Piho liittyi Loviisan Keskustaan, josta hän erosi kahden kuukauden kuluttua. Syynä oli – vähemmän yllättävästi – erimielisyydet Pihon profeetallisista nettikirjoituksista.

Kesäkuussa 2018 Piho perusti jälleen oman yhdistyksen, Siniristin Liiton. Tavoitteet ja arvot olivat samanlaisia kuin edellisessä puolueviritelmässä, mutta tällä kertaa kasaan saatiin vielä vähemmän kannattajakortteja.

Viimeisimmän kerran Piho pyrki eduskuntaan Paavo Väyrysen Seitsemän tähden liikkeen listoilta huhtikuussa 2019. Vaali-iltana tunnelma Helsingin Grand Marina -hotellin vaalivalvojaisissa oli odottava. Kun ensimmäiset vaalitulokset ilmestyivät televisioruudulle, koko huone hiljeni. Yksikään liikkeen ehdokas ei tullut valituksi eduskuntaan. Piho sai 32 ääntä.

Kymmenessä vuodessa Piho ehti käydä läpi seitsemän poliittista liikettä. Perussuomalaisiin tai Muutos 2011:een häntä ei hyväksytty edes jäseneksi. Nyt Piho vakuuttaa olevansa kyllästynyt yrityksiin vaikuttaa puoluepoliittisesti.

Jouko Piho nähtiin Pertti Jarlan piirtämässä Fingerpori-sarjakuvassa Helsingin Sanomissa lokakuussa 2012.

Vaikka Piho on iäkäs eläkeläinen, opettajan karisma on ennallaan. Hän on hyvä puhumaan ja katsoo tiukasti silmiin. Väliin Piho tenttaa toimittajalta, ovatko tietyt Raamatun tarinat muistissa. Sitten hän nostaa pöydältä kirjan, löytää välittömästi oikean kohdan ja alkaa saarnata.

Piho selvästi nauttii huomiosta ja esillä olemisesta, mutta vastaanotto ei useinkaan ole ollut myönteistä.

”Moni pitää minua kylähulluna, ihan huuhaana.”

Vieroksuntaa on tapahtunut myös seurakunnassa. Hän on ajautunut kahnauksiin helluntaiseurakunnissa 1980-luvulta lähtien. Kahdesti hän on liittynyt evankelisluteriseen kirkkoon. Kerran hän perusti oman seurakunnan.

Tällä hetkellä Piholla ei ole kotiseurakuntaa, mikä tekee elämästä yksinäistä. Kotona hän lähinnä rukoilee, lukee ja kirjoittaa. Eläkepäivinään Piho on kirjoittanut 13 kirjaa. Tuorein nide on juuri saapunut painosta, ja syksyllä ilmestyy kolmas profetiakokoelma.

Olohuoneessa peiton alla lepää syntetisaattori. Soittaminenkaan ei oikein innosta kuin ennen, mutta siitä huolimatta Piho osallistui viime vuonna Euroviisu-karsintoihin itse tekemällään kappaleella Do Not Hurt Me Anymore (2019).

Kerta ei suinkaan ollut ensimmäinen, vaan vuosien varrella karsintaraati on kuullut myös Pihon kappaleet Silenzio (1991) ja Only In My Dream (2012). Jokainen kertoo rakkaudesta.

Omaelämäkerrassaan Piho tilittää elämäänsä väliin häkellyttävänkin rehellisesti. Kirja ilmestyi vuonna 2005 eli kaksi vuotta ennen kuin hän koki saaneensa profeetan tehtävän.

Raamatussa profeetat kykenevät ihmetekoihin. Tällainen armolahja on esimerkiksi sairaiden parantaminen.

Nojatuoliinsa vajoava Piho vakavoituu. Hän kertoo odottaneensa Jumalalta vuosia näitä ihmekykyjä tullakseen ”täysivaltaiseksi” profeetaksi. Tämä myös saisi epäilijät vakuuttumaan siitä, että hän todella on profeetta.

”Odottavan aika on pitkä. Tässä on hyvin lähellä se, että alkaa epäillä koko hommaa. Olenkohan minä erehtynyt?”

Ajatus karisee yhtä nopeasti kuin ilmestyikin. Epäilyksen hetkinä Piho kertoo ajattelevansa Moosesta, joka sai profeetan ”voitelun” vasta 80-vuotiaana. Vielä ei siis ole hoppu.

On olemassa yksi paikka, jossa Pihon profetioita ymmärretään. Omien sanojensa mukaan Piholla on netissä tuhansia kannattajia. Facebookissakin on liki maksimimäärä kavereita. Hän syytää uusia nettikirjoituksia päivittäin.

Nimimerkki, jolla hän uuden vuosituhannen alussa rekisteröityi uskonnolliselle keskustelufoorumille, oli ainakin täynnä profeetallisuutta. Piho käytti sitä kaksi vuotta ennen kuin rohkaistui kirjoittamaan omalla nimellään.

Nimimerkki oli Ulkopuolinen.